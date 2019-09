Defender al FSLN

Al FSLN hay que defenderlo en las bases de la sociedad nicaragüense, pues a los miembros de su estructura es imposible defender. No representan los intereses de los militantes empobrecidos por la barbarie de los 16 años “democráticos”, ni los de la sociedad mayoritaria.



La minoría que domina al partido ha comercializado política, no ha contribuido a cambios ideológicos ni metodológicos. Es ancha la distancia entre cómo piensa y vive la dirigencia y la realidad cotidiana de la mayoría de nicaragüenses.



Un alto porcentaje de sandinistas resienten y critican la falta de procedimientos participativos en las decisiones estratégicas y el dominio capitalista, coartando acciones claves para institucionalizar la democracia popular en el país.



La ideología capitalista niega los principios sandinistas, entre ellos la capitalización de los pobres y el respeto a sus derechos ciudadanos, sin discriminaciones de ningún tipo. Sin embargo, en el FSLN es notoria la diferencia de clase, por tanto las contradicciones ideológicas entre sandinistas marxistas y los otros.



Estoy refiriéndome al marxismo, como ciencia: guía e instrumento de análisis de los fenómenos del planeta, que debe regir en un partido revolucionario como el FSLN, fundado por estudiosos y prácticos luchadores por la libertad del pueblo.





Ideólogos de izquierda olvidados

La dirigencia del FSLN olvidó los pensamientos de Carlos Fonseca, Óscar Turcios, Pedro Aráuz, Ricardo Morales Avilés, José Benito Escobar, Leonel Rugama, para citar algunos de los forjadores de una personalidad consecuente con el discurso y los sentimientos.



Los fundamentalistas reaccionan dolidos cuando sus argumentos no convencen y escuchan otras ideas, incomprensibles para su estadio neurológico de supremacía económica y poder absoluto. Los capitalistas son fundamentalistas y compran a sus seguidores, no los dejan a su libre albedrío, más bien los oprimen.



La crítica a la dirigencia del FSLN, por la razón planteada, debe ser constante, para que se restituyan los derechos de la militancia y los del pueblo nicaragüense cansado de manipulación, corrupción, violación, como modo de operación política.



Esta dirigencia del FSLN caducó. No logró convencer a la sociedad de que el capitalismo que se practica en el país es nocivo. No logró atraer a la mayoría de votantes. Ni en el gobierno logra el apoyo masivo del pueblo, y sigue fracturando al partido.



El Secretario General del FSLN no es infalible, ni se le debe venerar. Su conducción debe ser cuestionada en las reuniones internas, pero si no lo permite, la voz pública debe brotar. No puede la organización desprestigiarse por actuaciones contrarias a principios que precisamente fortalecen la institución. Y esos principios son los mismos que nacieron en la lucha de clases entre opresores y oprimidos.





Manipulaciones derechistas

Aprendimos que la opresión no sólo es militar, también los capitalistas crearon otros mecanismos, con inversiones millonarias en tecnología para aplicar múltiples recursos en el dominio de las personas.



La personificación de la deidad es uno de los dispositivos más antiguos para dominio sobre la humanidad. Los elementos subjetivos del ser son vinculados a la sumisión y veneración, más el castigo cruel por incumplimiento de reglas establecidas en la relación señorío y súbdito.



El FSLN no creció a partir de la voluntad de súbditos, sino de la rebelión contra la injusticia, la represión, la falta de libertades y superiores condiciones de vida, económica-social, de los nicaragüenses.



El FSLN perdió el apoyo masivo, de los pobres, por actitudes excluyentes, oportunistas, represivas de directivos sandinistas, cuyas ideas y comportamientos no fortalecieron la efectiva participación popular en decisiones y aplicaciones.



El colmo es que los tradicionales partidos de derecha liberoconservadora, corruptos, somocistas, que desmantelaron la reforma agraria, quitaron propiedades a los trabajadores, privatizaron educación y salud, reprimieron sindicatos y organizaciones, tienen más seguidores que un partido que debiera representar y educar a la mayoría.





El reto sandinista

Ser sandinista es ser honesto, trabajador, capaz, solidario, condescendiente y respetuoso de las diversas ideas, sin embargo, incansable ejemplo conceptual y práctico en el cambio de las relaciones de poder. No se puede hablar de un FSLN inconsecuente, prepotente, absurdo, oportunista y político embaucador. Menos corrupto.



La tarea del revolucionario sandinista es inmensa. Luchar contra la tradición política de la derecha dentro y fuera del partido. Asumir el control desde las bases, desde los CPC, para que primero el FSLN y luego el Estado responda a conceptos y programas que en realidad beneficien a la sociedad y conviertan al país en un territorio menos adverso.



Bastante gente de la generación que batalló contra Somoza sostuvo la revolución, enfrentó las políticas burguesas de los últimos años, tiene voluntad de superación, aferrada a principios, con mayor capacidad de análisis académico y ejecución profesional, con máxima voluntad de transformaciones sustanciales.



Esos son quienes deben defender al FSLN de las desviaciones burguesas que ahora le dominan y le sostienen lejos de las bases y de la mayoría del pueblo.





* Centro de Comunicaciones y Estudios Sociales (Cesos)

