Los atropellos de las cooperativas de transporte

El reloj marca la cinco y media de la tarde, y estoy en el Mirador de Tiscapa, un lugar que disfruto al atardecer, pero hoy no, porque tengo que estar antes de la seis en la parada de autobuses, sino me quedo plantada y voy a tener que irme en taxi, que maravillosamente de una hora a otra dobla su tarifa, por lo que tomo la decisión de irme, sin disfrutar la puesta del sol.



Lamentablemente mi romanticismo se desvanece cuando llego a la parada, está repleta de gente, es hora pico, y los buses tardan entre 20 y 30 minutos en pasar, y dejan de transitar a las siete de la noche. Ya llevo media hora en la parada, ya empiezo a preocuparme, cuando de repente llega la 175, hoy me salvé, pero la alegría no me duró mucho, el bus está colmado, hasta en las gradas hay gente, el cobrador me dice: “Suba reina, suba”, y yo me pregunto, ¿por dónde?, me subí y me quedé en la primera grada, para colmo no podían cerrar la puerta, y el cobrador nos decía apártense, hay que cerrar la puerta. La cierran a toda costa, a vuelo de pájaro conté más de ochenta personas, ya que había 20 pares de sillas ocupadas, e íbamos como cuarenta de pie.



Al día siguiente me sorprendió la noticia de que el Alcalde de Managua y el Instituto Regulador del Transporte Municipal en Managua (Irtramma) decidieron reducir en veinte por ciento la cantidad de combustible que diariamente se le entrega a las cooperativas del transporte urbano colectivo en la capital por la situación anómala de dejar de circular por las noches y que no hacen los recorridos completos.



De repente me sentí reivindicada, por fin se están tomando medidas contra los abusos de los transportistas, pero ellos no aceptan estas medidas y alegan de todo; que ellos no tienen que rendir cuentas a nadie, que el petróleo está caro y culminan con la amenaza de incrementar el costo del pasaje.



Lo que me desconcierta es que estos señores transportistas no son sociedades anónimas, son cooperativas de transportistas, y las cooperativas NO tienen como finalidad el lucro. Lo que se pretende con las cooperativas es elevar el nivel social de las personas con base en su superación económica, que las personas participen en su propio bienestar. Las cooperativas son organizaciones que se fundan en el esfuerzo de sus propios socios y su ayuda mutua para organizar y prestar servicios.



En vista de que son organizaciones importantes, el Estado, nosotros, la sociedad, le brindamos nuestro apoyo, y por eso les damos un trato especial, como exenciones fiscales, pero a las cooperativas de transporte les damos un trato todavía más particular de acuerdo con el servicio que brindan.



Pero lamentablemente las cooperativas de transporte no compensan los costos que implican para el Estado en materia de impuestos no recaudados y subsidios otorgados, y en especial, para el consumidor o usuario, que tiene un servicio deficiente y deplorable.



A las cooperativas de transporte se les debería investigar seriamente y de oficio, y si logra confirmarse esas voces, se debe proceder a disolver la personería jurídica de las mismas, porque la Ley General de Cooperativas establece una serie de prohibiciones que los transportistas no respetan; por ejemplo, el artículo 18 de dicha ley en su inciso b dice que se prohíbe permitir a terceros participar directa o indirectamente de los privilegios o beneficios que la ley otorga a las cooperativas.



Esta prohibición nos lleva al punto de que el servicio que prestan los transportistas es un servicio público de interés general aunque sea una cooperativa el que lo brinde, es un servicio que siempre se debe cubrir, se debe garantizar la continuidad de su función, por eso no se debe interrumpir ni amenazar con interrumpirlo, porque además es un monopolio de hecho, sólo ellos lo brindan y, por eso, sus paros con violencia perjudican a la comunidad, provocan pérdidas económicas y, sobre todo, la animadversión de toda la población.



Por último, si las cooperativas de transporte no pueden brindar este servicio, la municipalidad está en la obligación de revocar las concesiones que se les proporcionó a las cooperativas de transporte, y brindarlo directamente o concederlo a quien pueda garantizarlo, ya que están en juego nuestros intereses generales.



Espero que cuando el señor Rafael Quinto, como presidente de Urecootraco, hable sobre la tarifa urbana, el subsidio gubernamental y la regulación al sector, reflexione sobre el servicio que brinda, y aunque sea una vez en su vida, se ponga en los zapatos de ese niño que va de pie y no alcanza los tubos del bus para sostenerse, o del anciano o anciana que le da miedo montarse en un bus porque puede ser su último bus, o de la mujer con sus niños en brazo, y sus dos hijos que no pagan un taxi, sino que utilizan sus buses.