La fuente del poder público debe controlar al poder público

Todo estado moderno consta de tres poderes esenciales e indispensables para ejercer cada una de funciones inherentes al ejercicio del poder público: El Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ésta es la superestructura básica del estado. Por su parte, nuestra Constitución Política en su arto. 7 dice: “…son órganos del gobierno: el Poder Legislativo, el poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el poder Electoral.”, y cumple, de esta manera, con lo expuesto por la doctrina del Estado. Estos distintos poderes son puestos en funcionamiento por las personas a cuyo cargo están asignadas; unas electas de forma directa por la población para ejercer la función legislativa, y otra la función ejecutiva; y los otros poderes lo ejercen personas electas de forma indirecta por el poder legislativo más o menos coordinado con el poder ejecutivo, tal como lo establece la misma constitución. De esta forma se organiza nuestro estado con sus cuatro poderes. Por otro lado, por disposición constitucional, también existen los gobiernos locales, correspondientes a cada municipio en los que se divide nuestro territorio, de acuerdo con la división político-administrativa.



Todas las personas que participan del ejercicio de los distintos poderes, sin importar su jerarquía, ejercen sobre nosotros, los nicaragüenses, el poder del Estado manifestado en sus distintas formas; sujetos al debido respeto a la constitución y las leyes, y obligados a coordinarse como poderes entre sí de forma armónica, subordinados a los supremos intereses de la nación (nicaragüense). Lo anterior, de acuerdo con el arto. 129 Cn.; sin embargo, en la práctica la tal coordinación armónica de los poderes no existe, y menos la subordinación a los supremos intereses de nosotros los nicaragüenses. Hasta hoy esto no ha sido posible, y debe ser preocupación nuestra y motivo de lucha de todos nosotros, sin distingos de divisas partidistas. Porque hasta hoy todo se ha resuelto por las cúpulas de los distintos partidos sin excepción alguna, y de acuerdo con los supremos intereses de dichas cúpulas. Y el poder público lo seguirán ejerciendo así hasta tanto nosotros lo sigamos permitiendo.



Alguien de la Coordinadora Civil, en un artículo preguntaba ¿Qué hacer?, sencillo: organizarnos verdaderamente como sociedad civil. He aquí mi propuesta: Para ilustrar un poco, esta propuesta consiste en elegir al dirigente de cada cuadra, acto seguido, y de forma inmediata se procedería a elegir a uno de los cuatro electos en la manzana que, a su vez, serán sometidos a elección de todos los vecinos de la manzana para que los represente en la Asamblea del Barrio. Una vez electo el representante de cada manzana, con el tiempo necesario y prudencial, los habitantes del Barrio elegirán a su representante, que será electo de entre todos los que fueron electos por cada manzana, y el que resulte con el mayor número de votos de los vecinos del barrio será el representante ante la Asamblea Municipal.



De igual forma, partiendo de los caminos, calles o cañadas, serán electos los distintos representantes de las Comarcas en nuestros sectores rurales; hasta llegar a elegir a sus representantes en la Asamblea Municipal, a la que también se integrarán los representantes de las comunidades indígenas, donde las haya. Esta forma de elección hace posible la participación masiva de toda la población, sin intereses partidarios, y constituye un acto más libre y más democrático que cualquier otro que se haya utilizado. Por su forma piramidal estas estructuras parten directamente de la base hasta llegar al órgano municipal y a éste se integrarán los representantes legales de las organizaciones gremiales y de género, y de las ONG, debidamente acreditados y legalmente constituidos. Con lo anterior se garantiza la participación del ciudadano y de los organismos, hoy llamados, de la sociedad civil.



En su actuación los órganos superiores de la pirámide están obligados a responder ante cada eslabón hasta llegar a la cuadra, calle, camino o cañada. La elección de estos representantes podrá ser revocada en el momento en que no respondan a los intereses de sus electores; es decir, que si el representante de la cuadra, o el del barrio, o el del órgano municipal no cumple con sus funciones, serán revocados, y sustituidos por el que haya obtenido la segunda mejor votación en sus respectivos cargos. Considero adecuado que estas elecciones sean cada cuatro años, seis meses después de las elecciones de las autoridades municipales.



Sin ser iluso, éstas deben estar exentas de promociones e influencias de los distintos partidos políticos para no caer en imposiciones partidistas; pero, en todo caso, debemos hacer hasta lo imposible porque prevalezca el criterio de escoger a las personas que más se preocupan por el bienestar de su comunidad, pues estos órganos serán los que promuevan distintas campañas, programas o proyectos de beneficio comunal, así como proponer políticas públicas a los gobiernos locales y nacional; también dar seguimiento a las obras que desarrollen los gobiernos y, en la medida de lo posible, controlar la ejecución presupuestaria tanto financiera como física in situ; y evaluar periódicamente el desempeño de las autoridades.



Me motiva hacer pública esta propuesta la perenne crisis institucional que vivimos y evitar que la misma se profundice, lo que nos llevaría a una situación de ingobernabilidad que afectaría profundamente los cimientos de nuestra sociedad y los logros que en materia económica se han alcanzado, a costa del extraordinario sacrificio de nuestro empobrecido pueblo durante más de dos décadas.



Es oportuno recordar que ningún gobernante o representante del poder público, de izquierda, de derecha o de centro, otorga o concede lo mejor a sus pueblos por su libre voluntad; todos los logros, pequeños o grandes, han sido producto de la lucha de los pueblos. Los nicaragüenses, por su historia reciente y por su desarrollo político-organizativo, estamos en condiciones favorables para frenar las nefastas consecuencias de los desgobiernos que hemos padecido y seguiremos padeciendo si no nos damos la oportunidad nosotros mismos.



Los intereses de los distintos partidos políticos ni siquiera responden a los intereses de las clases o sectores sociales a los que dicen representar; los poderes y las distintas instituciones del estado son utilizados en función de los intereses de las cúpulas que dominan esos partidos. A todos los nicaragüenses, de izquierda, de derecha o de centro, por ahora, nos debe interesar evitar que las familias se sigan destruyendo porque padre y madre, o cualquiera de los dos, vaya a otros países en busca de empleo para sostener a sus hijos. Si la célula de la sociedad está mal el cuerpo social está enfermo. Asimismo, vigilar el uso de nuestros recursos económicos (impuestos), recursos naturales y todo lo que constituya nuestro patrimonio social. Por lo demás, si nos hemos subordinado a nuestro ordenamiento jurídico-político y económico-social como elementos pasivos, es un derecho controlar a todas nuestras autoridades para ser elementos activos en la conducción y construcción de una sociedad más justa y equitativa. Personalmente no creo que con la ¨despartidización¨ de las instituciones basta para mejorar el ejercicio del poder público ni instaurar un verdadero estado de derecho; en todo caso, es el empoderamiento del pueblo, fuente del poder público, lo que haría posible estos objetivos centrales.



La Ley Nº 475 posibilita legalmente la forma de organizarnos para que nosotros, como fuente del poder, podamos controlar a quienes ejercen el poder; aunque al comienzo nuestro aporte sea propositivo y sólo ejerzamos un control evaluativo y de carácter ético. De nosotros depende ganar mejores espacios.