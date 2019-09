No es verdad

Un niño colombiano cuenta que cuando su padre sale a trabajar al campo, allá por las veredas, él lo acompaña, porque creen que si vienen los hombres armados y ven a los papás acompañados de sus hijos, no les harán nada, no al menos, delante de los niños.



Está lo suficientemente cerca como para salpicarnos, y tocarnos por dentro. Y lo suficientemente lejos para poder olvidarlo como si fuera nuestro pasado. Pero está ahí, tan cerca, no más lejos que en Colombia. Ocurre y es difícil que no genere una opinión, una palabra, un posicionamiento, una idea, o al menos la opción de ignorarlo. Todavía sufrimos una guerra, y en parte la sufrimos todos, porque es el único conflicto abierto, de los más viejos del mundo, que aún queda en el continente americano. Se da en un país tan hermano que es imposible olvidar. A mí, al menos, con la voz en el corazón de muchas personas que conozco, amigos del sentimiento, se me hace difícil. Tan cercanos a Centroamérica, el sufrimiento de esas personas se parece tanto a nosotros, a nuestra historia, que duele la simplificación, la falta de respeto traducida en declaraciones a uno y otro lado sin que se auguren cosas buenas.



Cuando el presidente Hugo Chávez en su visita a Nicaragua dijo al lado de Daniel, que Uribe “no quiere la paz”, tenía en parte algo de razón, pero aunque suene paradójico, eso no era la única verdad. Cuando el vicepresidente de Colombia le contesta que el presidente de Venezuela desconoce las actividades terroríficas que llevan a cabo las FARC y sus vínculos con el narcotráfico, también tenía en gran parte algo de razón, pero tampoco eso era la verdad. Cuando los medios de comunicación y el interés de la comunidad internacional volvieron los ojos al drama que viven muchos colombianos a través de las peripecias para la liberación de las dos políticas secuestradas por las FARC, sumándose la misteriosa negociación de un niño perdido y luego encontrado en Bogotá, también tenían razón en gran parte de ocuparse a grandes páginas de ese asunto. Pero no era eso la verdad, al menos vista así, la verdad sangrante de más de cuarenta años de guerra, porque el gran contenido de esa verdad está en silencio y no se cuenta. Si hablamos de secuestrados habría que hablar también, no sólo de los conocidos, como Ingrid Betancourt, sino de esos cientos de campesinos, involucrados a la fuerza en un conflicto negado y olvidado por tanto tiempo. Pero también de los que tuvieron que huir, cerca de 4 millones, una cifra que escapa al entendimiento, y al corazón, que es lo más triste.



Cuando Hugo Chávez habla no menciona a los otros secuestrados, ni a las grandes fincas que en las veredas y en los despachos, todo el mundo sabe, incluyendo el gobierno, que tienen en propiedad algunos altos mandos de las FARC. No menciona su inclusión en la ruta del narcotráfico, sus intereses poco justos, su olvido de la compasión con un pueblo por el que dice luchar, y del que también se está lucrando, y armando hasta los niños para llevarlos a la selva y hostigar a otros niños, casi niños, los pelados, que forman parte del ejército colombiano a las órdenes de Uribe, un presidente que ha gobernado con un sentimiento inevitable de venganza. No en vano su padre fue asesinado en otro tiempo a causa del conflicto.



Del otro lado, cuando Uribe habla apenas menciona a los casi cuatro millones de desplazados (que se han contado hasta el momento) que malviven aún en el miedo a la muerte, y a las noches de pesadilla, al hambre y a la falta de todo en los barrios muy cercanos a su residencia en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia. No menciona a los que se han ido, a los que se han tenido que ir a causa de las fumigaciones sobre los campos que llevan a cabo los aviones militares, o del hostigamiento y los asesinatos, secuestros y torturas de los que en su día fueron grupos paramilitares promovidos y consentidos desde el gobierno. Un horror contra otro horror que ha hecho que hoy en día, Colombia sea intransitable en muchas zonas del país.



Cuando Daniel Ortega se refiere a uno de los líderes de las FARC como su hermano, probablemente prefiera olvidar a qué clase de hermanos se está refiriendo, porque él no se atrevería a firmar las acciones contra el campesinado más pobre que “sus hermanos” están cometiendo.



Entre las partes en conflicto, ni siquiera se trata de un debate de ideas, sino de un juego político. Chávez, que ahora tiene un punto a su favor político-estratégico con la liberación de las dos rehenes, en el fondo sabe y se lamenta de haberse dejado engañar por la guerrilla de las FARC que han jugado con todas las partes. El más que discreto papel, en términos de comunicación pública, de Cuba en este conflicto, es algo curioso pero que en el fondo demuestra en gran parte una cierta lección aprendida pero no compartida. La liberación de las dos secuestradas no se dio por razones humanitarias, se dio como “un gesto”. Esto es lo más humillante e insultante. Se dio como “un gesto de desagravio”, según le comunicó el alto mando de las FARC a Chávez, de desagravio porque a su vez Chávez sufrió la retirada del beneplácito de Uribe para la mediación por motivos aún extraños. Tanto los presos como los secuestrados, como las poblaciones campesinas que se cruzan en los intereses geográficos de todas las partes en conflicto, no son más que el instrumento, objetos de negociación para ese juego. Esto no es nuevo, lo hemos visto en casi todas las guerras, el juego cruel contra los inocentes, pero no deja de escandalizar que estas personas hayan perdido su condición humana con todos los derechos que conlleva a los ojos de quienes hablan y dicen negociar en nombre de la paz, de la democracia, o de la justicia social a uno y otro lado, e incluso en nombre de aquellos a quienes secuestran, torturan, matan o mandan a la miseria.



Los campesinos hablan de lo que ven con un sentido común ancestral, y muchos creen que en realidad el interés y el problema es la posesión de la tierra. Uno de ellos me dijo: “Aquí se compra la tierra al contado, por un precio de risa. Si usted las viera... no se mira el final de esas parcelas. Quién puede comprar todo eso, si no es que con algo de sangre”.



Mientras que EU sostenga el plan Colombia, mientras arme al ejército de un Estado que ha dejado de ser independiente, es difícil que se solucione el conflicto. Mientras la confusión de expresiones demagógicas siga considerando a las FARC como “hermanos” de una misma lucha, es difícil que se solucione. Mientras que en Colombia se gobierne desde el rencor como hace Uribe, desde el error y el olvido hacia la enorme mayoría silenciosa y común que sufre, en lugar de volcarse con las víctimas civiles de los barrios y las veredas, no se solucionará esto, a no ser que algún jugador político se rinda. Los muertos, casi siempre, serán los otros, esos números sin nombre.



Pero hay que tener más cuidado, aunque al menos sea por el amor que nos provoquen estos compañeros del dolor, que son los millones de colombianos que no portan un arma y que las sufren como nadie en el continente. Hay que tener más cuidado, en pensar que unos u otros tienen algo de razón. Porque la tienen, no hay duda. La tiene el gobierno relatando los horrores de las FARC, la tienen las FARC recordando la desatención del gobierno en las zonas más pobres --yo mismo he escuchado a un capitán del ejército reconociendo que el mensaje de las FARC en algunos lugares es cierto--, pero todos ellos, con sus acciones, han perdido toda la razón. Y lo que es peor, se han alejado del verdadero dolor.



Escribo, les decía, con la voz en el corazón, de mucha gente querida que está sola. Cuando entrás en sus casas, es difícil imaginar la rabia que da su olvido hecho de nada, de puertas cerradas, de no reconocimiento a su propia porción del dolor. Hay que tener cuidado, al menos al hablar, de no olvidarnos de quienes de verdad son la verdad de esta guerra nuestra hasta que acabe de una vez y para siempre. Ojalá sus ojos, los de la verdad, y los nuestros lo vean. A lo mejor los niños tienen razón, y acaban por salvar a sus padres.





