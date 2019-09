“LA LUCHA DEL FUTURO”

“Tengo la triste sensación --decía el de Masatepe-- que a treinta años de distancia del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el enemigo es el mismo. Es como si los Somoza hubiesen reencarnado y regresado a consolidar su estirpe sangrienta. Como si los Somoza se hubieran detenido en 1957, cuando Pedro publicó la primera edición de Estirpe Sangrienta: Los Somoza y haciendo historia, escribió: Comenzó en el año 1934, cuando ordenó matar a Sandino. Continuó en el año 1936, cuando decidió derrocar a su tío, Juan Bautista Sacasa, de la presidencia. Se postuló como candidato y ganó unas elecciones el mismo año; cambió la Constitución del país en 1939; tuvo una crisis de poder en 1944 y permitió que le sucediera en 1948 el doctor Leonardo Argüello. Lo botó 27 días después de su toma de posesión, a la cual asistieron más de 30 delegaciones de todo el mundo, y puso en el Gobierno a un pelele, llamado Benjamín Lacayo Sacasa. Después hizo una nueva Constitución en el año de 1948 y sustituyó a Sacasa por el doctor Víctor Román Reyes. Éste murió en 1950 y Somoza cambió nuevamente la Constitución y se eligió Presidente por el término de seis años. Los estaba concluyendo y había reformado la Constitución otra vez para reelegirse, cuando le sorprendió la muerte, escondida en las balas de un pequeño revólver 38, calibre corto, accionado por Rigoberto López Pérez. Durante el tiempo que gobernó Somoza, Nicaragua, como todos los países latinoamericanos dominados por dictadura, iguales a la suya, aparentaba ser una democracia, pero no lo era”.



La lección --intervino el de Managua-- es que no se debe falsificar la democracia, y mucho menos para perpetuarse en el poder. Estamos hartos de dictaduras, guerras, tiranicidios, asonadas y magnicidios. La paz no se logra con mentiras y poses farisaicas. No olvidemos la frase de Benito Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’. Watson hasta saltó y dijo: “Eso es lo que necesitamos en Nicaragua: Respeto al derecho ajeno. Quiero recordar que el próximo miércoles 30 de enero es el Día de la No Violencia y la Paz, y que ese día se cumplen sesenta años del asesinato de Mahatma Gandhi, ese apóstol de la No-Violencia. Además y no por coincidencia, ese mismo día a las seis de la tarde, en el Instituto de Historia de la UCA, se presentará el libro PEDRO/Teniendo conocidos en el cielo, de nuestro compañero caminante Luis Rocha. Margarita Vannini, Directora del Inhca, dirá las palabras de bienvenida; el escritor Sergio Ramírez presentará el libro; Danilo Aguirre leerá el prólogo que hizo para el libro, y su autor leerá un breve capítulo. Así que la cita es con Pedro Joaquín y con Gandhi, como un homenaje a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal”.



Caresol dijo: “A propósito de lo que comentó el de Managua, yo también siento que a treinta años del asesinato de Pedro, el enemigo, es decir, el horrible pasado que fue la dinastía somocista, quiere hacerse presente. Cívicamente tenemos la obligación patriótica de evitarlo, y una forma es la de mantener imperecedera la lección moral del Mártir de las Libertades Públicas. Este homenaje del próximo miércoles lo veo como la decisión de perpetuar su memoria. Así que ahí nos vemos”. Watson volvió a tomar la palabra: “Tanta cosa de inventar lemas vacíos, como el de unidad y reconciliación, cuando se pretende asfixiar a los medios de comunicación que no son serviles, o ese risible de el pueblo presidente. Me recuerda lo que escribió Pedro sobre la megalomanía de Somoza: Su megalomanía lo llevó a veces al ridículo de propalar por todos los medios de publicidad conocidos, lemas como uno que decía “Nicaragua en marcha con Somoza al frente”. Era una copia de la conocida frase de la marca de automóviles Ford: “El mundo en marcha con Ford al frente”.



“En ese extraordinario libro que hemos venido citando --concluyó el de Managua--, ESTIRPE SANGRIENTA: LOS SOMOZA, al final hay un capítulo que le dio título a estas pláticas, ‘La lucha del futuro’, que considero de un gran contenido ético y de propósitos a cumplir para afrontar este año: ‘Rehacer nuestra vida institucional y republicana, basándola en el respeto estricto a una Constitución, articulada en los principios generales de la democracia, que son: la libertad de acción para el ciudadano, la alternabilidad en el poder, la representación efectiva en el gobierno y el sufragio efectivo. Luchar porque el Estado se afirme, en un diálogo democrático y efectivo, del cual pueda deducirse el respeto para los derechos políticos del ciudadano, no puede concebirse la lucha del nicaragüense, sin tocar el punto de vista moral’”.





Luisrochaurtecho@yahoo.com