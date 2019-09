Las paradojas del ciclo vital

Es común utilizar términos como infancia, adolescencia, juventud, adultez, ancianidad, etc. como si hicieran parte de un lenguaje utilizado desde tiempos remotos, como si estas etapas de la vida fueran siempre concebidas, tal como las utilizamos hoy día. Sorprende en cambio que éstas se han ido diferenciado en la medida en que las sociedades han ido evolucionando, sobre todo por el desarrollo del capital, de la división del trabajo y de la economía del mercado. Sin menospreciar el desarrollo de la cultura, de la pedagogía y de la psicología que han contribuido a dar aportes significativos a cada una de estas etapas, pero que también han favorecido la construcción de valores efímeros que no han contribuido al desarrollo de la persona en su calidad humana y en la construcción de valores que le den un mayor significado a su vida. Es más, no obstante las grandes conquistas en el campo social y de respeto de los derechos humanos de cada generación, parece crecer el sentido de sociedades que crean cada vez más personas narcisistas y egocéntricas, concentradas en su propio placer personal.



Los históricos sociales (Ariès, Demos J, y Demos. V), consideran que en la historia del Occidente se crean nuevas estaciones de la vida como infancia, adolescencia y juventud, que nacen con la edad moderna, ya que antes se tenía una visión de la vida conformada simplemente por el niño, el adulto y el anciano. La infancia era considerada muy breve, de hecho su origen en latín significa “el que no puede hablar”. El hombre pequeño rápidamente se lanzaba a una edad adulta que coincidía prácticamente con su desarrollo biológico. En la Edad Media, el concepto de infancia no existía como se concibe hoy día con las características que diferencian a un niño de un adulto. Por falta de un vocabulario exacto el término de “hijo” o “muchacho” era intercambiable e implicaba una idea de subordinación y dependencia. En este sentido, la infancia era constituida por pocos años de vida incierta y cuando el niño ya no tenía necesidad del cuidado maternal, comenzaba a hacer parte del mundo adulto. Es por esto que ya a los 7-8 años, el niño ayudaba al soporte económico de la familia y el estar aún ahí, dependía de las condiciones socio-económicas de la misma familia. En algunos casos, los niños eran mandados a otras familias para que fueran utilizados como aprendices o domésticos.



Es sólo con el Seiscientos que se empiezan a tomar en consideración los niños en cuanto tales, se les viste de manera particular y son vistos de otra manera por el mundo adulto, considerándolos en su fragilidad física y psicológica y se desarrolla la idea de protección a esta franja de edad. En el Setecientos se empieza a considerar la necesidad de darles mayor atención y de guiarlos. Nace en este período el concepto de educación y formación para que sean preparados a la vida adulta. Es en este período que la escuela empieza a asumir un rol importante en este espacio conceptual de la infancia.



A partir de entonces, la infancia ha adquirido cada vez mayor importancia y ya en el Ochocientos y Novecientos se vuelve un centro de atención particular, sobre todo en los países industrialmente avanzados, conformado en gran parte por la burguesía. Es así que se ha ido desarrollando cada vez más el concepto de la infancia como una etapa particular de la vida, con una mayor sensibilidad a su mundo cognitivo y afectivo, más aún con el aporte de la psicología y pedagogía. Pero esto comporta también un riesgo: el considerar al niño como el imaginario de los padres que lo visualizan como el futuro adulto, cada vez más hábil y competitivo en una sociedad que no da tregua. Contradictoriamente, se reduce cada vez más el espacio del tiempo para gozar de la propia infancia: el tiempo del juego, de la fantasía y de la libre expresión típica de esta edad.



Igualmente al proceso de la infancia, la adolescencia también tiene sus orígenes recientes ya que aparece en la escena entre el siglo XIX y XX (Demos y Demos). Antes del siglo XIX las ideas y características que hoy le atribuimos eran prácticamente ignoradas. Según los autores citados, la adolescencia se refería más a la educación de los hijos y a los jóvenes en general, refiriéndolos sobre todo a conceptos de orden moral. La misma antropóloga Margaret Mead en los años Treinta, puso en discusión la idea de la crisis adolescencial en esta etapa de la vida ya que en sus estudios sobre la cultura samoa, como en casi todas las culturas primitivas, la adolescencia era un período muy limitado de la vida, cuya conclusión y su paso a la vida adulta era marcada por ritos de “iniciación”. A partir de estos estudios, las ciencias sociales han cuestionado la influencia de la cultura y de los datos biopsicosociales considerados muy importantes para individuar las condiciones históricas, que hacen ahora de la adolescencia un período tan prolongado en el ciclo vital de las personas. La adolescencia es, por esto, más vinculada a los fenómenos sociales que caracterizan el paso de una sociedad agrícola a una urbana e industrial con los cambios en las estructuras familiares. La adolescencia se vuelve cada vez más prolongada en el tiempo y confluye con la juventud.



Siguiendo este orden cronológico, el concepto de juventud tiene otra configuración a partir de los años Sesenta-Setenta. Estos jóvenes son los hijos del “baby boom”, nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, son más numerosos y la sociedad no tiene las herramientas necesarias para absorberlos en el mundo del trabajo. Es por esto que la sociedad industrializada busca nuevas alternativas para resolver este fenómeno y es éste uno de los motivos que la educación se desarrolla aún más para ofrecer de alguna manera un área de “parqueo” o de “espera” de mayores posibilidades ocupacionales. Por otro lado, los mismos jóvenes no quieren hacer parte de ese mundo adulto y reivindican una propia identidad contrapuesta y distinta.



Pero los años 70 han cambiado. En la actualidad, las características de conflictualidad existentes en ese período entre jóvenes y adultos, ha asumido otras semblanzas. Hoy se habla de jóvenes adultos que tienen algunas características de la adultidad (voto, mayor edad, libertad de decisiones) pero sin perder las características adolescenciales, entre las cuales se señalan dependencia económica (parcial o prolongada), presencia en la misma casa con la familia, etc. Muchas investigaciones coinciden que algunos temas comunes en estos cambios ha sido el motivo del desencanto y desilusión, ha surgido cada vez más la figura de un joven más pragmático, concentrado en el presente, sin precisas jerarquías ni fines definidos.



Mientras hasta hace pocos años, el pasar de la vida adolescente a la condición adulta era un salto bastante veloz, definido por secuencias específicas (finalización de la escuela, inicio del trabajo, independencia económica, irse de la casa, matrimonio), hoy esta transición es más lenta, caracterizada también por falta de un trabajo estable, el elevado costo de la vida, etc. Consecuentemente, los jóvenes tienden a prolongar su estadía en la familia de origen y esto hace cambiar los márgenes de adolescente-joven- adulto, porque los mismos vínculos afectivos y responsabilidades han cambiado, comportando también consecuencias en un sentido de identidad incierta en una categoría generacional que ahora no es tan diferenciada. Paradojalmente, nos encaminamos cada vez más hacia una sociedad de eterna juventud (enfatizada por la publicidad y economía de mercado), donde la única contraposición que queda, es la vejez, el anciano, considerado también él mismo, para no marcar tanto esta diferencia, un “adulto mayor”.



En estas paradojas, en sociedades como la nicaragüense, nos toca enfrentarnos a contradicciones aún más fuertes, con características similares a la Edad Media, como las condiciones de la infancia en la mayor parte del país, combinadas a las características de las sociedades capitalistas que tienden al narcisismo y a la exasperación de los valores efímeros y superficiales.