Debo confesar que cargo con un orgullo enorme íntimo: ser nicaragüense. Sentimiento que se trastoca a vergüenza cuando se concitan algunas circunstancias, y, para el caso, cuando coinciden algunas personalidades.



Me pasa cuando Ortega (Daniel Ortega Saavedra) comparte escenario con Chávez (Hugo Chávez Frías). Desaparece la imagen de Ortega como estadista y enérgico Presidente que alguna vez nos construyó la propaganda oficial. Ortega frente a Chávez se pone agüita, como dicen los chavalos. Y no es que espere que lo confronte, como a Bush de muy lejos, o al Presidente Rodríguez Zapatero en la mesa de la Cumbre Iberoamericana recién pasada. No. Para nada. Sin embargo, los nicaragüenses quisiéramos que guardara la compostura y asuma que él representa --aún a pesar del 62 % de votantes-- , a todos los nicaragüenses y que lo menos que se espera es que se comporte como un Presidente medianamente aceptable.



Chávez encandila a Daniel, lo ciega, lo descontrola. Se equivoca en menudencias, hace mutis frente a sencillas preguntas y hasta incoherencias nos receta. Cuando no, se mimetiza. Si no fuese por el daño a la imagen del país, el compromiso de la independencia, casi serían entretenidas las comparecencias de estas dos personalidades. Pero no.



¿Qué se hizo el otro Daniel? Me dicen que poderoso, muy poderoso caballero es don dinero y a todos nos cambia. Y los dólares del negocio del petróleo venezolano es bastante .Vaya resultado: cambia a Ortega, enriquece a unos cuantos, y endeuda al país. Vaya, vaya, sufre mi terco orgullo nicaragüense.