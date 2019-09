El mundo de las ONG

En Nicaragua, para referirse a las organizaciones de la sociedad civil hay que hablar como Dante en el infierno, de círculos.



Existe un primer gran círculo, donde se ubican los absolutamente impresentables. Lo conforman las ONG y entidades afines que reciben financiamiento a través de la red constituida por la National Endowment for Democracy (NED), y a través de la Usaid. Aquí se ubican gentes como el Movimiento por Nicaragua, Ética y Transparencia, la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro”, Hagamos Democracia, Icade, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Incide, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Judenic. La lista es mucho más larga e incluye además de ONG, medios e individuos. Comprende una fauna disímil: vieja derecha tradicional, escaladores de nuevo cuño, venerables académicos con pretensiones éticas, ex intelectuales y hasta antiguos comandantes de la revolución. Las motivaciones subjetivas para pertenecer al círculo pueden ser variadas y complejas, pero el círculo siempre tiene ribetes infernales. Objetivamente, sus miembros adecuan su conducta política a diseños de inteligencia formulados e impulsados por el Departamento de Estado. Son mercenarios y mercenarias al servicio de una potencia extranjera con objetivos históricos de dominación sobre nuestro pueblo, que ha ocupado y agredido nuestro territorio desde el siglo XIX, y merced a sus alianzas estructurales con la oligarquía nativa es responsable de nuestro atraso y nuestra pobreza. Esta fauna hace el trabajo que los agentes de la CIA realizaban en el país hace 25 años, y ésta no es una afirmación mía. Lo dice en palabras recogidas por el Washington Post, Allen Weinstein el primer presidente de la NED.





El otro gran círculo

Además del círculo de los impresentables del infierno, encontramos otro gran círculo conformado por el resto de ONG. Que puede ser analizado con un poco más de respeto y que a su vez se puede subdividir en un subcírculo. Este segundo gran círculo lo componen las ONG y afines cuya actividad depende sólo de los recursos de la cooperación europea y canadiense, y/o ONG del Norte (EU incluido) que no forman parte de la red NED.



Desde mediados de los 90, en la medida en que Europa y Canadá asumieron el neoliberalismo como su referente societal, su modelo de cooperación perdió los pocos atributos positivos que conservaba y hoy funciona como un mecanismo más con que se instrumenta la dominación del Norte sobre el Sur. Sin embargo, el modelo todavía no es utilizado para impulsar abierta y crudamente, operaciones de inteligencia como lo hace EU mediante la red NED y Usaid. Cabe, sí, aquí introducir una acotación importante. En el Norte en general, sobre todo en Europa y Canadá, existen algunas ONG que luchan contra el sistema en sus propios países y en el mundo; se financian pellizcando de la cooperación gubernamental y recolectando entre los ciudadanos de sus sociedades. Varias de estas ONG del Norte financian proyectos de ONG nicaragüenses, y en alguna medida modifican las tendencias dominantes de la cooperación del Norte en nuestro país.



Hecha la acotación anterior, me refiero a los atributos de las ONG que no pertenecen al primer gran círculo del infierno. Me refiero a los atributos de las ONG nativas cuyo funcionamiento depende exclusivamente de la cooperación europea y canadiense, y/o ONG del Norte que no forman parte de la red NED.





*) Ninguna es democrática. Las ONG suelen hablar demasiado de ese concepto hoy tan envilecido, la democracia. Conozco algunas con sistemas administrativos técnicamente eficaces para dar cumplimiento a sus objetivos propuestos. Pero no conozco una sola ONG cuyo modelo de gestión sea democrático. Todas funcionan a partir de decisiones verticales. Hay un capo (“director”, “coordinador”, “responsable” o “presidente”) o una junta directiva, consejo o comité que maneja los recursos. Esta elite que tiene los vínculos con las fuentes financieras es la que decide verticalmente todo lo sustantivo, y aplasta y reprime siempre que se requiere. En realidad y no obstante su representación jurídica, las ONG funcionan con la misma lógica de acumulación que tienen las empresas privadas. En la mayoría de los casos, esta lógica permite a sus cúpulas alcanzar la escala de consumo que tienen los estratos elevados de las capas medias. En los casos más exitosos, en realidad se trata de empresas con márgenes importantes de acumulación que van en ascenso, claro que dentro de los parámetros con que se mueven las tendencias medias de acumulación en una sociedad como la nuestra.





Las decisiones verticales se proyectan hasta el nivel de los denominados “sectores de base”, pero en este nivel se enmascaran como “participación” manipulada. Los “sectores de base” son actores-objeto a los que se estimula a participar y tener representación en la aplicación operativa de diseños y “metodologías”, pero nunca se les permite acceder y tener representatividad en las instancias que producen las políticas y aplican los diseños que inciden en su propio destino.





*) Casi todas tienen el cerebro alquilado. Casi todas han aceptado pasivamente la jerarquización de prioridades, cosmovisiones, enfoques de desarrollo, metodologías organizativas, concepciones de participación, elaborados por ideólogos y burócratas del Norte, sin cuestionar sus intereses subyacentes, su estatuto de cientificidad y su coherencia con nuestra realidad. Casi todas, repiten como loras las jergas conceptuales que les transmiten las fuentes financieras y las aplican según directrices (“metodologías”) que les transmiten estas mismas fuentes.





*) Casi todas son clientelares. Las ONG también hablan mucho de autonomía, pero la mayoría absoluta son entidades clientelares, y practican el clientelismo de la peor ralea. Porque son clientes subordinados, con frecuencia arrastrados, de la escala de instancias que tiene como vértice los ministerios de cooperación de los países del Norte. Son entidades-clientes que responden a intereses y estrategias cristalizados en los grandes centros de dominación del sistema capitalista contemporáneo. Intereses y estrategias que no responden a una matriz nacional.





El clientelismo hacia arriba, hacia las burocracias del Norte, se proyecta hacia abajo, hacia los “sectores de base” y está íntimamente ligado con el atributo que expongo a continuación.





*) Competencia clientelar y desarticulación del tejido social. El atributo más nocivo de la gran mayoría, tiene que ver con la competencia encarnizada, abierta o sorda, por la captación de recursos que fomenta prácticas fachadistas, la subordinación del trabajo serio a la propaganda y las relaciones, y la incapacidad para reconocer y corregir errores.





En el terreno de los “sectores de base”, la competencia por los recursos se manifiesta como competencia por clientelas, que conlleva la duplicación y descoordinación de actividades, el enfrentamiento de enfoques y modelos organizativos, la dificultad para concertar programas con visión sistémica, y lo peor, el estímulo para la fragmentación de las formas de representación de las clases populares. La competencia por clientelas se convierte en factor clave para la desarticulación del tejido social en las comunidades.





El subcírculo de las excepciones

Dentro del segundo gran círculo se puede acotar un pequeño subcírculo en el que se encuentran unas pocas ONG que constituyen las excepciones a las tendencias que conforman los perfiles dominantes. Son pocas, pero son.



Sea porque su financiamiento proviene de ONG del Norte antisistema, lo que les abre espacios para concepciones y prácticas sociales verdaderamente autónomas. Sea porque han tenido una extraordinaria capacidad para resistir los enlatados ideológicos que difunden los organismos de la cooperación oficial. Estas pocas ONG no han perdido la facultad de pensar nuestra realidad con cabeza propia, y desde este pensamiento propio promueven propuestas y prácticas sociales que superan la estrechez sectorial y poseen una clara orientación antioligárquica y antiimperialista.



A diferencia de la mayoría mercenaria o derechizada, su papel en la coyuntura es positivo y podría serlo más si cumpliesen ciertas premisas para superar algunas de sus limitaciones presentes. Las premisas varían según la red aglutinadora a la que pertenecen. En el caso de las que se ubican en la Coordinadora Social, lo más importante es que logren avanzar en la consolidación de una real autonomía que las resguarde de la cooptación que impulsa el aparato del FSLN. En la situación de las que existen al interior de la Coordinadora Civil (aquí pareciera que su excepcionalidad depende más de las iniciativas de personas que de organizaciones), las premisas pueden ser un poco más complicadas. Tendrían que: a) sacudirse la obsesión de protagonismo en los medios oligárquicos, que las lleva en oca

siones a bailar el son de la danza política que están impulsando dichos medios; y b) preocuparse menos por la construcción de consensos dentro de la red (donde prevalece una mayoría derechizada y subordinada al sistema), y más por la proyección sin concesiones mediatizadoras de sus posiciones decantadas.