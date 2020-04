CUANDO COMIENZA LA HISTORIA

Vuelvo a recordar –comenzó el de Managua– a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, porque siento que la dictadura dinástica de los Somoza, hoy representada por otra dictadura dinástica que ha encontrado vocero en el tercer Anastasio de la estirpe sangrienta, quiere consolidarse tratando de asesinar una vez más a Pedro. Y lo que es más horrible usando como tribuna el mismo periódico que Pedro convirtiera en un baluarte de libertad, ética y moral del pueblo nicaragüense. El mismo periódico que en su directorio pone sin escrúpulo alguno el nombre de Pedro como el de su “Director Mártir”, y ciertamente mártir cotidiano por el tipo de periodismo prebendario, negociante o mercantilista que ahora hacen hasta llegar al colmo de ofender y distorsionar la memoria de Pedro. Lo han señalado Claudia, Cristiana y Carlos Fernando, sus hijos, porque ciertamente es intolerable ver cómo un medio de comunicación se transforma en una Escuela de Entrenamiento Básico (EEBI), para una Infantería de apreciadores de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.



Me pasa, sin embargo, –continuó– que todo eso de ver esta Prensa convertida en una ducha de Anastasio Somoza Portocarrero, no me extraña, pues este hecho, que queda registrado en la historia como de vergüenza para el periodismo nacional, me viene a confirmar que en ese diario no vive ni ha vivido nunca el espíritu de Pedro, sino el de un becerro de oro. Demuestra este hecho asqueroso que no son las buenas finanzas sino las ideas sustentadas en integridad y honestidad, las que hacen un periódico. He dicho ya que en materia fraternal y periodística fue Xavier Chamorro el sucesor y continuador de Pedro. Lo he sentido más en estos días en que Xavier se fue al encuentro de su hermano, como para intentar protegerlo o alertarlo del nuevo asesinato que se está fraguando contra su persona. Lo estoy pensando ahora, al recordar cómo la muerte de Xavier no mereció ni siquiera en primera página el despliegue gráfico que ese periódico le dio a Anastasio Somoza Portocarrero. Yo les diría a sus hijos y a Violeta, que ya es imposible que lo maten de una vez. No pudieron el 10 de enero de 1978, y no podrán ahora, porque lo que han hecho es actualizar la necesidad de su ejemplo. Con su máquina de escribir inclinada con las teclas hacia abajo, vuelve a escribir Estirpe Sangrienta: Los Somoza, describiendo las torturas que le infringieron los absueltos por La Prensa.



Como para rebatir con inobjetable contundencia la falacia de que su lucha era instrumental para los Somoza, pues demostraba que había libertad en Nicaragua y que la guardia le brindaba protección, léase, en ese libro, la clase de protección que le brindaba la guardia: “Una noche me llegó la hora. Se había puesto de pie (Anastasio Somoza Debayle), junto a la mesa, y su mirada fija por un instante en mí, dejó pasar una expresión de siniestra alegría, como de frenesí causado por el próximo placer de un encuentro que habían aplazado las circunstancias; de una venganza que desde hacía mucho tiempo estaba postergada. Fue desde ese primer instante que adivinó mi presencia, desde que olió mi persona –como olfatean los felinos–, que saltó en el interior de su ser el deseo de estrujarme, de deshacerme. Y yo estaba ahí, en una noche secreta, solo, inocente, inerme. Mi enemigo se presentaba tal cual era. Pude comprenderlo perfectamente bien y no tengo la menor duda en afirmarlo, porque no hubo ningún disimulo. Se había dejado arrastrar, en mi presencia, por un extraño sentimiento de destrucción que no cabía en su ser. Primero me desnudaron totalmente y me pidieron que dejara la ropa en el suelo para no manchar el mobiliario de la Casa Presidencial. Después me hicieron sentar en cuclillas con un cigarro encendido en la boca, hasta terminarlo, hasta mascarlo, hasta quemarme, hasta sentir un agudísimo dolor en las rodillas y caer al suelo por primera vez, para recibir una andanada de golpes, a puño abierto y a pie herrado. Me levantaba y volvía a caer para recibir otros golpes; me hacían girar a patadas sobre el suelo y me colocaban en nuevas posiciones para aumentar el sufrimiento.”



En su libro “5 P.M.”, como pensando en nuestra actualidad, dice: “Nuestra moral está en quiebra y hay que restablecerla. La función política en Nicaragua carece de mística y hay que dársela. Las obras que se hacen, no van dirigidas por la concepción del bien común como meta central, sino al derrame de beneficios para determinados núcleos. Necesitamos una moral política, una moral social y una moral económica. Organicémonos, porque si no nos organizamos, lo único que pasará mañana es que alguien dirá un hermoso discurso frente a nuestro cadáver y Nicaragua continuará siendo esclava. La sangre generosa de quienes hacen algo por su pueblo siempre produce el espectáculo de una bandera enhiesta, resurgiendo de las cenizas. (Porque) La Historia no termina ni con el toque de queda frente a una sepultura, ni con el rodar de los tanques contra una ciudad pacífica. La Historia comienza cuando se establece con claridad que el ideal vive en un pueblo, aunque sus hombres mueran.”



luisrochaurtecho@yahoo.com