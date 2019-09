Amemos con sinceridad a nuestra nación

Comparto en un cien por ciento la opinión del publicista Adán Morales expresada en su artículo publicado en este diario el 21 de enero, titulado “Si Daniel no hubiera ganado, ¿cómo estaríamos?”



En efecto, no quiero imaginar Nicaragua partiendo de la agria experiencia que nos dejaron los gobiernos neoliberales, principalmente los de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, quienes sólo se interesaron en llenarse los bolsillos con negocios sucios vendiendo nuestra soberanía, y jamás se interesaron por solucionar los problemas más sentidos de la población.



Simplemente les valía “un pito” que el pueblo se estuviera muriendo de hambre, sin luz, sin empleo y sin dinero para mandar a sus hijos a clase o atenderse en un centro de salud. Estos sujetos, a como dice el señor Morales, ya hubieran vendido toda Nicaragua y los problemas nos hubieran ahogado a todos.



Hoy, gracias a la amistad del presidente Ortega con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, se está sacando adelante al país, y de esa amistad nos beneficiamos todos, quiérase o no. La misma empresa privada lo reconoce, los hoteles en todo el país están recibiendo turistas que antes no venían porque en sus habitaciones no había luz ni agua, preferían entonces ir a otros países con playas no iguales pero parecidas a las nuestras, y sin el problema de la energía.



Gracias a la mano generosa del presidente Chávez, que incluso la tendió antes que ganara las elecciones el presidente Daniel Ortega, en coordinación con la hermana República de Cuba, se inició, a través de las alcaldías, la “Operación Milagro”, que ha logrado operar de cataratas y otras enfermedades de la vista a miles de pacientes de escasos recursos en Nicaragua, Venezuela y Cuba, tal iniciativa forma parte de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).



Este proyecto tiene previsto operar a unos seis millones de personas en diez años, en Venezuela, Cuba y otros países, incluyendo Nicaragua, donde ya se han habilitado centros oftalmológicos para eliminar la ceguera

que invade principalmente a quienes no tienen cómo atenderse en la medicina privada.



En el área de la agricultura, en julio del año pasado llegaron al país con procedencia de Venezuela 60 tractores y 190 implementos agrícolas en el contexto de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, que fueron entregados a pequeños y medianos productores de las distintas zonas agrícolas del país. Y los mismos seguirán llegando, e incluso el presidente Chávez se comprometió en su reciente visita a comprar los productos lácteos, avícolas, agrícolas y carne a muy buen precio a los productores nicaragüenses en general.



Los productores también recibieron el año pasado unas 83 mil toneladas de urea, beneficiando a unos cien mil pequeños productores y cooperativas en todo el país, ahorrándose de esta forma unos cien millones de córdobas.



Y por si fuera poco, ya llegan al país doce millones de barriles de petróleo que garantizan la energía y cero cortes de luz, paralelamente y a un costo de 4 mil 500 millones de dólares se construirá la refinería que estará lista en cuatro años y permitirá incluso que Nicaragua exporte petróleo a otros países que lo demanden, tal como lo afirmó el propio Hugo Chávez en su reciente visita. “La realidad” --como dice mi mamá-- “no hay más ciego que el que no quiere ver”, por eso es bueno recordar las cosas buenas y estarlas remojando, porque hay muchos malos hijos de Nicaragua que por intereses mezquinos quieren echarle lodo al progreso y se olvidan con facilidad del desastre que han sido en los últimos 16 años los llamados gobiernos “democráticos”, “rojos sin mancha” y un montón de calificativos antojadizos.



Finalmente, quiero decirles a todos los que habitamos este pequeño pedazo de tierra, que amemos con sinceridad a nuestra nación, que oremos por nuestros líderes, por nuestros gobernantes.





