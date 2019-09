Ausencia de políticas científicas: un país sin rumbo

Ph. D.





La ciencia y la política científica son indispensables para un país que tenga su vista puesta en el desarrollo humano sostenible. “La Declaración Mundial sobre la Ciencia y la utilización del saber científico”, emitida por Unesco en Budapest en 1999, deja clara constancia de ello. Nunca antes, la ciencia y sus aplicaciones se muestran tan indispensables para el desarrollo. Es por ello que los países comprometidos responsablemente en él, diseñan y aplican programas de educación e investigación pertinentes en todos sus niveles. En este sentido, la Declaración exhorta a los gobiernos y a sus autoridades, sea cual fuere su ámbito de competencia, al igual que al sector privado, prestar el apoyo e impulso requeridos en la construcción de capacidad científica y tecnológica adecuada y distribuida de manera equitativa, de manera que contribuya a la democratización de los recursos cognoscitivos en toda la población. Tal nivel de prioridad y equidad se constituye en “fundamento indispensable para el desarrollo económico, social, cultura y ambiental”.



Contrasta con estos compromisos mundiales, también suscritos por Nicaragua, el discurso gubernamental y de la clase política, lo que muestra, al parecer, una mirada de corto alcance en la superación de la pobreza y el logro del desarrollo del país, en tanto el discurso político ni siquiera ha incorporado en su contenido estos códigos. Ello evidencia una perspectiva de dependencia exógena, en tanto están ausentes los resortes dinamizadores capaces de mover un desarrollo endógeno auténtico y sostenible, centrado en potencializar las capacidades nacionales; es preciso desarrollar una masa crítica que, a mediano plazo, formule propuestas científicas y tecnológicas sostenibles para la toma de decisiones que beneficien al país. Este vacío no sólo contraviene los acuerdos de la Declaración de la Unesco cuando establece que “esta necesidad es especialmente apremiante en los países en desarrollo”, sino que traiciona la viabilidad de un futuro satisfactorio para las generaciones presentes y futuras. La débil y casi inexistente base legal con que se cuenta en el tema, unido a la ausencia de una política científica y tecnológica, se presentan como el obstaculizador principal, por cuanto impiden un desarrollo tecnológico sostenible, construido con base científica sólida.



Como consecuencia, se vuelven infructuosos los esfuerzos dirigidos a desarrollar modos de producción seguros y no contaminantes, una utilización de los recursos más eficaz y productos más inocuos para el medio ambiente. En suma, queda interferida la posibilidad de pensar un modelo de sociedad centrado en las personas de hoy, y también en la responsabilidad que tenemos de legar un país mejor a las generaciones futuras. En consecuencia, imposibilita concretar un proyecto de Desarrollo Humano Sostenible para la nación. Tal ausencia también impide que la ciencia y la tecnología se orienten decididamente al mejoramiento de las posibilidades y calidad del empleo, la competitividad y la justicia social. A ello contribuye, como consecuencia lógica, el total vacío existente en el Presupuesto de la República para apoyar este cometido. Aumentar las inversiones en ciencia y tecnología, desde una visión pertinente y responsable, es imprescindible para lograr estos objetivos y conocer y proteger mejor la base de recursos naturales del país, la diversidad biológica y los sistemas de sustentación de la vida, así como la búsqueda de fuentes energéticas sostenibles no contaminantes. Desde esta nueva perspectiva, el objetivo del país debería centrarse en avanzar hacia estrategias de desarrollo humano sostenible mediante la integración de las dimensiones económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales.



Frente a este desinterés manifiesto, que no es sino otra de las caras que presenta la pobreza, hay esfuerzos que algunos sectores universitarios de la educación pública, adscritos al Consejo Nacional de Universidades, están realizando para ubicar la investigación como principal resorte de esta búsqueda de desarrollo científico y tecnológico. A pesar de ello, la fracturación, atomización, desarticulación y débil pertinencia de los mismos, unido a la inoperancia del Conicyt, y la ausencia de un referente nacional que oriente y articule estos esfuerzos, hacen que los efectos de los resultados investigativos no lleguen a traspasar más allá de sus buenas intenciones. Esfuerzos nacionales que tuvieron éxito en la concertación de las rutas innovadoras de la educación, la ciencia y la tecnología del país, como el Plan Nacional de Educación 2001-2015 y el Foro Nacional de Educación 2006-2015, aún inconcluso por la ausencia de liderazgo, han quedado reducidos a meras declaraciones. El Consejo Nacional, responsable de dirigir y coordinar el sistema educativo nacional, tiene, en esta temática, su principal agenda pendiente.



Las nuevas perspectivas que ofrecen las políticas educativas del Mined, constituyen una plataforma clave para afianzar esta visión de la ciencia y la tecnología, con contenidos curriculares más actualizados y potenciadores del aprendizaje de una ciencia y tecnología más actualizada y aplicada a la problemática que presenta el país. Pero esto no es suficiente. Urge, por amor al país, articular todo el sistema educativo, para que en todos sus niveles y modalidades, el conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas, así como la investigación e indagación de nuevos conocimientos aplicados, se actualice y fortalezca. Para alentar este gran esfuerzo patriótico y científico, urge la conformación de una Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología con el personal más preparado y dispuesto con que cuenta el país. Ojalá que este sueño nos contagie a todos por el bien de Nicaragua.