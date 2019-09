Urgencias semánticas de una intelectual

En la página de opinión de EL NUEVO DIARIO, del 22 de enero de 2008, Gioconda Belli urge que se disponga de un lenguaje político-ideológico de consenso sobre los conceptos de “izquierda”, “revolución”, “socialismo”, a fin de que los planteamientos, con base a estas nuevas definiciones, abandonen la demagogia y las prédicas vacías.



La clave de este consenso semántico, Gioconda Belli la encuentra en los círculos de estudio de los clásicos de izquierda que, al parecer, el sandinismo promovía en los años sesenta. De manera, que cada uno contaba, entonces, con instrumentos teóricos para analizar la realidad. La formación teórica, obtenida en estos círculos --dice Belli--, fue uno de los aportes más importantes del sandinismo en los años sesenta, durante el período “estudioso”. Que, luego, en los ochenta, cuando la revolución estuvo en el poder, fue abandonado, dejando a un lado la lectura de los libros socialistas; lo que llevó a que el compromiso ideológico y político se convirtiese, más bien, en lealtad, disciplina, fe, obediencia, fidelidad personal en fin. Con un vacío en el pensamiento y un estancamiento en las ideas.



Es un amargo reproche, al final, el que hace Belli a la dirigencia sandinista. Pero, lo hace desde una óptica impotente y pasiva, y, como tal, propia de la pequeña burguesía.



Belli piensa que las manifestaciones ideológicas reaccionarias, como el caudillismo personal puesto al descubierto en las circunstancias históricas del poder sandinista, no tienen una base social y conceptual que las incuba en ciernes desde mucho antes de los ochenta. De modo que la burocracia impuso sus intereses al resto de la sociedad --según esta visión simplista de Belli-- por la falta de círculos de estudio de textos socialistas, de parte de los militantes sandinistas de base. Su mundo histórico está reducido, así, al sandinismo, al aparato burocrático estatal y para-estatal de entonces. No alcanza a ver la realidad política y social dinámica, de la cual el sandinismo es sólo una parte, como elemento de la superestructura que interactúa con el resto (con determinada orientación política): tanto con otras formas de organización política de los distintos sectores sociales, que responden a sus propios intereses (como la guerrilla contrarrevolucionaria del campesinado pobre, que defiende sus derechos de pequeño propietario, amenazados por disposiciones administrativas de colectivización forzada y de requisición de alimentos agrícolas), como con el sistema económico (que sin planificación, ni desarrollo del mercado interno, haría colapsar, al fin, el mismo poder absoluto de la burocracia, por el deterioro creciente que su política estatal -con base a simples decretos administrativos- producía en las fuerzas productivas).



La burocracia estatal se alzó, en los ochenta, con independencia total, por encima de las clases fundamentales de la sociedad (en un ensayo de interés propio, que consiguió empantanar al país por su falta de sentido histórico), dada la desorganización y la falta de conciencia política, de clase, del proletariado, que aún no estaba presto, en los años ochenta, para desbordar al sandinismo y ponerse a la cabeza de una verdadera revolución social. Y, dado el hecho, que la burguesía no contaba, aún, con un aparato estatal reconstruido (luego de la destrucción del aparato burocrático militar somocista).



No obstante, ahora, nada impide a una intelectual como Belli estudiar con ahínco lo que quiera. Sin embargo, la formación revolucionaria a la que aspira no se adquiere en círculos de estudio ni en la reflexión privada, sino, con una participación partidaria militante en el movimiento obrero, con acciones concretas de lucha contra el proyecto actual de la burocracia; con el análisis y con el desarrollo, además, de la línea política que se adelanta en las luchas obreras en todo el planeta; y con la asimilación de las experiencias de estas luchas a lo largo de 160 años de historia moderna.



El motor de la historia son los enfrentamientos materiales que surgen de las condiciones de explotación. Si para algo ha de servir la teoría revolucionaria, en la época actual, es para trazar la política concreta a seguir por el proletariado en una correlación de fuerzas dadas, y para definir los límites y la dinámica de las alianzas y de los enfrentamientos con las otras clases y sectores sociales. Este análisis teórico, de combate (y el debate sobre el mismo), es decisivo para la vida o la muerte de las amplias masas, a la luz de la lucha en curso de que se trate. No es un problema de alcanzar un acuerdo urgente de teoría semántica sobre términos revolucionarios, para llegar a entenderse entre intelectuales.



El socialismo, en consecuencia, nunca ha pretendido convertir a los obreros en teóricos del marxismo, con base a círculos de estudio en un salón. El debate de las corrientes socialistas en el seno del movimiento obrero se centra en programas de lucha, en la línea política revolucionaria a seguir (trazada con base a la teoría marxista), es decir, en la posición que debe adoptar el proletariado con relación a las otras clases de la sociedad en una coyuntura dada, a fin de fortalecer su propia opción hegemónica, tanto económica como política. Es decir, la teoría marxista se encarna en la lucha política de la clase obrera, como la energía endosomática en el músculo a partir del alimento.



En este sentido, debo recalcar que lo más importante que un revolucionario pudo hacer –no es formar círculos de estudio sobre marxismo en la universidad, durante los años sesenta- sino, llevar el socialismo al movimiento obrero y contribuir a formar un partido obrero leninista.



Un militante de un partido obrero, con formación socialista, no pondría jamás en primer plano, como causa del poder burocrático de los años ochenta, la falta de círculos de estudio de los textos socialistas, sino, que pondría a luz de las nuevas generaciones la inmadurez objetiva y subjetiva del proletariado de entonces, que permitió que se fortaleciera, sin lucha, la burocracia (cobijada bajo el cartel odioso de “Dirección Nacional, ¡ordene!”), y que no pudo impedir que esa burocracia (libre ella misma de los efectos de la escasez y de la inflación sin precedentes que había provocado) le cargase a los trabajadores una crisis económica brutal, hasta llevarles al punto de miseria, desempleo y pobreza extrema, que todavía explica su atomización y reflujo político de décadas.



No es un consenso semántico lo que urge, sino, asimilar, con base a un análisis marxista, la expresión concreta de la lucha de clases en nuestro país. A fin de preparar al proletariado al enfrentamiento en contra del proyecto actual de la burocracia, para avanzar, con independencia, su propio proyecto de hegemonía económica y política en la sociedad.





*Ingeniero Eléctrico