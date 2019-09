El periodismo quiere respeto, no tutores

I

Admitir el derrumbe de las aspiraciones de la revolución popular en Nicaragua –aparte de los factores que le impidieron llenar plenamente su cometido—, y no aceptar la victoria electoral de Daniel Ortega como continuidad de la revolución, no significa negarla ni desconocer los cambios políticos que produjo. De los cambios que perduran, está la libertad política reflejada en el pluralismo. Sin esta conquista, aun la democracia mediatizada seguiría siendo una aspiración insatisfecha.



El pluralismo político existiría sólo de hecho, como antes, marginado de las leyes y bajo presiones dictatoriales. No hubo libertad de expresión prensa plena en los días de la revolución, pero descontinuadas las causas que lo motivaron, ésta comenzó a disfrutarse después del 90. Sin embargo, fue con la revolución que nació la libertad de expresión y el nuevo periodismo independiente del gobierno y del capital privado. Estas libertades nunca fueron reales bajo el somocismo; aun la prensa comercial era restringida, y la prensa obrera sobreviviría a ratos no sólo por falta de recursos, sino también de libertad.



La derecha finge ignorar la conquista del pluralismo por la revolución, estando tan ligada a la suerte de sus partidos, dado que de los existentes entonces –excepto el Partido Liberal Nacionalista, partido somocista redivivo hoy como PLC—, ninguno pudo disfrutar de legalidad. La otra excepción fue el Partido Conservador, que medró una legalidad condicionada por su colaboracionismo. El orteguismo, reinstalado en el poder, no niega la libertad de organización política, pero crea pretextos para negar la libertad de expresión y somete a censuras políticas y económicas al periodismo independiente de todos los signos políticos.



II

De poner en su lugar la negación extremista de la derecha, se encargan los hechos. Y de la pretensión orteguista de estar protagonizando la segunda etapa de la revolución, también. Dentro sus contradicciones comparten otras afinidades. En la campaña electoral los derechistas alzaban banderas, consignas y argumentos contra Daniel Ortega, como cabeza visible del retorno “de la revolución”, y el orteguismo levantaba banderas, consignas y argumentos (y hasta la quema de incienso) en torno ante Daniel Ortega, para entusiasmar a los sectores populares con el retorno de la revolución al poder. Fueron elecciones bajo una doble falsificación y un pueblo presionado por ambos falsificadores.



Teniendo la derecha al imperio como su eterno mentor, no ha flexibilizado mucho su visión reaccionaria, pese a que, después de su derrota electoral, mostró cierta disposición a concederle el beneficio de la duda a Ortega. El orteguismo triunfante tampoco demostró flexibilidad. Su discurso siguió siendo igual de “revolucionario” en algunos asuntos y hasta radical en otros, para hacerle una cobertura aceptable a su proyecto personalista. El orteguismo desechó la oportunidad de retomar las políticas democráticas inaugurales del 79 –como la unidad nacional pluralista— y darle continuidad a la democratización del país, que era lo más viable y de mayores posibilidades en las nuevas condiciones. Pero, desde antes de su triunfo, el orteguismo ya había hecho correr mucha agua bajo el pacto, y no pudo abandonar su proyecto personalista y darle un tratamiento flexible a su gestión. Ya había compartido y corrompido demasiado las instituciones en sociedad con Arnoldo Alemán, con un paco que guarda afinidad con los pactos inter oligárquicos tradicionales.



III

Ya como presidente, Ortega siguió de socio con Alemán, y abrió la confrontación con las fuerzas políticas adversas al pacto. Y extendió la confrontación al periodismo por sus críticas al pacto corruptor. No es, como dijo Tomás Borge a Edwin Sánchez (END, 23/108), que la mala disposición del gobierno hacia los medios es causada por su crítica no constructiva. Peor es el consejo de Borge: como el periodismo “nunca va a encontrar nada positivo en un gobierno que no es de su agrado”, el gobierno debe hacer esfuerzos “para llevarlo de la mano en lo posible, a la objetividad.”



Para ocultar las causas de las críticas al gobierno, Borge aconseja al periodismo ser crítico constructivo, y al gobierno convertirse en tutor del periodismo. Mal consejo, porque la crítica no se puede regular como se regula el volumen, la temperatura o la velocidad de un electrodoméstico. La objetividad de la crítica siempre depende más de la acción del gobierno. No es razonable negarles información, presionar, cortarles la publicidad a los medios y después atacarlos por su “falta” de objetividad cuando lo critican. Extraña forma de reclamar objetividad. Primero les dan de patadas y después les reclaman aplausos.



Por su empeño en imponer su proyecto personalista y hacerlo pasar como la segunda fase de la revolución, el orteguismo no tiene una apertura democrática, ni piensa que si la crítica de los medios se excede y carece de objetividad se exponen al rechazo público sin remedio, pues lo que digan de falso sería fácilmente desmentido por los hechos. No es yendo de la mano del gobierno que el periodismo hará sólo crítica constructiva, ni el gobierno debe esperarlo si no se la gana con sus acciones.



IV

Otra afirmación de Borge fuera de la realidad es que los medios guardan silencio sobre las cosas buenas que hace el gobierno (“algo bueno debe haber en este país”, dice) y no abordan las desgracias nacionales en términos positivos. Uso el término “nacionales”, para dividir la noticia política de la noticia sobre hechos individuales y “sangrientos”. Las buenas noticias, como la Alfabetización, sí han estado presentes en los medios de comunicación. Pero la función de los medios es informar a una sociedad heterogénea que, por ello, demanda variedad informativa. Que algunos sean amarillistas, es otro cuento. Además, como nuestra sociedad se distingue por sus contradicciones y crisis permanentes, no son las cosas buenas las predominantes. Ya quisiéramos no ser un país subdesarrollado, donde todo grano es como un cáncer.



Este gobierno, de un país con crisis de subdesarrollo y pobreza, no se distingue por ser un gran productor de buenas noticias. Y si en el balance entre lo bueno, lo malo y lo peor, el gobierno no responde positivamente, que no le exija a los medios dorarle la píldora. Sus políticas y proyectos pueden tener “vocación social”, y así lo reflejarían los medios por la necesidad de ser objetivos, pero con sus estilos de conducción el gobierno motiva las críticas. Y tan malos son, que no requieren ser mal tratados por los medios para hacerse merecedores de la crítica y del rechazo de la ciudadanía.



Si los partidos de oposición no trataran de capitalizar los errores del gobierno, serían los más inútiles e ineficaces del mundo. Pero lo hacen. Entonces, no son los medios los causantes de las críticas de los partidos ni del bajo nivel de prestigio del gobierno y, en particular, de su presidente. La gente tiene sensibilidad y no pasa inadvertidos los errores del gobierno. Pero los “errores” no todos lo son, pues la mayoría son acciones que demanda el proyecto continuista y personalista del gobernante.