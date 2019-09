Opinión pública bajo censura

A través de la historia hemos conocido la intimidación gubernamental, la censura popular, en donde la ciudadanía tiene miedo de opinar o apoyar ciertas iniciativas por temor a perder su vida, trabajo, posición social, credibilidad, etc. Hoy no podemos criticar entidad gubernamental alguna, está “prohibido” informar si sus dirigentes atesoran un poder antidemocrático y arbitrario, un poder indecoroso que extingue la luz de la propia democracia, cuando el atrevimiento de quienes detentan el poder silencia la voz de las mayorías. Al presente nos encontramos en una sociedad política cada vez más implicada en cuestiones oscuras, incomprensibles hasta cierto punto y un gobierno que ha transformado la justicia en una diversión.



Vivimos uno de los tiempos de mayor censura, transitan en las más tenues calles entre esqueletos las expresiones silenciadas, en la corriente abstracta y en las matracas políticas. Se está censurando a los medios de comunicación formadores de opinión pública, nos circunda un ambiente histérico, hasta psicópata, me atrevo a decir. Hemos probado el mal sabor de la censura impuesta por personas e instituciones, la preparada gaseosamente mediante celosos estudios por los propios gobiernos y más aún, la censura volcada en campañas cargadas de mensajes subliminales, que muchos no comprendemos; estos sobrellevan ideologías y técnicas de sumo esmero. Si somos espectadores fortuitos tenemos la opinión que somos libres de oír y opinar de todo, acceder a cualquier contenido e informarnos de determinada problemática asentada en la coyuntura nacional, pero no es esta la realidad.



Exhortar la jerarquía y el rol que le corresponde a la opinión pública en nuestro contexto en pro del desarrollo de una “cultura de responsabilidad política” es adeudo de todos. Los poderes políticos deben estar sujetos a gobernar de frente a la opinión pública, tomándola en cuenta. El poder que representa opinar e informar, el carácter con que se hace, el contexto en que se efectúa, es tema de estudio y discusión continua en el mundo globalizado de hoy. Lamentablemente no siempre sucede así, somos dependientes de pensamientos y conductas extrañas.



“La edificación de la ciudadanía con sus derechos y compromisos, identidad y autonomía personales queda en poder de unos cuantos intereses que están lejos de la vida diaria, a los cuales no les importa el progreso individual y colectivo”.



Los gobiernos totalitarios censuran a fin de controlar la libertad de expresión de los pueblos. Los medios de comunicación responsables --portadores de información orgánica--, se notan inquietos porque es más lo que miran y oyen las mayorías. Nos corresponde hacer honor a la probidad de Pedro Joaquín y Xavier Chamorro (q.e.p.d), para quienes la libertad de expresión fue un derecho irreemplazable en los sistemas democráticos y cortejados con mucha voluntad para circunscribir el poder y aportar a su racionalización. Para ellos la libertad de expresión y el derecho a la información significaron derechos inalienables de cada ciudadano, representaron la afirmación y caución de una entidad política esencial, que es la opinión pública independiente, firmemente vinculada con la pluralidad política, que es un importe y menester primordial para la bienandanza de todo Estado democrático; perpetuando tan preciado legado obtendremos una ética superior y estaremos a salvo, hombres y mujeres de prensa, y nosotros como pueblo crítico de la mediocridad. Tengamos presente que la moral concede nobleza, rectitud a las reglas sociales y prácticas de pensamiento. Recordemos también cómo en la Inglaterra del siglo XVIII, el progreso del periodismo reconoció la necesidad de una opinión pública que no sólo demandaba una nueva institucionalidad para pronunciarse y desarrollarse, además para amplificar y hacer más eficaces sus otras funciones, tales como dejar ver y hacer notorio a la sociedad civil los” secretos del poder”.



Para el pensamiento político clásico la opinión pública significa y responde al poder soberano que reside en el pueblo, no obstante su ejercicio lo apropia el poder gobernante, y en tal sentido la misma debe maniobrar en cuanto a evolución permanente de la legitimidad y de los controles de los poderes legalmente establecidos. En otras palabras, la opinión pública es la forma de poder que apadrina la sociedad civil frente a la clase política y el Estado, su progreso al margen de éste no debe paralizarnos y dejar sin control ni censura al poder político respecto a la gestión de los intereses públicos; es imprescindible hacer uso de la efectiva herramienta que constituye nuestra voz. Comprendiendo así la opinión pública, viene a contribuir a la gobernabilidad, que si bien corre el riesgo de equivocarse, igual tiene la preeminencia de ser íntegra, y para que ésta sea capaz de desempeñar sus facultades, se hace ineludible la difusión de las acciones de los poderes políticos, acompañadas por una completa libertad de prensa.



“Nunca podremos estar seguros de que la opinión que tratamos de acallar sea falsa, y si lo estuviéramos haríamos mal en acallarla” (John Stuart Mill, Sobre la libertad, 1.32).



