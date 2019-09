El nuevo edificio de la Embusa

Según datos oficiales anualmente desfilan por las oficinas de la Embajada estadounidense 25 mil personas para solicitar visa y otros servicios, es decir, que durante el año los usuarios pagan una cifra que supera fácilmente los tres millones de dólares, siendo mayoritariamente los nicaragüenses quienes aportan dichos desembolsos. Nada fuese irregular si no comentáramos la inequidad existente, entre lo que pagan los visitantes de ese país con respecto al nuestro.



Sin embargo, lo más dramático es que un porcentaje de nicaragüenses que hacen solicitud de la visa, la pierden porque existe en primera instancia una cantidad determinada para cada año, que rebasa precisamente la cantidad global. En otras palabras de cada cuatro que la solicitan, sólo uno la obtiene simple y sencillamente porque responden a los intereses de esa nación.



Las autoridades de la Embajada saben perfectamente que la solicitud es para lograr un empleo sea cual sea del ciudadano nicaragüense, quien dicho sea de paso talvez no recuerda que en 1986, los Estados Unidos fueron conminados a pagar 17 mil millones de dólares, por La Corte Internacional de Justicia, por imponer una guerra que destruyó las vidas, esperanzas e infraestructura de la nación.



Cuando tomó posesión Doña Violeta Chamorro, ella desconoció la demanda, pues la misma a pesar que se rehúso a pagarla el país en mención, todavía seguía en pie en los primeros meses de 1990, y esta decisión miope de la Clase Política, no comprendió del inmenso daño que se le estaba ocasionando a todos los ciudadanos, incluso, hasta los que hoy están por nacer.



El edificio de la Embajada Estadounidense costó 81 millones de dólares, verdaderamente una ofensa para quienes se visten de lujo y con tecnología de punta en un pueblo que sobrevive a 16 años de fracasos y corruptela, de esa misma clase política que hoy clama el perdón para el Inquilino de La Mancloa. Y que representa y seguirá representando los quilates de la oligarquía criolla, incluso serán los mismos que le seguirán abriendo el camino a los llamados inversionista que solo estrujan lo poco que queda de nuestra infraestructura.



El edificio es algo así como un espejismo, pues responde a una política exterior que nos presentan al país del norte como lo mejor, pero lo niegan en nuestras propias narices, nos facilitan ayuda, pero es mínima comparada con el daño de siglos en que han incurrido. Lo mejor será que inviertan sus miles de millones que se desperdician en otros menesteres beligerantes, en la verdadera paz y democracia que demanda el país a través de trabajo, salud, educación, vivienda y fundamentalmente que podamos ser verdaderos cristianos, amándonos los unos a los otros y compartiendo el pan de cada día, pero dignamente.





*Docente Horario UNI.