De bloques y dictaduras

Dicen que uno de los mejores éxitos del diablo es hacernos creer que no existe, estratagema con la que ha engañado a millones de insulsos y le ha facilitado enseñorearse en las cuatro esquinas del mundo. Artimaña similar están usando algunos analistas políticos para convencernos de que no hay que temerle a la instalación de una nueva dictadura en Nicaragua, pues eso es cosa pasada, etapa superada, posibilidad remota, cuento de camino, uyuyuy, sin fundamento, ardides de la oposición y un extenso etcétera, orientado a persuadirnos de que ese otro demonio tampoco existe.



Sin embargo, sólo los ingenuos y los cínicos son incapaces de reconocer que la dictadura ya está instalada, fresca, oronda y frondosa en Nicaragua, sin que sea necesario que la Cuesta del Plomo vuelva a poblarse con cadáveres de muchachos ni que la lava hirviente del volcán Masaya incinere cuerpos sacrificados ni que los escopetazos inmolen otra vez a Pedro Joaquín. La dictadura, esa arpía asquerosa de garras de pedernal, es tan vieja como la Colonia y no terminó nunca. Rigió las guerras de los timbucos y calandracas, la desfalcada presidencia de William Walker, la sangrienta estirpe de los Somoza, e incluso, provocada por el torbellino de la sempiterna intervención norteamericana, desgraciadamente tuvo manifestaciones en nuestra histórica revolución sandinista.



La dictadura es imperio, garras, señorío. Dictar es mandar, imponer, ordenar, sin importar si quien la representa dicta duro o dicta suave. Dicta y punto. No busca consensos, ni democracia, ni pluralismos. En consecuencia con la verdad, y sin los apasionamientos de fanatismos de izquierda, de derecha o ambidextros, se debe afirmar que la dictadura no ha sido impuesta por el actual gobierno sandinista. Eso no significa que de sus infaustas consecuencias estén exentos los líderes de los autoproclamados partidos democráticos de las últimas dos décadas, ahora amancebados en el denominado Bloque contra la Dictadura. Arropados con vestiduras de demócratas, ellos fueron tan feroces como los dictadores, y son responsables de las calamidades que los últimos veinte años nos han devorado las entrañas.



Hay quienes desde la oposición pretenden proyectarse inmaculados ante la población mientras sus índices señalan al diablo. Sin embargo, sus conciencias están bañadas de corrupción y latrocinio, sangre y hambre, enfermedades y muertes. Ellos y sus adláteres son cómplices de perpetuar el oprobio de la dictadura contra el pueblo nicaragüense. Es cierto que más de cien mil nicas engrosaron el exilio económico durante la guerra de los 80, pero: más de un millón los siguieron durante sus 16 años de democracia, miles sobreviven con menos de un dólar por día, los salarios están lejos de la canasta básica, miles de chavalos trabajan en condiciones de abuso y otros miles alquilan sus carnes para propiciarse el bocado.



Mientras el tesoro de la nación era escamoteado en bóvedas blindadas de bancos extranjeros, aquí la gente agonizaba sin medicinas y el futuro del país deambulaba en los semáforos o era víctima de la trata de personas. Mientras sus glamorosas adolescentes estudiaban en aristocráticos colegios y universidades extranjeras, aquí, una de cada cuatro embarazadas es adolescente, analfabeta o sin completar la educación primaria; mientras sus jóvenes ejecutivos dirigen las operaciones desde climatizadas oficinas, miles de jóvenes son sometidos a la esclavitud de las maquilas. Mientras ellos se atragantan con suculentas viandas, la vejez encorvada de los jubilados recibe migajas esperando la muerte; mientras sus enfermos son atendidos en hospitales con tecnología de punta, aquí caen como moscas las víctimas del Nemagón. Mientras el pueblo clama piedad al cielo, algunos purpurados retozan con el poder; mientras ricos y políticos gozan de impunidad, los delincuentes pobres, hombres y mujeres, languidecen en las atestadas cárceles de la nación.



Durante el período democrático del llamado Bloque contra la Dictadura crecieron, como hongos en bosta: la voracidad de la codicia, el acaparamiento de privilegios, los robos millonarios y habituales, el despilfarro de fondos discrecionales, la indispensabilidad de las coimas, el derroche del dinero plástico, la gula insaciable por las dietas y la adicción a los fraudes contra el erario. Además fue legitimada la compra y venta de la justicia, el tráfico de influencias y conciencias, la falsedad de los oropeles, los megasalarios debajo de la mesa, la obesidad creciente de las mordidas, las numerosas comitivas en múltiples viajes internacionales, la vida faraónica, la adulación sinvergüenza, el nepotismo multitudinario, los parientes de última hora, las amantes de todas las edades, tamaños y colores, los pactos y componendas, las deudas de usura con la Banca y las consultorías financiadas con fondos de la cooperación multilateral sólo para los incondicionales.



Delinquir fue el mensaje que enviaron a la sociedad. Y la contagiaron.



Su democracia fue regida por la sacrosanta ley del mercado y nadie veía ni oía nada. Acabaron con las mejores expresiones culturales producidas por la revolución e importaron una cultura rubia y de ojos azules para confrontar y erradicar a la nuestra, mestiza y mulata. Todo tenía un precio. Todo se compraba y se vendía. El apoyo oficial escaseó tanto que la solidaridad, desterrada por el gobierno, fue adoptada por los pobres, que aprendieron a sobrevivir con una mano atrás y otra adelante, en medio de una inequidad social espeluznante. Y una vez más, como en los tiempones del general Somoza, cuando el terremoto, el obeso presidente se hizo el sordo ante los lastimeros gritos de miles de sacrificados por la tromba del Mitch. Después, su democracia traficó con las calamidades, y algunos aun conservan palacetes pagados por los huesos de los muertos.



De eso no dicen nada. No quieren acordarse. Insisten en ocultarlo. En contraparte, atemorizan escudándose detrás del cuento que viene la dictadura, cuando ésta, como los vampiros, desde hace una vida está chupándonos la sangre. Con estas aseveraciones no pretendo defender al gobierno, pues éste puede hacerlo solo. Lo que estoy tratando de hacer es poner las cosas en blanco y negro, mostrar lo que hay detrás de las máscaras de esos políticos matreros y mentirosos, que desde su bloque procuran mostrarse ante la población como ángeles impolutos. Sólo trato de ser consecuente con nuestra historia nacional, tan manoseada al gusto y medida de las conveniencias. Pensar diferente no debe distorsionar la realidad. Nada más.



