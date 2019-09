Cambio indispensable en educación

La peor noticia de inicios de año son los desastrosos resultados de los exámenes de admisión en las universidades públicas. Se pone otra vez el grito al cielo, pero es tema recurrente cada año. Verdad de Perogrullo. Los bachilleres están saliendo mal preparados y como consecuencia lógica, formamos en su mayoría malos profesionales. El ministro está haciendo grandes esfuerzos pero arrastra una cauda de males.



No se puede gobernar desde el antagonismo o el resentimiento contra nadie. El ejercicio del poder debe darse con nobleza, generosidad y tolerancia.



Pedagógicamente urge cambiar el enfoque de hacer repetir conceptos como loras. O memorizar montones de cosas. O andar en pura teoría. En el curso lectivo de 2008 se debe principiar a promover ejercicios de razonamiento. La meta será que dentro de cinco años haya cambiado la manera de pensar de los estudiantes. Que razonen por qué ocurren u ocurrieron ciertos hechos. No se precisa dar palos de loco y cambiar todos los programas de estudio. Se trata de introducir elementos de calidad. Cero enciclopedismo. Enseñar no muchas cosas, sino pocas pero de calidad.



Enseñar a los estudiantes a pensar desde la primaria, para que en la secundaria y en la universidad razonen. Para que cuando sean padres le enseñen a sus hijos a pensar en forma correcta. Esto supone, desde ahora, preparar a los educadores en otra visión y estrategia de su labor. Elevar su nivel intelectual y cultural. Necesitamos educadores que enseñen a pensar y a producir asombro en sus alumnos. La primera condición para aprender a pensar es cultivar en uno mismo la facultad de asombrarse. La pasión intuitiva esencial es el asombro.



Es desconsolador ver cómo malgastamos nuestra fuerza mental. No por pereza, sino porque nadie nos enseñó a servirnos de los instrumentos del pensamiento. Es un acto de barbarie que ciertos santones de la educación les arrebataron esa potencia a nuestros niños y jóvenes, para dedicarse a modas educativas neo liberales, a la ley del mínimo esfuerzo, del facilismo, del memorismo sin sentido, de los apuntes y las copias mal hechas, del pedagogismo insulso que ha causado daños irreparables a varias generaciones. Buena parte de los problemas actuales viene de esa escuela facilona, aliada a una política escasa de valores éticos.



Tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por una escuela y una cultura que restauren la triple potencia de la inteligencia, la memoria y la voluntad. Que reconquisten lo verdadero, lo bueno y lo bello. No hay armas mejores en las manos y en la mente de nuestros niños y jóvenes para enfrentar la globalización. Educar es vacunar a nuestros estudiantes contra un mundo donde todo conspira contra ellos.



La voz de alarma que la educación está echando a perder la capacidad de raciocinio ha sido desoída por la academia y por los políticos. Ojalá este ministro realice el sueño mencionado. Habrá consumado una tremenda revolución. A su lado el compromiso nos involucra a todos. Es una mínima tarea patriótica.