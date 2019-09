EL NUEVO DIARIO y el contexto actual

Desde su nacimiento, pero sobre todo desde la pérdida del poder del Frente Sandinista, en febrero de 1990, EL NUEVO DIARIO ha sido la tribuna de los publicistas de izquierda. Y esta condición se mantiene inalterable hoy día, inclusive para los sandinistas, a pesar de las evidentes desinteligencias que existen entre esta tribuna de la izquierda nicaragüense y el nuevo gobierno del Frente Sandinista.



El análisis de esta situación debe empezar obligadamente por reconocer la naturaleza de la relación entre los medios de comunicación y el gobierno, en el marco de las nuevas condiciones políticas universales. No se trata, pues, solamente de un problema nacional. Ni en Nicaragua ni en el resto del mundo. Si los interesados no levantan la mirada hacia el horizonte global, difícilmente lograrán atemperar sus desinteligencias.



La tarea es difícil. Porque ambas partes se encuentran insertas en un mundo altamente convulsionado, con una economía al filo de la navaja; que exige tomar posiciones cada vez más definidas, derivando en muchos casos a posiciones radicales, intolerantes, excluyentes, que se expresan a través de simpatías y/o militancias políticas, con inevitable trasfondo ideológico. Ningún país puede abstraerse de esta realidad, aunque quisiera. Pero, además, porque la problemática cotidiana, coyuntural, de cada una, está condicionada por sus propias necesidades inmediatas, entre más apremiantes más confrontativas, ofuscadas, obnubiladoras.



Esto también explica porqué la visión estructural, histórica, de los gobiernos y los grandes medios tradicionales está determinada por el grado de involucramiento con la solución propuesta sobre la convulsión mundial por las naciones con peso específico global, condicionada a su vez por la geometría ideológica universal. No todas las naciones, ni todos los medios, se involucran activamente a favor de las distintas propuestas de solución, es verdad, pero ninguno puede escaparse de la necesidad de tomar posición.



Para la ciudadanía es más fácil conocer, o al menos percibir con cierta nitidez, la posición del gobierno con relación al factor externo, pero no sucede lo mismo con relación a los medios, porque siempre se les juzga en el ámbito nacional. La posición de los medios resulta clara solamente para quienes están igualmente inmersos en el análisis de la situación global. Esta discordancia, sobre la percepción de cada uno, complica la imagen pública de la relación entre medios y gobierno.



Cada país tiene su especificidad. Pero la de Nicaragua es más compleja, porque viene de una revolución que no pudo resistir la agresión militar norteamericana pero que no fue derrotada políticamente. Quedó viva en la conciencia popular y en el partido, aunque en ambos muy debilitada, precisamente por las medidas tomadas por la dirigencia revolucionaria para sobrevivir. Una paradoja. Mucho se ha escrito al respecto.



Washington tomó en serio la pervivencia política del Frente Sandinista. Utilizando a los gobiernos neoliberales y a través de los grandes medios, el gobierno norteamericano recrudeció sus políticas agresivas para evitar el regreso del Frente al gobierno, que pronto se enfocaron contra Daniel Ortega Saavedra. Estigmatizándolo, deslegitimándolo, demonizándolo, porque fue el único dirigente que se empeñó en el logro de ese objetivo. Y lo logró. Manejó correctamente la crisis local con la internacional. Sobre todo a partir de que ésta toma cuerpo a raíz de la paranoica política terrorista antiterrorista de los Estados Unidos.



En estas turbulentas condiciones político-ideológicas mundiales, favorables a la izquierda universal, se dio el regreso de Daniel Ortega Saavedra al gobierno. Pero internamente arrastraba una inmensa carga mediática negativa en su contra, nacional e internacionalmente, que logró penetrar en una buena parte de la población, temerosas de las amenazas norteamericanas, y además muy bien conjugadas con los señalamientos descalificativos de los acuerdos con el ex presidente Alemán. También mucho se ha escrito sobre este último punto.



La contradicción se profundizó inmediatamente. Los grandes medios reproduciendo las tesis norteamericanas y del bloque occidental a favor del uso y de la amenaza de uso de la fuerza; siempre conjugándolas con la carga negativa que lograron acumular, contra Daniel Ortega Saavedra; y el gobierno aliándose con sus pares de la región y cerrando filas con los de otras regiones. Todos reivindicando la soberanía plena de los estados, luchando activamente por el restablecimiento de la multilateralidad, en contra la unipolaridad militar, y por una paz mundial firme y duradera, empezando por la solución de las varias guerras localizadas con potencialidad de regionalizarse y hasta de mundializarse. Los elementos básicos de la nueva izquierda:

Y es que los grandes medios se caracterizan por su enajenación. Se mantienen integrados orgánicamente a los Estados Unidos, por convicción. Actúan como apátridas. No es el caso de los otros medios, cuyo primer objetivo es la Nación, aunque cada uno actuando, desde luego, conforme a sus propias convicciones político-ideológicas, con independencia de las inevitables coincidencias con el factor externo. Es un problema complejo, difícil de simplificar.



Porque, igual que la población, estos otros medios cayeron ipso facto en las garras del mercado después de la derrota electoral de la revolución; reintegrándose aceleradamente a la ley de la oferta y la demanda, compitiendo en desigualdad extrema con los grandes medios. Diez años de revolución fueron insuficientes para abandonarla. Por de pronto, si es que existe una alternativa, ninguno de estos otros medios puede escaparse a esta perversión. Entonces el proyecto revolucionario se quedó sin voz. Una tragedia.



EL NUEVO DIARIO se encuentra en el primer lugar de estos otros medios. Nació en defensa de la revolución y se insertó al mundo del mercado como tribuna de la izquierda, incluyendo la sandinista, en un momento que no presagiaba el desarrollo de movimientos sociales fuertes, ni la recomposición de la izquierda, y mucho menos su regreso al poder. Por la fuerza de las circunstancias, entonces, que sin duda percibe sin posibilidades de cambios radicales, de la impresión de que ya no comparte el proyecto revolucionario, le niega a Daniel Ortega Saavedra la categoría de líder de este proyecto, y no le ve futuro al proyecto de unidad geopolítica regional. Ésta es su opción.



Es necesario y además urgente asumir conscientemente esta trágica realidad para establecer una relación productiva entre el gobierno y estos otros medios. Lo mismo es válido para establecer una relación respetuosa, al margen de sus respectivos proyectos político-ideológicos, entre EL NUEVO DIARIO, el gobierno y los publicistas de izquierda, especialmente con los sandinistas. La lucha político-ideológica es una lucha de ideas.