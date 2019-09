¡No! ¡No puedo callar!

¿Por qué la jerarquía católica y de algunas otras iglesias no organizan y encabezan grandes manifestaciones en contra de los abusos sexuales y de la violación contra niñas y adolescentes, embarazadas a los 9, 10, 12 años, como lo hicieron en contra del aborto terapéutico? ¿Por qué no hay excomunión contra los violadores? ¿Por qué no vemos documentos severos de El Vaticano en contra de estos delitos, como sí los vemos en contra de la vida de las mujeres? ¿Por qué algunos pastores, en vez de reclamar el debido castigo para los agresores presionan a las víctimas para que “perdonen” a sus agresores, sin que se haya hecho justicia? ¿Qué hay detrás de tanto silencio cómplice?

Quisiera oír tronar a los sacerdotes y pastores en los púlpitos en contra de los abusadores sexuales, de los violadores. Quisiera ver a la jerarquía católica exigiendo que se haga justicia en contra de estos delincuentes inhumanos, sean quienes sean. Quisiera que nuestro pueblo conozca de excomuniones para violadores y estupradores. Quisiera que el clero católico y protestante denunciara enérgicamente a la cultura machista imperante como causante de los gravísimos daños contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¡Quisiera que tuvieran “un corazón de carne” y no de piedra, para conmoverse ante la tragedia de estas niñas violadas y rectificaran su anterior conducta!

El arzobispo de Managua, Mons. Leopoldo Brenes, ha jugado un papel positivo en otros aspectos de la vida política y social de Nicaragua. ¿Por qué no desempeña un rol igualmente positivo en la defensa de la vida y la integridad de niñas, adolescentes y mujeres?

Vemos con tristeza que mientras las mujeres son insultadas en las iglesias y hasta golpeadas por defender su derecho a la vida, los abusadores son bien acogidos, reciben los sacramentos y son tenidos por gente religiosa y piadosa.



Se traiciona el Evangelio por obediencia ciega a los órdenes de una jerarquía dogmática, misógina, inhumana. Se supedita el Evangelio a los mandatos del machismo imperante. ¿Qué ha pasado con las enseñanzas de Jesús?

Por mi parte, a riesgo de repetir cosas que las mujeres hemos dicho ya infinidad de veces, no puedo callar ante tanta infamia.





