JEA se voló la cerca…

Es positivo para el deporte nacional que un escritor de la talla y talante de Jorge Eduardo Arellano (JEA) haya incursionado en el polvoriento mundo de los archivos, a caza de diarios, revistas, apuntes de cronistas deportivos, testimonios orales que pasan de uno a otro enamorado del béisbol: jugador o fanático; así como quemándose los ojos en apolillados y olvidados anaqueles de nuestras bibliotecas públicas nacionales, o congéneres municipales, por las solas y torales razones --como dicen los abogados-- de amar tanto el béisbol en el fondo de su espíritu desde los días de la niñez, cuando al jugar béisbol de patio en su querida Granada, disparó un trancazo que fue a caer sobre las tejas del vecino; y claro está, igualmente complacerse con el orgullo de que un pariente cercano suyo, David Arellano, haya sido el primer pitcher nicaragüense que lanzó en un juego de exhibición contra los Gigantes de New York, un equipo de Grandes Ligas.



Con “El béisbol en Nicaragua”, JEA quizá, por vez primera en la historia de nuestro país, es el protagonista de clase de publicaciones, alcanzando tales niveles bibliográficos deportivos, que linda con la excelencia. Hasta hoy este libro es el mejor documento que se ha escrito sobre orígenes, dichos, lugares, fechas, personajes de la pelota; y proyección que tuvo, tiene y seguirá teniendo como expresión de la cultura social-política en nuestra disciplina del béisbol.



El trabajo de JEA necesitó de mucha paciencia. Necesario es tener tiempo, conocimiento y agallas para producir una historia deportiva de la vida nicaragüense, que por más de siglo y medio ha estado ligada al béisbol. En materia histórica, de acuerdo con la publicación de JEA, la práctica del béisbol en Nicaragua tiene mayor antigüedad que los partidos políticos. De tal manera que en ciertos legajos históricos, se habla que los exponentes de nuestras raíces étnicas practicaban el juego de la pelota, que a fin de cuentas es semejante al béisbol.



El libro “El béisbol en Nicaragua” tiene la virtud de mostrarnos en una sola sentada, la historia sobre este deporte nacional que nos llevaría años intentando conocer; y posiblemente no lo lograríamos. JEA nos toma de la imaginación y nos conduce en el tiempo, desde antes del pariente Arellano hasta los días de Ponciano Lombillo, cubano que se enamoró de Nicaragua y se quedó a vivir aquí. Seguimos adelante en el carro de JEA, y con la soltura del lingüista, comienza a hablarnos de lo más selecto de la crónica deportiva. Allí saltan Chale Pereira, Celio Humberto Barreto, Chepe Chico, Koriko, Lacayo Ocampo… y otros más: poetas como Manolo Cuadra; humoristas como Rivas Novoa; caricaturistas como Joaquín Zavala, Toño López y Chilo Barahona; narradores como Sergio Ramírez; dictadores como Somoza; demócratas como René Shick; hombres de empresa como César Augusto Lacayo; y socios del San Fernando en la Liga Profesional de los años sesenta como Arnoldo Lacayo Mayson, que decía --aclaro, esto nada tiene que ver con el libro de JEA--: “El que no sirve, le ponemos una estampilla en el fondillo y lo mandamos de regreso”. Lo comentaba riéndose a carcajadas. Todos ellos dentro del sector de mecenas y fanáticos.



En la otra cara de la moneda estaban los reyes del espectáculo: los pitcheres y los bateadores. Jugadores como Felipe Arellano, Chiquirín, Chino Meléndez, Zurdo Dávila; y toleteros --en nuestro argot beisbolero-- como Robinson, Cayaso, Castro, etc. En verdad el libro vale más de lo que pesa, y sin duda alguna es un queque deportivo que vale la pena disfrutar.



Olvidaba algo muy importante que debe conocer el lector: Jorge Eduardo Arellano es nada más ni nada menos que el Director de la Academia Nicaragüense de la Lengua.