Cuatro vistazos hacia lo histórico y lo histérico

I

En la historia contemporánea de nuestro país se han conjugado factores políticos con hechos revolucionarios que han sido ejemplos para las generaciones en lucha por la liberación nacional y el progreso social, con aspiraciones a sociedad nueva. Pero también entre estas generaciones hay quienes han dilapidado de diferentes formas este patrimonio histórico, sobre todo porque han sido presas de la histeria por el poder por el poder mismo. La causa principal de ello nace en la estructura de clase de donde han procedido los protagonistas, más una formación ideológica sin firmeza ni profundidad. La estructura de clase de los individuos que han ejercido liderazgo se distingue fácil, pero las causas de sus desviaciones se ocultan dentro de complejas relaciones personales y su naturaleza humana.



La revolución liberal de 1893 fue la rebelión de la emergente burguesía contra la oligarquía conservadora. José Santos Zelaya destacó entre esta clase emergente y, con el poder político, logró reformas estructurales en la sociedad conservadora, pero no todas se consolidaron por factores internos y externos. Los factores internos: la atrasada estructura económica y social del país; el desarrollo político ideológico del movimiento liberal era de avanzada respecto a los conservadores, pero de bajo nivel respecto al mundo de la época. De entre su liderazgo surgieron desvíos de todo tipo, y en el máximo líder hacia el vicio personalista del poder.



El factor internacional: la voracidad del imperialismo gringo en expansión que barrió con la experiencia liberal, restauró el régimen conservador de característica confesional, nos imprimió el sello de nación dependiente, liquidó o distorsionó las reformas y sometió a Nicaragua bajo su dominio absoluto con una dictadura militar. Los liberales, que en el 93 desempeñaron una función progresista, pasaron a ocupar la función de cipayos que antes había correspondido ocupar a los conservadores.





II

La intervención y la traición fueron cuestionadas y combatidas desde el principio por la generación de Augusto C. Sandino, inspirado en la lucha de los patriotas liberales rebelados en 1912 con Benjamín Zeledón a la cabeza. Sandino recogió la herencia patriótica liberal y con su extraordinaria experiencia de lucha armada contra la intervención imperialista construyó su propia herencia para las generaciones venideras. El atraso económico social histórico se juntó a otros factores propios de la época, como la preponderancia ascendente en el mundo de la nación interventora; las limitaciones de los actores campesinos patrióticos sandinistas y la ausencia de un movimiento político complementario de la lucha armada en las ciudades.



A la mitad del período de la lucha armada de Sandino surgió un larvado movimiento político y social de nuevo tipo, cuya expresión orgánica y política más elevada fue el Partido Trabajador Nicaragüense (1931), pero éste no alcanzó la madurez acorde con la magnitud de la tarea patriótica de Sandino ni tuvo vínculos sólidos con él.





III

Las condiciones políticas mundiales en que se encuadraba la dictadura de Anastasio Somoza García coincidieron con la Segunda Guerra Mundial, y el resurgimiento del partido obrero, ahora con el nombre de Partido Socialista Nicaragüense (1944), cuyas características, junto a su pretensión ideológica marxista-leninista, la determinó el bajo nivel de desarrollo económico y social del capitalismo dependiente. Esto determinó su característica de vanguardia de una clase obrera con tan poco desarrollo como el mismo capitalismo criollo. Esto le condenó a no responder debidamente a las necesidades que planteaba la lucha bajo las condiciones de una dictadura sangrienta creada y apoyada por la metrópoli imperial.



El PSN representó un nivel superior de organización de una clase obrera emergente, y aportó nuevos elementos ideológicos y políticos a la política tradicional, pero la magnitud de la lucha y su poco desarrollo le impidieron ser la vanguardia que la lucha por la liberación nacional exigía. Esta situación la resumiría así: el PSN se esforzó en sustentarse en la ideología de avanzada del proletariado, pero no existía ese proletariado con el cual sustentar la lucha. Por lo menos, aún no existía --ni existe aún-- a la medida de las necesidades históricas que plantea la lucha por el socialismo. También, al PSN le afectó el origen social y las debilidades pequeñoburguesas de algunos dirigentes, algunos de los cuales abandonaron el marxismo e involucionaron hacia el liberalismo y la religión.





IV

En medio de aquella situación del PSN, surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Junto a las necesidades de sus propias luchas, a pueblos como el de Nicaragua se les había ampliado el panorama con el triunfo de la revolución en Cuba. Entre coincidencias y contradicciones, el PSN y el FSLN se convirtieron en amables enemigos, pues de las filas del primero nutrió las suyas el segundo. Su propuesta de lucha armada cautivó a los jóvenes socialistas y de ideas progresistas, y con ellos el FSLN tomó su puesto de vanguardia en la lucha contra la dictadura.



Lo que al Frente le sobraba de arrojo en la lucha le faltaba de profundidad ideológica. La formación marxista poco trascendía más allá de Carlos Fonseca y otros dirigentes que, por desgracia, la crueldad del enemigo y la crudeza de las condiciones de la lucha les segaron sus vidas a edad temprana. La mística revolucionaria y las limitaciones ideológicas siguieron juntas en el Frente durante la lucha y aún después del triunfo.



En su conjunto, la dirección del proceso revolucionario se volvió sectaria, arrogante y tan descuidada en lo ideológico como confusa la estructura social de su militancia. El mote “marxista-leninista” se lo ganó por dos motivos: se lo puso el imperialismo y lo repitió la derecha local. El imperio lo hizo para asustar a los regímenes anticomunistas de la región, y la derecha por su inveterado atraso político. Pero la verdad siempre ha sido otra. Y el Frente se hizo aún menos merecedor del mote cuando Daniel Ortega se hizo su líder absoluto después de haberse perdido la revolución y él perdió su poca relación con el marxismo.



En esta etapa es cuando en la heterogénea estructura social del Frente resplandece una confusión ideológica, individual y colectiva. La clase media baja de donde procede Ortega, por ejemplo, le marcó su sentido pequeño burgués de la lucha en la que participó más como un inconformista social que como un revolucionario. Su total falta de vínculos con todo tipo de trabajo intelectual o manual le imprimió una psicología parasitaria. Dejó a un lado la idea revolucionaria y pasó al activismo político y de una ideología, al menos inconformista, a una concepción religiosa.



Dejo pendiente el examen de este fenómeno. Pero reproduzco este magnífico retrato que le hizo Fernando Bárcenas (END, 17/1/08): “El gobernante hace a un lado las variables fundamentales de la economía, difumina las bases materiales de (la) producción y de la lucha de clases, y simplemente toma prestados de la moral, ideales abstractos de comportamiento humano (como un predicador sin formación alguna). Su concepción moral, utópica, calza de maravillas con una vocación medieval de dirigir con absolutismo mesiánico un Estado teocrático feudal.”