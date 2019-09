Las anteojeras de la Historia

Una visión deformada del presente es la peor manera de prepararse para las amenazas del futuro. Llamar “cuarta guerra mundial” a la lucha contra el terrorismo internacional, como hace el principal neoconservador, Norman Podhoretz, en su nuevo libro, es un error en varios sentidos.



En primer lugar, ¿cuándo y dónde hubo la tercera guerra mundial? La Guerra Fría, precisamente porque nunca llegó a ser “caliente”, nunca fue equivalente a la primera y segunda guerras mundiales. Naturalmente, la referencia a la “Guerra Fría” puede ir encaminada a crear una lógica de “nosotros” contra “ellos”, pero eso no corresponde a la naturaleza de la amenaza planteada por el islam radical, dada la complejidad y las numerosas divisiones que existen dentro del mundo musulmán. De hecho, al militarizar nuestro pensamiento, nos incapacita para encontrar las respuestas adecuadas, que deben ser tan políticas como orientadas a la seguridad.



Como siempre, las palabras son importantes, porque se pueden convertir fácilmente en armas que se vuelven contra quienes las usan sin propiedad. Las analogías erróneas han conducido a los Estados Unidos al desastre en el Iraq, que nada tenía en común con la Alemania o el Japón de después de la Segunda Guerra Mundial, el paralelismo al que recurrieron algunos en el Gobierno de Bush al sostener que se podía hacer germinar la democracia en antiguas dictaduras mediante la ocupación.



Evidentemente, la amenaza terrorista es real y persiste, como lo atestigua la reciente trama desmantelada en Alemania. Dicha trama, de la que formaba parte un joven alemán convertido al islam, mostró una vez más que los terroristas pueden amenazarnos tanto desde fuera como desde dentro. Los instintos nihilistas y destructivos que algunos alemanes jóvenes de la generación Baader-Meinhof adquirieron de la ideología de extrema izquierda en el decenio de 1970 puede transformarse, al parecer, en la “romantización” de Al Qaeda.



Naturalmente, debemos protegernos de la forma más seria y decidida de la amenaza que el terrorismo puede plantear, en caso de que los extremistas adquieran, pongamos por caso, armas nucleares o biológicas. Se debe recurrir a los servicios de inteligencia, la diplomacia, las fuerzas de seguridad y la educación de las personas para afrontar las necesidades de una vida bajo la sombra de una amenaza invisible. Por desgracia, cierta “israelización” de nuestra vida cotidiana se ha vuelto inevitable.



Pero eso no significa que debamos obsesionarnos, literalmente, con el terrorismo hasta el punto de perder de vista amenazas históricas más amplias. El asesinato del heredero del imperio austrohúngaro en julio de 1914 no fue la causa de la primera guerra mundial, sino su pretexto. El panorama general no correspondía entonces a la “trama anarquista” para desestabilizar imperios, sino el ascenso de nacionalismos exasperados, combinados con el instinto suicida de un orden decadente y el mecanismo fatal de la lógica de las “alianzas secretas”.



El panorama general consistía entonces en que, con la revolución del transporte y el despliegue de ejércitos en gran escala, ya no se podía seguir viendo la guerra como la continuación de la política por otros medios. La industrialización de la guerra la había vuelto “obsoleta” desde el punto de vista racional. La Primera Guerra Mundial, más que la derrota de Alemania, Austria y el imperio otomano, significó el suicidio de Europa.





Actualmente el panorama general corresponde al posible paso de la dirección mundial de Occidente a Asia. La reacción paranoide de los neoconservadores de los Estados Unidos ante la amenaza terrorista no puede hacer otra cosa que acelerar ese proceso, si es que no lo vuelve inevitable, al poner en peligro nuestros valores democráticos y con ello debilitar el “poder blando” de los Estados Unidos y al tiempo echar leña al fuego de la causa terrorista.



El terrorismo es el producto de una fusión dentro de una parte del islam del extremismo religioso, el nacionalismo frustrado y lo que Dostoyevski llamó “nihilismo”. Nuestro imperativo es el de entender las causas profundas de esas fuerzas y hacer distinciones entre ellas. Dicho de otro modo, afrontamos la amenaza de la complejidad, que nos obliga a velar para que no se unan fuerzas mayores a una pequeña minoría.



Una mayor estabilidad en el Oriente Medio, que entraña una solución del conflicto palestino-israelí, junto con una integración más eficaz de los musulmanes en nuestras sociedades basada en la justicia social y un mensaje humanista más sólido son los elementos decisivos de una estrategia occidental cohesiva. Si lo perdemos de vista en nuestra lucha contra el terrorismo y sus causas, quedaremos incapacitados para afrontar con éxito la amenaza a largo plazo de “Chindia”.





Dominique Moisi, fundador y asesor principal del Ifri (Instituto Francés de Relaciones Internacionales), es actualmente profesor en el Colegio de Europa en Natolin (Varsovia).





