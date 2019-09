¿La pobreza como ideología?

¿Por qué como interrogación y no como afirmación? Sencillamente porque no se me ocurre pensar que la pobreza, condición socioeconómica que de forma involuntaria padece la mayoría de la humanidad, como consecuencia de la injusta, por inequitativa, distribución de la riqueza producida por todos los seres humanos, pueda llegar a convertirse en ideología; es decir, en cuerpo de ideas, principios, fundamentos programáticos, valores éticos y morales, que expresen una interpretación de la realidad histórica-social. Otra cosa es escoger personalmente como opción de vida convertirse en pobre, materialmente hablando, tal como lo hizo San Francisco de Asís, para tratar, desde esa perspectiva, de acercarse a una vida sin vanidades y alejada de las tentaciones del poder; es decir, de las tentaciones del demonio, para estar más cerca del verdadero ejemplo de Cristo, tal como lo conceptualizó este admirable seguidor de sus enseñanzas.



La pobreza y más aun la pobreza extrema, consecuencia de un sistema que privilegia los intereses de cúpulas de poder económico y político, es una realidad que ofende nuestra condición de seres civilizados, al negarle a miles de millones de personas la posibilidad de tener una vida digna; es decir, con educación, salud, alimentación apropiada, recreación y condiciones para su superación personal, con pleno ejercicio de las libertades civiles y respeto a sus derechos humanos. Esgrimir como consigna política la frase “Arriba los Pobres del Mundo”, queriendo inculcar, a través de ella, en la mente de la mayoría de nuestra población, y principalmente en la base más radicalizada del partido en el gobierno, la idea o convicción de que ser pobre “es lo máximo” y por lo tanto es la condición ideal a la cual aspirar, sólo puede considerarse como un desvarío de los gobernantes --en el menos dañino de los casos--, un recurso demagógico para tratar de venderles a los pobres una supuesta identificación con sus intereses y como una perversa tergiversación del contenido de dicha frase, acuñada en la letra del himno “La Internacional”, a través de la cual se arenga a la rebelión de los oprimidos (las mayorías) contra las causas de su opresión.



Repetir simplemente hasta el cansancio “Arriba los Pobres del Mundo”, sin contenido ideológico y sin proyecto programático definidos, en los cuales queden claramente establecidos y comprendidos los intereses de las mayorías, es ofender repetidamente la dignidad de aquellos a los cuales se pretende reinvindicar en sus anhelos de justicia. Pero es, a la vez, un esfuerzo sostenido de polarización de la sociedad con fines clientelares y electoreros, como si la frase en referencia regada a lo ancho y largo del país estuviera resolviéndoles a los pobres sus más sentidos problemas. Por el contrario, hoy hay tantos problemas, desempleo, hambre y angustias como un año atrás (y con seguridad un poco más), fechas en que los mandatarios comenzaron a gritar la conocida frase. Mejor haría el Presidente si en vez de andar de mitin en mitin y de viaje en viaje por el mundo, se dedicara realmente a gobernar en favor de todos los nicaragüenses, en especial de los pobres de Nicaragua; si así lo hiciere y de forma responsable convocara a todas las fuerzas de la nación para invitarlas a participar en una gestión de claro interés para el desarrollo con justicia social, creo con seguridad que recibiría respuestas positivas.



Ya es hora de dejar de gritar la frase en referencia y ponerse a trabajar en serio por los pobres de nuestro país; de tal manera que cada día que pase vaya habiendo menos pobres, dejando en desuso --por la connotación dada-- la ofensiva frase. Preferible y beneficioso sería para los pobres si el Presidente, y con él todos nosotros, dijéramos: arriba la educación, la salud, el aprovechamiento de fuentes de energía renovables, la construcción de carreteras, caminos y puertos; arriba el desarrollo del turismo y arriba la ciencia y la tecnología, la pesca, la pequeña y mediana empresa; arriba el deporte para todos, y arriba la preservación de nuestros bosques y fuentes de agua; arriba la cultura en todas sus expresiones; arriba la tecnificación y el financiamiento (de verdad) de la producción agropecuaria, y arriba las exportaciones; arriba la lucha contra el maltrato y la discriminación de las mujeres, la niñez y los ancianos; arriba la probidad, la decencia y la transparencia en el manejo de la cosa pública; arriba el respeto a la ley y a la independencia de los poderes del Estado; arriba la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; arriba la equidad fiscal; arriba la justicia social; arriba el respeto a la Constitución, etc.



¡Uf, cuántas tareas tenemos por delante!; ningún gobierno sólo podría con ellas; estos gobernantes tampoco podrán si persisten en su posición excluyente, impositiva y autoritaria. Si realmente el Presidente quisiera y buscara el consenso nacional para echar adelante todas las tareas señaladas, debería comenzar por enviar a la ciudadanía una buena señal, ordenando quitar esos caros rótulos que ofenden todos los días a los pobres de Nicaragua. La pobreza no es una ideología, pero sí es una desgracia que no se combate con rótulos.