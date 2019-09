Los brujos y sus prodigios

“La literatura era el mejor juguete que se había inventado para burlarse de la gente”.





Durante la 33 Feria del Libro, celebrada en Buenos Aires, Argentina, el periódico La Nación auspicio el debate El periodismo como literatura, (23/04/2007). Una manera de renovar una discusión que no se cierra, con el agregado que los panelistas Jorge Lanata y Martín Caparrós, comparten ambos oficios: el de escritor y periodistas, lo que volvió más ameno el cruce de fuegos, adelantando que el periodismo es literatura y que las voces y palabras vertidas sobre las relaciones íntimas que guardan ambos géneros se resuelve asumiendo que el periodismo es una forma literaria. Antes tuvieron que aclarar, recurriendo al italiano Alberto Moravia, “que todo escritor contemporáneo debería, primero, pasar por el periodismo”, lo que pareciera volvernos al punto de partida: la existencia de fronteras por muy difusas que sean. Para evitar extravíos hay que atinar que la discusión continuará abierta y sólo Dios, con su omnisapiencia sabrá cuándo termine. Con lo dicho, únicamente trato de adentrarme a un tema que vengo pergeñando desde mis años de iniciación periodística en La Prensa (1970) y que no era nada más que la reiteración de una cuestión rica en matices y gradaciones.



Si regreso sobre mis pasos es porque en esta ocasión quisiera agregar una o dos observaciones partiendo de la manera prodigiosa en que el periodista Gabriel García Márquez conjuga ambos aspectos. La más importante de todas es que Gabo, a diferencia de sus compañeros, luce una originalidad que lo distingue del resto. Se trata tal vez del único escritor de habla hispana cuyas credenciales le confieren un estatuto singular: parte de sus propias notas de prensa para después en un acto de prestidigitación, convertirlas en cuentos, guiones de cine y en novelas. La mayoría de los escritores toman por un atajo diferente, servirse de las notas y artículos periodísticos elaborados por otros, para alzar vuelo y convertirlas en fabulosos relatos o espléndidas novelas. Una diferencia sustantiva que convierte al creador del reino de Macondo en un novelista con atributos especiales. Un simple repaso de sus Notas de Prensa 1980-1984 sirve para corroborar que el autor de Cien años de Soledad sabe sacar un doble o triple provecho a todo lo que escribe.



Cuando aparecieron Los doce cuentos peregrinos, advirtió que antes de ser lo que eran, “cinco de ellos fueron notas periodísticas y guiones de cine, y uno un serial de televisión”. Al contrastar lo afirmado comprobé que en sus aseveraciones había una falsedad de fondo. La fecha en que fueron escritos los cuentos era anterior a la que habían sido escritas las Notas de Prensa. Debido a tanto exprimir sus producciones ha terminado por naufragar en un mar sin fondo y los equívocos surgen de manera inocente o tal vez deliberada. Estamos frente a un fabulador que sabe cronometrar el tiempo con rigidez de relojero. Cada una de sus creaciones es una manifestación concreta de la forma escrupulosa en que juega con el tiempo. Nadie mejor que él sabe que de este elemento depende la originalidad, la sugestividad o la vida o muerte de cualquier obra de ficción. La serie Cuando era feliz e indocumentado es el mejor testimonio de la importancia con que trabaja el tiempo. Un maniático porfiado.





El hecho que le sirve de partida (el acontecimiento, en jerga periodística) se da el lujo de alterarlo y alternarlo como lo hace un jugador consumado. Puede empezar escribiendo una nota de prensa, luego, como hacen algunos novelistas, convertirlo en cuento o bien en un guión cinematográfico. Incluso puede ocurrir que el cuento o la nota periodística muden de piel y terminen convertidas en una prodigiosa novela, como aconteció con el cuento La Santa, que después la tradujo en una nota de prensa, La vida feliz de Margarito Duarte, hasta estirarla al máximo y traducirla en su estilo inconfundible en una novela apetecida: Del amor y otros demonios. El personaje central en estos tres giros creativos es Sierva María de todos los Ángeles, la pobre víctima de la Santa Iglesia Católica condenada al encierro y a la muerte por hablar lenguas aborígenes, incomprendidas por el Obispo Casualdero, como también lo fueron para la Santa Inquisición, que con cruz de hierro y crucifijo en mano aniquiló a los indígenas.



Trasmutar de un género a otro con igual maestría, termina convirtiéndole en un raro, como diría el mago del lenguaje, Rubén Darío, de quien Gabo es discípulo aventajado. Esa manera de conducirse o comportarse suma a sus cualidades de escritor consagrado dos o tres rayas más. Lo común y usual es que los novelistas o escritores de ficciones, esos insaciables carroñeros, descubran con su sentido poético o su olfato de escritores, que detrás de una simple nota periodística se esconde una historia secreta, con mayores vuelos y ramificaciones de cómo es vertida en el periódico. Esta temeridad los convierte en unos seres espléndidos que han terminado por descubrir, como lo afirma Martín Caparrós, que lo codiciado radica en “encontrar en lo habitual lo extraordinario”, lo singular y novelable.



Los ejemplos saltan a la vista. La escritora y periodista Rosa Montero pertenece a esta estirpe. En América Latina tengo presente a dos figuras. No es que no existan otros. Me agarro de ellos por la importancia y notoriedad que han alcanzado durante los últimos años. Conjuro sus nombres por los premios ganados, las traducciones logradas y uno de ellos ronda desde hace varios años la antesala del Nobel, sin que la Academia Sueca se lo otorgue, tal vez se deba, como sostiene Montero, a que éste ha terminado convirtiéndose en un premio más político que literario. Una apreciación que comparto a medias. Al ser humano debe vérsele desde su integralidad y no reducir o cuadrar su perímetro dentro de los estrictos límites de escritor. Me refiero al peruanísimo Mario Vargas Llosa y al nicaragüense Sergio Ramírez, dos novelistas de estatura continental y mundial, que en diversas ocasiones han arrojado al mundo sus criaturas, teniendo como punto inicial notas o artículos periodísticos.



Mario Vargas Llosa un día tuvo que explicar dónde había extraído el material que dio origen o nacimiento a Los Cachorros, que más tarde y en su edición definitiva terminaría bautizando con un nombre temerario --Pichula Cuellar-- que calzaba como anillo al dedo. El miraflorino expuso ante un enjambre de lectores que Pichula Cuellar tenía como antecedente inmediato una nota periodística que contaba cómo a un joven, un perro le había arrancado los huevos. Con esa vocación caníbal de hartarse todo lo que encuentra a su paso, brotó la idea de ese relato exaltado que miles de lectores de distintas partes del mundo han disfrutado de manera enajenada. Sobre todo los jóvenes, por quienes Vargas Llosa ha guardado una especial consideración, desde que se lanzó a las más encendidas de las pasiones: el arte de escribir novelas de ficción. Un género que domina a la perfección desde la doble perspectiva: como creador y como crítico, (decir teorizante me causaría repelos). En distintos libros y ensayos ha dejado sentir el peso de su erudición y la forma que domina desde la perspectiva analítica las distintas creaciones literarias. Testimonio de este afán, se encarna en Madame Bovary: La orgía perpetua; Gabriel García Márquez: historia de un deicidio y su ensayo sobre Víctor Hugo, La tentación de lo imposible.



En Ramírez existe igual predisposición. Hay un interés marcado y recurrente por zambullirse en las páginas de los diarios para ver qué pesca en esas aguas revueltas y lo ha logrado con enorme perspicacia. Las razones de esta especial predilección la descifra en palabras sabias el uruguayo Mario Benedetti, en el prólogo a sus Cuentos Completos editados por Alfaguara (1996), al constatar que en Ramírez “los datos comunes van de a poco transformándose en una realidad alucinante”. Arrancar desde lo cotidiano para alzarse y transfigurarlo en un cuento prodigioso y cautivante. Uno de los mejores aciertos Ramírez lo consigue en La suerte es como el viento. Para tejer esta filigrana se apropió de una nota de prensa de Fidelina Suárez, que apareció en el diario La Prensa el 12 de febrero de 1992. Fabulador irredento, transcribe en el mismo cuento la nota periodística, nada más que adulterada. La reelabora a su manera, de lo contrario el escritor no habría sido fiel a su arte creativo. Si deseamos degustar con mayor largueza y plenitud la forma en que el masatepino aprovecha los escritos periodísticos, hay que leer El reino animal. Una obra donde se

explaya a sus anchas, recuperando notas y artículos periodísticos, muchos de los cuales eleva a la categoría de crónicas literarias,

como lo consigue en Mañana de domingo.



Mientras la discusión acerca de las relaciones entre periodismo y literatura continúa, nosotros aprovechemos estos resquicios, para continuar leyendo lo que los portentos escriben sobre estas dos materias primas de su orfebrería finísima. ¡Qué el debate prosiga! ¡Sirvan estos simposios y refriegas para continuar deleitándonos!