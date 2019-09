¿Cuál camino de la esperanza?

Hace unos días, un presentador de un programa de televisión preguntaba a la teleaudiencia cuál camino querían, si el camino de la dictadura o el camino de la esperanza. Por supuesto, cuando hablaba del camino de la esperanza se estaba refiriendo a la unidad de la derecha y sus aliados, a la unidad de los corruptos y sus cómplices. ¿De qué camino de la esperanza habló ese señor? ¿Del camino de la esperanza de quienes arrebataron las cooperativas a los campesinos en tiempo de Doña Violeta Chamorro, de quienes desaparecieron el ferrocarril y lo vendieron como chatarra, de quienes privatizaron el agua, la luz, la telefonía y todos los servicios básicos, como la educación y salud? ¿A qué camino de la esperanza se refería? ¿Al camino de Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de prisión por haberle robado al pueblo más de 200 millones de dólares con el caso de la GUACA y el lavado de dólares? ¿O se refería a Eduardo Montealegre, actualmente acusado por el robo de más de 600 millones de dólares con el caso de los cenis? ¿O tal vez se refería a Enrique Quiñónez, a quien le quitaron la visa norteamericana por estar vinculado a la droga y además haber sido autor del crimen cometido contra el pueblo de Nicaragua? Porque ellos mismos han aceptados que fueron financiados y asesorados por Reagan.



¿De qué camino de la esperanza estaba hablando? ¿Del camino de la esperanza de todos los que vinieron de Miami, o de otros lugares a enriquecerse robándole al pueblo? Acaso ese señor presentador de televisión no se ha dado cuenta de que toda la derecha que pretenden unirse, dicen ellos, contra la dictadura son los mismo que durante 16 años (1990- 2006) estuvieron gobernando en el país y ¿Qué hicieron? Más analfabetismo 37%, más pobreza y miseria, más niños y adolescentes en los semáforos, más droga, prostitución y pandillas. Realmente lo único que hicieron fue robarle al pueblo y enriquecerse. ¿Qué es lo nuevo que le están ofreciendo al pueblo? ¿Acaso no son los mismos? El camino de la esperanza del cual habló el señor presentador es el camino de la esperanza para ellos, para volver a robarle al pueblo, porque estos señores de la derecha ya sintieron en todo 2007 que con el actual gobierno no pueden robarle al pueblo y por eso quieren confundirlo, quieren conquistar de nuevo el poder para volver a robar, para seguir enriqueciéndose; Pero el pueblo tiene la última palabra, él sí sabrá escoger el camino de la esperanza.