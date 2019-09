Nicaragua: perspectivas para 2008

El aumento del precio de las gasolinas (normal y súper) y el diesel (abre las puertas a posibles incrementos en el precio de rubros como el transporte público y a una marcada desaceleración del ritmo de crecimiento de la pequeña y mediana industria) en el marco de una perspectiva de bajo crecimiento económico, estancamiento en el flujo de remesas y una alza de precios a los productos de consumo básico, energía eléctrica y agua potable. Tendencia alcista que se mantendrá en los precios del petróleo durante el año 2008. Todo ello ha sido precedido, además, de las diversas informaciones que confirman la inminencia de un periodo recesivo en la economía de Estados Unidos y de una caída generalizada en los principales mercados bursátiles del mundo.



La perspectiva económica de Nicaragua para 2008 se complica porque los ingresos de divisas por remesas, que mantuvieron un sostenido aumento en los pasados seis años, prácticamente se estancaron en 2007. Según el informe sobre Tendencias de las Remesas en 2007, elaborado por el Banco Mundial, el flujo de divisas enviado al país por los emigrantes nicaragüenses en Estados Unidos será igual al obtenido en 2006. Mientras, el Banco Interamericano de Desarrollo reportó que el porcentaje de emigrantes que envía dólares con regularidad a Nicaragua cayó debido al endurecimiento de las medidas para disminuir la migración ilegal a Estados Unidos y Costa Rica.



Supeditada a lo que acontezca en Estados Unidos, la economía nicaragüense figura como la más vulnerable de Latinoamérica, por su dependencia de ese país y no tiene prácticamente margen de acción en el probable caso de que la actividad económica estadounidense entre en recesión. La desaceleración económica de Estados Unidos puede provocar el cierre de plantas maquiladoras en Nicaragua, lo mejor que nos puede pasar este año es que mantengamos los mismos resultados que en 2007. “Una crisis más profunda del mercado inmobiliario y un aterrizaje forzoso del dólar podrían desacelerar el crecimiento económico mundial a 1.6 por ciento en 2008”, advirtió el director de Política y Análisis del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, al presentar el informe Situación y perspectivas de la economía mundial.



De concretarse este escenario, que ahora tiene 50 por ciento de probabilidades de que suceda, la economía nicaragüense reduciría de 4.5 a 2 por ciento sus posibilidades de crecimiento este año 2008, arrastrada por la estadounidense que observaría una contracción importante. Los principales riesgos de una recesión se originan en Estados Unidos con una caída más profunda y prolongada del mercado de bienes raíces y un aterrizaje forzosos del valor del dólar de los Estados Unidos, lo que deprimiría inmediatamente la demanda de los Estados Unidos por bienes del resto del mundo. Nicaragua está más vulnerable ahora que lo que estaba en el pasado. Es un país que tiene una dependencia externa fenomenal.



Los alimentos no tendrán tregua en la primera etapa de 2008 debido a las “presiones inflacionarias” por el aumento en los precios de las gasolinas y el alza de los precios internacionales de los granos básicos. Además, el déficit de la balanza comercial y de la balanza de la cuenta corriente se elevará este año como consecuencia de un menor ritmo en las exportaciones, la caída en el envío de las remesas, el posible descenso en los flujos de recursos internacionales.



Los sectores más dinámicos de la economía rural nicaragüense han sido los orientados a la exportación, como consecuencia del Cafta, como frutas y hortalizas, y los pecuarios; pero la producción de granos básicos y oleaginosas creció a ritmos menores y por ello la disponibilidad de alimentos básicos per cápita son menores. Los precios de los productos agrícolas nicaragüenses no están en condiciones de competir contra productos agrícolas de Estados Unidos donde hay subsidios, mientras que en Nicaragua no existen. Esa circunstancia implica un riesgo grave y real para la economía del pequeño y mediano productor. Según información del Departamento de Agricultura estadounidense, la balanza comercial agroalimentaria entre Nicaragua y Estados Unidos es claramente deficitaria para nuestro país.



La liberalización comercial promovida por el neoliberalismo ha provocado graves problemas sociales y económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura: abandono y concentración de la tierra; intensificación de la migración del campo a la ciudad, crecimiento de la pobreza y aumento de la marginación rural y urbana.



Los capitales nacionales y extranjeros están controlando la distribución de los alimentos y destruyendo la capacidad económica de los pequeños y medianos productores, que no pueden competir contra las importaciones norteamericanas. Actualmente, está predominando la ley de la selva, según la cual el grande se come al chico, con el resultado de que la agricultura campesina se está llevando a la ruina. Capitales salvadoreños, hondureños y costarricenses están comprando frijoles, maíz y queso para llevárselos a sus respectivos países, lo cual produce desabastecimiento en el mercado interno nicaragüense.



Lo más notable del mercado agrícola en 2007 es el alza en el precio de los alimentos que se produce como resultado de un aumento de la demanda de productos de consumo humano para su uso como combustibles alternos: biocombustibles, biodiesel. Los altos precios están llegando en un momento no de escasez, sino de abundancia. El incremento de la producción de granos no fue suficiente para evitar precios de escasez, lo cual indica que algo fundamental afecta la demanda de granos básicos.



Nicaragua es uno de los cuatro países latinoamericanos en que más bajo es el salario. Está junto con Honduras, Bolivia y El Salvador. Ésta es una de las razones que estimula la emigración, un fenómeno que crece y que seguirá en aumento en los próximos años. El periodo de aparente bonanza en las economías centroamericanas es percibido con optimismo por núcleos importantes de la población nicaragüense para conseguir empleo, una situación que tenderá a elevar las tasas de migración hacia los países de la región.



La brecha de renta existente entre los países receptores y los expulsores de emigrantes sigue siendo amplia, al tiempo que las bolsas de pobreza en Nicaragua se mantienen en niveles elevados. Las perspectivas de mediano plazo no han mejorado a los ojos de una parte de la población, por lo que es previsible, sin un endurecimiento de las actuales restricciones a la entrada en los países de destino, que la presión del fenómeno migratorio se mantendrá en los próximos años.



Conviene por tanto, en este contexto, profundizar en las consecuencias demográficas, sociales y económicas que las migraciones tienen para Nicaragua (país de origen) y Costa Rica, Panamá, El Salvador (países de destino). Los efectos son suficientemente amplios como para que las autoridades políticas y económicas hagan un seguimiento más cercano. Por ejemplo, se está produciendo una depreciación permanente del capital humano en la economía nicaragüense.