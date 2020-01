¿El drogadicto es un delincuente?

Esta pregunta generalmente se convierte en afirmación en la voz de la población, es un estigma que se ha ido fortaleciendo a lo largo de muchos años debido al aumento de drogadictos y al consecuente aumento delictivo, estigma que aunque pareciera extraño, está muy enclaustrado en muchos sectores, desde el más alto nivel cultural hasta el ciudadano por debajo del promedio. Claro, no se puede generalizar, ya que existe en Nicaragua un grupo importante que comienza a no expresar en tono de afirmación lo del adicto delincuente, más bien ya se lo cuestionan.



Para intentar encaminarnos en este tema, diré que gracias a mi experiencia personal y a estudios realizados, he llegado a la conclusión de que NO. El adicto, el drogadicto es una persona con un padecimiento llamado adicción y no es un delincuente o antisocial.



Iniciaremos definiendo qué es un drogadicto. Drogadicto es un individuo que consume de manera recurrente una sustancia tóxica legal o ilegal, médica o no médica, natural o sintética, dañina para la salud, difícil de superar o suspender su uso a pesar de conocer sus consecuencias y que además le causa todo tipo de tragedia social y familiar. Ahora bien, producto de dicha enfermedad se desencadenan una serie de tragedias humanas de magnitudes aterradoras y una de ellas es la acción delincuencial y otras actitudes psicopáticas. Resulta que muy pocos de nosotros conocemos la acción de estas sustancias tóxicas adictivas en el cerebro y por consiguiente valoramos de forma inapropiada la actividad del adicto. En el cerebro la acción del tóxico a muy grandes rasgos recae sobre la subcorteza cortical y no sobre la cortical o el lóbulo frontal. Para decirlo más claro, en la corteza o lóbulo frontal están todas aquellas cualidades que nos diferencian de los animales, entre ellas la conciencia, los valores, la ética, la moral, etc; y en la subcorteza está todo lo salvaje de nuestro comportamiento, lo instintivo. Entonces tras el consumo de dicho tóxico, la persona deja de actuar como animal superior y comienza a funcionar como un ser inferior, a base de instintos básicos para saciar su sed de tóxico, lo que sucede también a la hora de suprimir de tajo el consumo excesivo del tóxico deseado.



¿Por qué escribir esto? Primero porque no podemos tratar al drogadicto o adicto como un delincuente si no como enfermo, al que su misma enfermedad lo lleva a cegarse, no dándose cuenta de que se está ahogando en el fango de su propio consumo. No podemos estigmatizar al adicto de esa forma. Debemos verlo como alguien que necesita ayuda y que en muchos casos no logra percibirlo.



Una de las tantas funciones sociales es la acción, como también la conciencia social, tratar que todos en la sociedad nos sensibilicemos, nos humanicemos, y ayudemos a cambiar el estatus del drogadicto, que es además un individuo que sufre su enfermedad.



El adicto o drogadicto no está necesitado de que le actualicen huellas o marcas negativas, sino de comprensión de todos los niveles de la sociedad para rescatarlos, no confundirlos con el típico delincuente, sino, reitero, verlo como un esclavo de su propio placer artificial y tal vez así el problema de la imagen de delincuente disminuya. Para terminar quiero decir que ningún adicto es responsable de su adicción pero sí de su recuperación o rehabilitación cuando comienza su lucha por salvar la vida. No los juzguemos de antemano, ofrezcamos una mano amiga.





Para consultas sobre el tema pueden dirigirse a yalilopezguido@gmail.com



*Rehabilitador Social