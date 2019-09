Eclesiastés

Cuando inicié a escribir este artículo, no encontraba la esencia del mismo, ya que es difícil hablar de un tema tan importante y al mismo tiempo tan aterrador, sin embargo, irónicamente, fue en una publicación de humor donde encontré la respuesta para mi inquietud originada de un asunto tan serio: “Lo importante no es lo que te llevas, sino lo que dejas”.



Efectivamente, hoy en día es común ver y escuchar declaraciones fatalistas a cerca del fin del mundo, basadas principalmente en supuestas señales como el calentamiento global, la escasez del agua, las plagas y enfermedades incurables, las guerras y el libertinaje sexual; sin embargo, todos estos “signos” son producto de la destrucción moral de los seres humanos, quienes contradictoriamente, a pesar de autollamarnos la especie más inteligente y superior del planeta, somos quienes lo estamos dañando.



Incluso en Hollywood, llamada capital del cine, este tema de la destrucción del planeta ha sido material para películas que producen pánico y obviamente mucho dinero, asimismo, científicos como los astrónomos, pronostican con base en sus cálculos, la destrucción de la Tierra producto del impacto futuro con asteroides.



Sin embargo, a pesar de los daños que le estamos ocasionando al planeta, tengan la seguridad de que éste no desaparecerá; sufrirá cambios y se transformará, sacudiéndose esa especie plaga llamada científicamente homo sapiens.



Según Wikipedia: “El nombre científico alude al rasgo biológico más característico: sapiens significa ‘sabio’ o ‘capaz de conocer’, y se refiere a la consideración del hombre como ‘animal racional’, al contrario que todas las otras especies”; sin embargo, a pesar de esta auto-calificación de “sabiduría y capacidad”, el ser humano ha tenido históricamente el comportamiento más estúpido.



La mayor estupidez de muchos seres humanos es pensar que la vida terrenal es eterna, y que eterna serán sus posiciones y posesiones; nada más lejos de la realidad. Retomando elementos del libro de Eclesiastés, debemos recordar que nada es para siempre, que todo tiene un principio y un fin, que hay un tiempo para nacer y otro para morir, un tiempo para juzgar y otro para ser juzgado, un tiempo para reír y otro para llorar.



Si todos estamos claros que un día deberemos entregarle cuentas a Dios, también debemos saber que no podremos llevarnos una mochilita con dólares o alguna tarjeta de crédito, propiedades, vehículos o un séquito de aduladores y cómplices.



Por el contrario, sin ánimos de desear el mal, cuando nos toque nuestro turno, los aduladores nos olvidarán, nuestra presencia utilitaria ya no les servirá, reñirán por nuestros huesos, pero no por nuestras almas, olvidarán nuestros recuerdos y negarán nuestra “autoridad”, pero lo peor de todo es que quienes nada han tenido que ver con nuestro mal comportamiento y abusos, serán señalados y juzgados.



Por eso es preciso reflexionar acerca de nuestro papel en la tierra, no hagamos el mal creyendo hacer el bien, sólo por el simple argumento de que tenemos el “poder”, reflexionemos acerca de nuestras responsabilidades, y en la medida de lo posible, cumplámoslas con devoción y no con abuso.



El bien y el mal no se representa por la “izquierda” o por la “derecha”, tantos malos como buenos hay en ambas partes, ambos pueden y deben convivir, pero sin relaciones caníbales y de sometimientos, ya que de éstas surgen las actitudes oportunistas e hipócritas; la tolerancia y el perdón deben ser una constante y no sólo un discurso.



Nadie le debe deber a nadie, por tal razón nadie debe traicionar a nadie, los favores no deben comprometer la moral y los principios, la crítica tampoco puede ser condicionada, mucho menos mal intencionada, lo dicho debe ser escuchado y no interpretado, ya que la imaginación es muy, pero muy poderosa.



La verdad debe ser dicha, para ser escuchada, y si mentimos, oiremos mentiras, ¿la verdad duele?.. Sí, verdaderamente duele, pero sana, nos sana de los males de soberbia y de superficialidades, pero sobre todo, nos prepara para la vida eterna... ¿Es relativa?, sí, la verdad es relativa, no es absoluta, y al final de cuentas cada quien tiene su propia verdad, pero una verdad válida para todo es que nada es eterno, por eso lo importante no es lo que nos llevamos, sino lo que dejamos.



*Coordinador Obligado

Red Nacional de Defensa de los Consumidores