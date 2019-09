¿Quién es la víctima?

He tenido la oportunidad (después de publicar mi primer artículo) de compartir expresiones y comentarios de apoyo a través de correos con personas de diferentes lugares del mundo. Me agradó saber que lo que escribí motivó a muchas personas a romper el silencio y a tomar conciencia del problema. El abuso sexual no puede ser ignorado, no es un juego.



Pero no todas las personas reaccionamos igual, sobretodo cuando somos cómplice o queremos proteger una imagen que se limita a eso, una imagen.



Algo que ya me esperaba desde que inició todo este proceso de demandas y defensas, es la reacción de nuestra sociedad, pero sobretodo la reacción de la gente de poder económico que fuese cercana a Don Dessy, gente que pese a los resultados del juicio, donde se demostró la culpabilidad del ex religioso, no ha tenido la humildad y el valor de reconocer los errores, dedicándose más bien a revictimizar a quienes sí dimos solución a un problema que dañó y pudo seguir dañando vidas inocentes.



Estoy recuperando mi vida, participando en muchos espacios, uno de ellos es un grupo de Danza Folklórica llamado BAFI-Chinandega, el cual fue invitado por la Federación Luterana para presentarse en un evento latinoamericano. Para este evento que resultó ser privado y muy formal, alquilaron el Teatro de Betanea. Las invitaciones fueron exclusivas, y para mi sorpresa, mi mamá también fue invitada.



Betanea es el proyecto que construyó en aquel entonces el Padre Marcos. En ese lugar muchos niños como yo fuimos víctimas de los abusos. Cada piedra que se usó para su construcción lleva nuestras lágrimas, nuestras vidas truncadas, nuestro talento, y precisamente en ese lugar el grupo de Danza se presentaría, y mi mamá por 1ra vez me vería bailar y yo la vería sonreír, eso a ambos nos llenó de felicidad.



Mi mamá está muy enferma, sufre de desgaste en la cadera derecha, lo cual la ha dejado caminando con mucho dolor, dificultad y usa muletas, mientras esperamos una operación que es muy costosa, sufre de nervios, depresión, angustia y miedo que le ha provocado este caso del cual casi no hablamos. Ha sido muy valiente y sé que desde el fondo de su corazón me grita su apoyo y que hará lo que pueda por mí.



El sábado 12 enero de 2008, la gente de copete hizo valer su poder y nos lastimó. Ese día, el grupo de danza fue a un ensayo general antes del evento en las instalaciones del teatro Betanea, el cual está bajo la administración de la gente de copete que apoya a Don Dessy. Mientras esperábamos iniciar el ensayo en el Teatro, una de esas señoras se me acercó y me preguntó si yo era Salomón. Y se lo confirmé, ella se alejó y mis compañeros se sorprendieron, quedando la incertidumbre de lo que ocurriría.



Después de un rato Doña Judith (la directora del ballet), se me acercó y al ver su rostro entendí todo, ella me dijo; poseemos problemas, y yo muy seguro le dije; ¿me tengo que ir? Y su respuesta fue “sí”. Mi mente se nubló, mis compañeros no sabían qué hacer, doña Judith me explicó lo ocurrido pero yo sólo estaba pensando en mi mamá, ella estaba tan emocionada porque me vería ver bailar, pero ahora ya no estaría allí.



Parece ser que Sandra Baltodano usó su poder y exigió que me sacaran del local o no le permitirían a los Luteranos realizar su actividad, que además era privada y no le pertenecía a Betanea, así pues, con base a lo que yo le llamo chantaje y doble moral, fue que doña Judith accedió y me dio la noticia. Me levanté y pedí que me acompañaran a buscar un taxi para evitar más daño, mientras salíamos sentí todas las miradas sobre mí, ya sea de pesar, de impotencia o de burla, no importa, no me afectaba, pero sí me afectó saber que el daño también se lo transmitían a mi mamá y a quienes estén a mi lado. La Revictimización. BAFI me acompañó en todo el camino, eso fue importante para mí.



El día de la presentación, mi mamá fue a la actividad y se imaginó que yo estaba allí bailando para ella, pero ya sabía lo que había pasado, eso precisamente es lo que me llenó de tristeza, pero he aprendido a reconocer y darle valor a mis emociones.



Mi posición ante los hechos de agresión: -Como artista seguiré bailando y disfrutando de las cosas que hago, en cualquier lugar, en cualquier momento. -Seguiré luchando en contra del abuso sexual y de la revictimización, demandando a los agresores. -A la gente de copete; Lo siento mucho si mi presencia les afectó tanto, pero mi vida y mi decisión seguirá siendo mía y solo mía. Qué lástima que la única arma que tienen para enfrentar la verdad sea usar su poder que se limita a un pedacito de terreno, que el P. Marcos creo a beneficio del pueblo y que ahora lo han convertido en un espacio de egoísmo y chantaje. -Podrán ejercer su poder económico y de doble moral sobre mí en los espacios que controlan, pero jamás podrán callar mi palabra, fuera de ese pedacito de terreno llamado Betanea existen millones de lugares en donde puedo vivir en libertad, ser quien soy y dar lo mejor de mí. En ese pedacito de terreno llamada Betanea, existiré por siempre, porque fui parte de los muchos niños que con su talento colaboramos para la construcción de Betanea, así que, allí me tendránen cada rincón, en cada espacio por los siglos de los siglos. –Víctima es aquella persona que por miedo, permite dominios. Yo decidí no ser más víctima, ustedes en cambio seguirán siendo víctimas de su poder y de su orgullo, por eso, les invitamos a buscar en sus corazones eso buenos sentimientos que les permitan conocer, reconocer y aprender de otras personas, porque somos más y hacemos más.





Betanea no me pertenece, Betanea también soy yo.





/ chinandegano2003@yahoo.com

Jóvenes que creemos en otros jóvenes-Chinandega.