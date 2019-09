La revolución de la educación abierta

Como fundadores de dos de las mayores plataformas de medios de código abierto --Wikipedia y Connexions-- a ambos se nos ha acusado de ser unos soñadores. A cada uno por su lado, nos sedujo la idea de crear una plataforma de Web que permitiera a cualquier persona aportar sus conocimientos a recursos de aprendizaje abiertos y gratuitos. Jimmy comenzó su enciclopedia generada por la gente. Rich desarrolló una plataforma para que autores, profesores y estudiantes crearan, mezclaran y compartieran cursos y textos escolares.



Casi nadie creyó en estos sueños. Hoy, con al apoyo de legiones insospechadas (desde Premios Nobel a chicos de escuela secundaria desde Timor Oriental hasta el este de Los Ángeles) Wikipedia y Connexions se han diseminado por el planeta y son bases de información crecientes y organizadas que millones de personas utilizan diariamente.



Queremos seducirlos con el sueño de que cualquiera puede convertirse en parte de un nuevo movimiento con el potencial de cambiar el mundo de la educación. Este movimiento puede redefinir para siempre el modo como el conocimiento se crea y utiliza.



Hoy, algunos estudiantes de institutos de enseñanza superior deben abandonarlos porque los textos escolares cuestan más que su matrícula y, en la actualidad, algunos chicos de tercer grado tienen que compartir textos de matemáticas porque no hay suficientes disponibles. Frente a eso, imaginemos un mundo en el que los textos escolares y otros materiales de aprendizaje están disponibles para todos de manera gratuita a través de la Web, con un bajo coste de impresión.



Hoy, las barreras idiomáticas impiden a muchos padres inmigrantes ayudar a sus hijos con las tareas escolares, ya que los textos están solamente en inglés. Frente a eso, imaginemos un mundo en el que los textos escolares se adapten a muchos estilos de aprendizaje y se traduzcan a incontables idiomas.



Hoy, Plutón sigue estando en la lista de planetas de los textos escolares científicos, y quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que lo quiten. Frente a eso, imaginemos un mundo en el que una legión de colaboradores actualiza y corrige constantemente los textos escolares.



Un mundo así era apenas un sueño hace una década, pero hoy las piezas del rompecabezas de la Educación Abierta han encajado entre sí, de modo que cualquier persona, en cualquier lugar, puede escribir, compilar, adaptar y publicar su propio texto escolar o curso abierto. Las innovaciones técnicas como el XML y la impresión a pedido hacen de esta idea algo técnicamente factible y poco costoso.



Los nuevos modelos de distribución y desarrollo promovidos por el movimiento de Educación Abierta representan una evolución natural e inevitable de la industria editorial educativa, y tiene paralelos con la evolución de la industria del software (hacia Linux y demás software de código abierto), la industria de la música (no hay más que recordar la reciente descarga digital del último disco de Radiohead, en que los usuarios podían pagar lo que desearan) y la industria editorial académica (recientemente, el gobierno de Estados Unidos determinó el acceso público a todas las investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de la Salud, por un valor de 28.9 mil millones de dólares este año).



Lo emocionante de la Educación Abierta es que el acceso gratuito no es más que el comienzo. La Educación Abierta promete convertir la actual producción de libros de textos en un vasto y dinámico ecosistema del conocimiento, en un constante estado de creación, uso, reutilización y mejora. La Educación Abierta promete dar a los niños materiales educativos adaptados a sus necesidades individuales, en contraste con los materiales actuales disponibles en las librerías, junto con mecanismos de retroalimentación más rápidos que permitan hacer corresponder más directamente los resultados del aprendizaje con el desarrollo y la mejora del contenido. Y la Educación Abierta promete nuevos enfoques al aprendizaje cooperativo que aprovechen la interacción social entre estudiantes y profesores en todo el mundo.



El año pasado en Ciudad del Cabo nos unimos a delegados de todo el mundo para llegar a un consenso acerca de los ideales y métodos de la Educación Abierta, y nos comprometimos con ellos en la Declaración de Educación de Ciudad del Cabo, que se anunció oficialmente el 22 de enero. (Ver www.capetowndeclaration.org.)

Cada uno tiene algo que enseñar. Juntos podemos ayudar a transformar la manera en que el mundo desarrolla, disemina y usa el conocimiento. Juntos, podemos ayudar a hacer realidad el sueño de la Educación Abierta.





Jimmy Wales es fundador de Wikipedia y Wikia. Richard Baraniuk, fundador de Connexions, es profesor de ingeniería en la Rice University.





Copyright: Project Syndicate, 2008.



www.project-syndicate.org