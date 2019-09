Educación de calidad para dejar de ser un país mediocre

PhD*



El aprendizaje es la clave de la absorción y transmisión de conocimientos. Además de ser un proceso continúo que reside en los individuos por medio de un vehículo de transferencia del conocimiento desde fuentes de información externas e internas. Facilita la comunicación y la colaboración, y es un factor importantísimo para elevar la productividad de las empresas y la riqueza nacional. Las evidencias empíricas demuestran que existe una relación positiva y muy significativa entre la educación y el crecimiento económico.



No es casualidad que en los recientes debates de los candidatos demócratas en sus carreras por la presidencia, aun cuando los aspectos relacionados con el terrorismo internacional, la migración y el conflicto bélico en Irak, siguen ocupando un lugar “destacado” en la agenda estadounidense, el tema de la educación ocupa un lugar privilegiado dentro de los ejes de campaña de los aspirantes a “inquilinos” de la casa blanca. ¿Cuál es la educación que procuramos para nuestros niños a la luz de las realidades del siglo XXI? se pregunta Hillary Clinton una de las candidatas más conspicuas del partido demócrata.



Sin lugar a dudas uno de los factores que hacen del pueblo estadounidense una gran nación, es precisamente la competitividad de la educación, derivadas del uso competitivo de los recursos para la formación educativa a todos los niveles y de la maximización en el aprovechamiento de las inteligencias privilegiadas en investigación y desarrollo (I&D).



Rusia, por ejemplo, un país en transición a la economía de mercado, aun cuando sus recursos naturales son abundantes y el subsuelo guarda en sus “entrañas” prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, los empresarios, académicos y líderes políticos de ese país, consideran que su principal ventaja competitiva es el nivel de desarrollo del capital humano. De la misma manera los países del sudeste asiático que según el sociólogo Samuel Huntington en su mayoría comparten la ética de Confucio que se traduce en “disciplina y un profundo respeto por la educación” han superado en términos de educación la media mundial.



Nuestro país necesita transformaciones urgentes y profundas en todos los niveles educativos se necesitan más recursos presupuestarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y técnica y al mismo tiempo establecer un sistema de educación por competencias para ingresar a la universidad.



Debemos partir de una premisa, ¡la formación masiva de profesionales a nivel universitario no es la solución al problema! se debe priorizar la educación técnica de calidad, la educación de adultos y sobre todo elevar los estándares de formación preescolar, primaria y secundaria, necesitamos que nuestros niños se dediquen más tiempo a la literatura, las matemáticas, los idiomas y computación, es necesario educar con calidad a los líderes para la Nicaragua de 2030, de lo contrario, nuestros niños que hoy tienen diez años y los que están naciendo, que tendrán 30 y 40 años respectivamente, los condenaremos a vivir en una Nicaragua sin las mínimas oportunidades.



Ahora bien, es importante recalcar que en ningún país, ni siquiera en la ex Unión Soviética, la educación superior era masiva, por el contrario se desarrollaba un sistema de selección estricto a través de exámenes rigurosos, de acuerdo con el área de la ciencia en la que el aspirante por su vocación pretendía desplegar sus habilidades y destrezas, previo a este examen de admisión, el estudiante debía presentar un historial académico de excelencia.



Lo que intentamos expresar aquí es que si bien el estado debe de garantizar un clima de igualdad de oportunidades para todos, por diversos factores que no indicaremos aquí, no todos los seres humanos pueden tener el mismo éxito y por tanto no todos pueden ni deben ingresar a la universidad.



Sin embargo, la realidad nos dice que muchas universidades se encuentran enfrascadas en la preparación de todo un ejército de “futuros fracasados”, las carreras no se corresponden con las necesidades del país, por un lado, y por el otro los planes de estudios no encuentran sincronización con la realidad económica y social a lo anterior debemos sumar que los estudiantes están más interesados en la certificación más que en el aprendizaje.



Nuestro preescolar no prepara a los niños a nivel competitivo, ingresan a primaria con grandes déficit de aprendizajes y salen de ella todavía más deficitarios. Concluyen la secundaria y aspiran a una carrera universitaria, sin saber como se resuelve un quebrado mixto, una regla de tres o una fracción compleja, sus capacidades de comunicación y oratoria son casi inexistentes y prácticamente no saben leer ni escribir.



Nuestro sistema educativo debe ser radicalmente transformado en el mediano plazo, o de lo contrario condenaremos a nuestros jóvenes y niños a la mediocridad con las consecuencias que de ello se derive en un sistema de mercado que funciona como la ley de la selva. El hecho histórico real es que el factor político- ideológico ha carcomido como “cáncer” nuestras aspiraciones individuales y colectivas, vivimos en un país de analfabetas y sobre todo analfabetas funcionales tal como lo señala Andrés Pérez Baltodano el “Nicaragüense ya nace con el síndrome de la mediocridad” mediocridad que se transmite de generación en generación como un círculo vicioso del que no hemos podido salir.



Por esos los procesos de autoevaluación y acreditación deben en primer lugar evaluar la calidad de la docencia, su experiencia docente, su capacidad para liderar el aula de clase con autoridad moral y académica, sus conocimientos didáctico- metodológicos y su destrezas para la organización y administración del aprendizaje, capacidad en la elaboración de pruebas, por otro lado es importante tomar en consideración la importancia que reviste la administración como la base logística de la academia.





*Economista e investigador de la Facultad de Administración, Comercio y Finanzas – Upoli.