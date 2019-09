Este título en sí es injusto, ya que el análisis debería abarcar los últimos 28 ó 16 años, pero rompería la intención de los pocos párrafos siguientes, por eso Nicaragua un año después. Hace exactamente un año asumió la presidencia el ciudadano Daniel Ortega Saavedra, con el 38% de los votos, el porcentaje más bajo de las últimas elecciones presidenciales (Violeta Barrios 54.7%, Arnoldo Alemán 51%, Enrique Bolaños 56.3%), es decir una diferencia de más del 10% y en relación con otras elecciones latinoamericanas de los últimos tiempos alcanza diferencias de hasta el 24%. Siendo objetivos y autocríticos esas elecciones se ganaron gracias al reacomodo de la ley electoral, producto del pacto, del desgaste y deterioro de los últimos desgobiernos, del tratado de paz con la Iglesia Católica, de la división de la derecha, del esfuerzo titánico de las bases sandinistas y de la convergencia, y se ganaron por la campaña de flores, confites y colores chichas, a como se ha querido presentar, haciendo ver el triunfo como algo individual y personalizado, lo que tal vez en el fondo ha llevado a que algunos personajes de este gobierno cometan abusos con claro acento autoritario y dogmático. Un segundo round en las elecciones de 2006 hubiese significado para el FSLN-Convergencia un nocaut seguro. Si no me equivoco, fue Simón Bolívar él que decía: “no me gusta entrar alabando, para salir mordiendo...”



Este gobierno heredó de los últimos tres gobiernos una serie de desgracias y de deudas sociales que no van a ser sanadas en los próximos 20 años, es decir, necesitamos por lo menos estabilidad y continuidad para las próximas dos décadas, si queremos ser competitivos en el marco centroamericano, a más no podemos aspirar.



Este gobierno heredó altos índices de corrupción en los entes estatales, sueldos astronómicos de los altos funcionarios del gobierno, para un país tan pobre como Nicaragua, índices de pobreza de hasta el 82% y un 54% de indigencia, altas tasas de desempleo, el porcentaje de analfabetismo que en 1990 era del 12% creció hasta el 35%, teniendo así una de las tasas más altas en el área centroamericana, el 20% de la población en edad escolar no tenía acceso a la educación primaria y el 77% de los niños que iniciaban la educación primaria se retiraban antes de finalizarla, otro dato interesante es que ya para 1998 había 313 escuelas públicas de secundaria contra 436 escuelas privadas de secundaria, 253,057 niños (cifra oficial, la real es con seguridad mayor) se ven obligados a trabajar, atentando contra su desarrollo físico, intelectual, psicológico y moral, el sector salud abandonado, en parte privatizado, el sector energético privatizado, chupando al consumidor, y reinvirtiendo casi nada en infraestructura, provocando apagones hasta de 12 horas diarias que de manera periódica se han venido sufriendo.



Desde 1990 Nicaragua viene experimentando un éxodo masivo. Alrededor del 20% de la población de Nicaragua ha abandonado el país en los últimos 16 años, sueldos bajísimos en el sector salud, educación, Policía, Ejército, en relación con los altos costos de la canasta básica, sin meter los otros costos, un aumento del consumo de drogas, de las pandillas, altos índices de delincuencia, altas tasas de interés bancario, las más altas de Centroamérica, poco incentivo a la producción agropecuaria. Y para cerrar con broche de oro, el último resultado del pésimo rendimiento académico de nuestros bachilleres. Todas éstas fueron herencias con las que arrancó este gobierno, entre otras. Confucio decía: “Si tu objetivo es progresar un año, siembra trigo. Si tu objetivo es progresar diez años, siembra árboles. Si tu objetivo es progresar cien años, educa a tus hijos”.



En un informe que presentó hace poco el partido MRS, dice “que todo lo que ha hecho este gobierno es malo”, ¿es objetivo ese informe? No lo es. Este gobierno impulsó un programa agresivo de inversión en el sector energético gracias a la ayuda del gobierno venezolano, revivió, revitalizó la campaña de alfabetización a través del programa “Yo sí puedo”, lanzó un programa amplio para combatir la pobreza en el sector campesino a través del “bono productivo”, se desarrolló una serie de programas para acceder de manera más factible a créditos que impulsen el desarrollo agropecuario y comercial, se están haciendo esfuerzos loables para dignificar y mejorar la salud y la educación, sólo el Movimiento de Médicos Sandinistas ha prestado múltiples servicios en áreas rurales y ha dado miles de consultas médicas gratuitas, se ha ampliado el número de becas para países como Cuba (para familias de escasos recursos, esto es más que una bendición), se están haciendo esfuerzos y se está invirtiendo para mejorar el transporte público, hubo un crecimiento económico según el presidente del BCN por el orden del 3.5%, se desarrolló o se va a impulsar el programa de atención integral a la niñez en 66 municipios en colaboración con el Minsa, Mined y MiFamilia, que persigue atender a los niños en edad entre los 0 y 6 años con diferentes componentes (nutricionales, salud, educación, recreación), para ayudar a las familias más pobres, implementar la participación ciudadana, en medio de críticas, descontentos e inconformidades, pero la está impulsando, con qué resultados, ya veremos.



Reanudó relaciones diplomáticas, con muchos países, entre ellos Cuba, país, que siempre ha sido solidario con el nuestro y lo sigue siendo, se mantuvieron relaciones estables con los Estados Unidos, China-Taiwan, etc. Nos incorporamos al ALBA, se respetó el Cafta, un tratado de mala reputación, pero se respetó. Se les aumentó a los lisiados de guerra y a las madres de héroes y mártires la ayuda que reciben del estado, que había estado congelada por los últimos gobiernos.



Bueno...Vamos al otro lado. La tasa de inflación se cifró en un 16.88%, producto del impacto negativo de siete meses de apagones, el devastador paso del huracán Félix, que dejó a la Costa Atlántica en el suelo, 50 días de lluvias incesantes, provocando la epidemia de leptospirosis y el desabastecimiento de algunos granos básicos, el aumento galopante del petróleo. En 1990 el barril costaba 20 dólares, ahora se cotiza a 100 dólares. La economía de los Estados Unidos, que entró en un franco proceso de recesión y desaceleración, tiene también para la economía nicaragüense serios efectos negativos.



En resumen la vida se ha vuelto más cara. Aquí viene, si se descuida el gasto público, la inflación se va a seguir disparando. Sumado a esto, este gobierno ha mantenido una política informativa mediocre, llena de secretismos, de sectarismos, ha repartido Bonos- Castigos a muchos medios de comunicación no afines a su política o que tratan de ser independientes. Los ataques del presidente hacia los medios de comunicación han sido, con todo el respecto que se merece nuestro estimado presidente, no un error sino una torpeza política. Repetir las groserías del Sr. Alemán está lejos de ser las cualidades de un buen estadista. Rosa Luxemburg, dijo algo sabio: “La libertad es siempre la libertad de los que piensan de otra manera”.



Otras cosas que no se comprenden, cito algunos ejemplos: el Sr. Álvaro Chamorro es destituido por actos de corrupción de la alcaldía de Granada y como premio se le busca la embajada de Honduras, a Gerardo Miranda, otro acusado de actos anómalos, como premio se le busca un consulado en Costa Rica, gracias a Dios no le dieron el placet, a Álvaro Robelo, otro personaje que no se sabe en que anda, se le busca la embajada del Vaticano, donde ya se sabía que era una persona non grata y de manera insistente se le quiere enviar ahora a la embajada de Bélgica, por otro lado se castiga de manera severa e ingrata a un destacado intelectual sandinista, de larga trayectoria, por haber dado una simple entrevista, me refiero al caso de Óscar René Vargas, él que ya estaba designado para ocupar el cargo de embajador en Francia. Acompañando a Vargas hay otro grupo de despedidos del gobierno por desavenencias, por disentir, por dar una opinión diferente. Tal es el caso del Alcalde de Managua, a quien mantienen aislado, una crisis que con seguridad va a tener repercusiones negativas en las próximas elecciones municipales.



La embajada de Nicaragua en Alemania, una de las embajadas más importantes en Europa, a un año de pasadas las elecciones sigue aún sin embajador. Los viajes del presidente acompañado de familiares. Trabajo es trabajo, vacaciones son vacaciones. Actividades recreativas, (ejemplos: Carlos Vives y su concierto, los boletos del partido de béisbol, los juguetes repartidos en Navidad, las 50 mil piñatas, etc.) financiadas con fondos no esclarecidos. Señor Presidente, cuentas claras conservan buenas amistades. No haga lo de aquel paisano, a quien hicieron rey de una comedia y decía: “ Ya que soy rey, haré justicia y empezó a dar palos de ciego y no dejaba títere con gorra que no mandase preso”. Entremos en razón y seamos lógicos... Apaguemos la luz y recemos por un nuevo día.