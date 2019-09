La tormenta de sesenta años

La crisis financiera de hoy, desatada por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, también señala el fin de una era de expansión crediticia basada en el dólar como la moneda de reserva internacional. Es una tormenta mucho mayor que cualquiera que haya ocurrido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.



Para entender lo que está sucediendo, necesitamos un nuevo paradigma. Lo podemos encontrar en la teoría de la reflexividad, que propuse por primera vez hace 20 años en mi libro La alquimia de las finanzas. La teoría sostiene que los mercados financieros no tienden al equilibrio. Las opiniones sesgadas y los errores conceptuales entre los participantes del mercado introducen la incertidumbre y la imprevisibilidad no sólo en los precios de mercado, sino también en los principios que esos precios supuestamente reflejan. Cuando quedan a su libre albedrío, los mercados son proclives a extremos de euforia y desesperación.



A decir verdad, por su potencial inestabilidad, los mercados financieros no quedan a su libre albedrío; están a cargo de autoridades cuya tarea consiste en mantener los excesos dentro de límites. Pero las autoridades también son humanas y objeto de opiniones sesgadas y errores conceptuales. Y la interacción entre los mercados financieros y las autoridades financieras también es reflexiva.



Los procesos de bonanza y quiebra normalmente giran alrededor del crédito y siempre implican un prejuicio o un error conceptual --por lo general la imposibilidad de reconocer una conexión reflexiva y circular entre la voluntad de prestar y el valor del colateral--. La reciente bonanza inmobiliaria norteamericana es un ejemplo ilustrativo.



Pero la súper bonanza de 60 años es un caso más complicado. Cada vez que la expansión crediticia se topó con problemas, las autoridades financieras intervinieron, inyectando liquidez y encontrando otras maneras de estimular la economía. Eso creó un sistema de incentivos asimétricos --también conocido como peligro moral-- que alentó una expansión crediticia aún mayor. El sistema fue tan exitoso que la gente llegó a creer en lo que el ex presidente Ronald Reagan llamaba “la magia del mercado” y yo llamo fundamentalismo del mercado.



Los fundamentalistas creen que los mercados tienden al equilibrio y que la mejor manera de satisfacer el interés común es permitiéndoles a los participantes perseguir sus propios intereses. Éste es un error conceptual obvio, porque fue la intervención de las autoridades lo que impidió que los mercados financieros colapsaran, no los propios mercados. De todos modos, el fundamentalismo de mercado surgió como la ideología dominante en los años 1980, cuando los mercados financieros empezaron a globalizarse y Estados Unidos comenzó a tener un déficit de cuenta corriente. Desde 1980, las regulaciones se han relajado progresivamente hasta casi desaparecer.



La globalización le permitió a Estados Unidos chupar los ahorros del resto del mundo y consumir más de lo que producía, y así es que su déficit de cuenta corriente alcanzó el 6.2% del PBI en 2006. Los mercados financieros alentaron a los consumidores a endeudarse introduciendo instrumentos cada vez más sofisticados y términos más generosos. Las autoridades favorecieron y alentaron el proceso al intervenir cada vez que el sistema financiero global estaba en riesgo.



La súper bonanza se escapó de las manos cuando los nuevos productos se volvieron tan complicados que las autoridades ya no pudieron calcular los riesgos y empezaron a confiar en los métodos de gestión de riesgo de los propios bancos. De la misma manera, las agencias de calificación se basaron en información proporcionada por los generadores de los productos sintéticos. Fue una asombrosa abdicación de responsabilidades.



Todo lo que podía salir mal, salió mal. Lo que empezó con las hipotecas de alto riesgo se difundió a todas las obligaciones de deuda colateralizada, puso en peligro a las compañías de seguro y reaseguro municipales e hipotecarias, y amenazó con desembrollar el multimillonario mercado de cobertura por riesgos crediticios. Los compromisos de los bancos de inversión con las compras apalancadas se volvieron pasivos. Los fondos de inversión que operan en todos los mercados terminaron no operando en todos los mercados y tuvieron que ser compensados. El mercado de papeles comerciales respaldados por activos se paralizó y los vehículos especiales de inversión establecidos por los bancos para sacar las hipotecas de sus balances ya no podían quedar al margen de la financiación.



El golpe final se produjo cuando el préstamo interbancario, que está en el corazón del sistema financiero, se desestabilizó porque los bancos tuvieron que economizar sus recursos y ya no pudieron confiar en sus contrapartes. Los bancos centrales tuvieron que inyectar una cantidad sin precedentes de dinero y extender el crédito de un rango de cauciones sin precedentes a un rango más amplio de instituciones como nunca antes. Eso hizo que la crisis fuera más severa que cualquier otra desde la Segunda Guerra Mundial.



La expansión crediticia ahora debe ser seguida por un período de contracción, porque algunos de los nuevos instrumentos y prácticas de crédito son defectuosos e insostenibles. Es más, la capacidad de las autoridades financieras para estimular la economía está restringida por la falta de voluntad del resto del mundo de acumular reservas adicionales en dólares.



Hasta hace poco, los inversores pensaban que la Reserva Federal de Estados Unidos haría lo que hiciera falta para evitar una recesión, porque eso fue lo que hizo en ocasiones anteriores. Ahora, deben reconocer que la Fed tal vez ya no esté en condiciones de hacerlo. Ahora que el petróleo, los alimentos y otros commodities están firmes, y el renminbi se aprecia bastante rápido, la Fed también tiene que preocuparse por la inflación. Si se bajaran las tasas de interés más allá de un cierto punto, el dólar volvería a estar bajo una nueva presión y los bonos a largo plazo en realidad subirían en rendimiento. Es imposible determinar dónde está ese punto, pero cuando se lo alcance, la capacidad de la Fed para estimular la economía llegará a su fin.



Si bien una recesión en el mundo desarrollado ahora es más o menos inevitable, China, India y algunos de los países productores de petróleo están en una contracorriente muy fuerte. En consecuencia, es menos probable que la actual crisis financiera cause una recesión global como un realineamiento radical de la economía global, con una caída relativa de Estados Unidos y el ascenso de China y otros países en desarrollo. El peligro es que las tensiones políticas resultantes, entre ellas el proteccionismo norteamericano, puedan desestabilizar la economía global y hundir al mundo en una recesión, o aún peor.





George Soros es presidente de Soros Fund Management y del Open Society Institute.





