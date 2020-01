El socialismo del siglo XXI y las limitaciones de la izquierda

El socialismo del siglo XXI es un concepto que en los últimos tiempos ha puesto de moda el presidente venezolano Hugo Chávez. Sin embargo, este concepto, que en el enfoque político de Chávez es el objetivo final de su revolución continental, desde el punto de vista filosófico es apenas un esbozo de teoría basada en el Socialismo; modelo que fracasó de manera lamentable en la ex Unión Soviética y en Europa del Este.



El concepto de socialismo del siglo XXI fue introducido por el sociólogo alemán Heinz Dietrich Steffan, a partir de 1996. Según esta teoría, su objetivo sigue siendo el logro de una sociedad democrática, participativa, socialista y sin clases sociales. Empero, el mismo iniciador de esta tendencia no establece el cómo llegar hasta ese punto, ya que su práxis teórica, según él mismo lo ha reconocido, está aún en construcción.



Para lograr la materialización de esta adaptación de la vieja utopía socialista, Steffan propone una articulación del nuevo Proyecto Histórico Nacional del Socialismo en torno a ejes pragmáticos, como la conformación del Bloque Regional de Poder y del Bloque Regional de Poder Popular. Además, en términos de manejo económico propone sustituir la Economía de Mercado por una Economía de Valores. Esta última se basaría, a diferencia de de la primera, en el valor del trabajo que implica la realización de un producto y no en el valor agregado al producto en sí.



Sería interesante detenernos aquí para analizar estos postulados del Socialismo del Siglo XXI. La Economía de Valores que se propone es una negación total del mercado. No habiendo más mercado el problema económico del qué, cuánto, cuándo y para quién producir pasa a plantearse en otros términos; los términos de la planificación central del Estado, que pasará a administrar las necesidades de la sociedad y a regular el consumo reglamentando de paso los precios de los productos y determinando el valor económico del trabajo.



Este modelo de producción ya fue implementado en varios países, en el pasado, con resultados catastróficos, porque no tuvieron en cuenta el elemento más importante de la ecuación: la libertad. La libertad de producir o de dejar de hacerlo, la libertad de consumir o de dejar de hacerlo. Está demostrado a lo largo de la historia del ser humano que cualquier modelo de gobierno que suprima o niegue la libertad del hombre, tarde o temprano, cae por su propio peso.



Steffan, en su obra, culpa al capitalismo por originar las asimetrías sociales y propiciar la explotación, sin embargo, no explica cómo la riqueza sería administrada en el Socialismo del Siglo XXI. Cualquier sistema productivo, capitalista o socialista, genera riqueza. En la utopía del Socialismo del Siglo XXI es razonable suponer que el Estado seguirá administrando la riqueza. Este precepto supone la existencia de un Estado eficiente, no corrupto, y lo suficientemente flexible para manejar las variables del problema económico sin caer en el colapso; asegurando el suministro de los bienes producidos a todos los sujetos para quienes son producidos.



Esto es, sencillamente, imposible de aplicar en América Latina por la simple razón de que no hay un liderazgo político capaz de sacar adelante semejante reto de convertir el Estado imperfecto de la economía capitalista latinoamericana en un súper Estado capaz de hacerlo todo, eficaz y eficientemente. No puede realizarse porque tampoco hay en los países de la región un predominio avasallantemente mayoritario de los partidos de izquierda. Las sociedades latinoamericanas en donde los gobiernos son de izquierda cuentan con estructuras políticas de contrapeso real. El mejor ejemplo resulta ser la derrota del mismo presidente Chávez, el año pasado, en el referendo sobre las reformas constitucionales.



Los otros componentes del sistema del socialismo del siglo XXI son los bloques de poder. El manejo del concepto de Poder es vago en esta teoría. En un mundo en donde el poder real lo tienen cada vez más las corporaciones, las multinacionales y los mercados financieros; el poder formal, entiéndase el acto de gobernar, es tan solo una parte del problema.



Los gobiernos de la región latinoamericana están sometidos, en virtud de las características propias de sus economías, a mucha presión externa de parte de organismos internacionales, de inversionistas extranjeros, o de gobiernos acreedores de la monstruosa deuda externa latinoamericana.



Por otro lado, el Bloque Regional de Poder en América Latina es bastante difícil de construir. Un eventual ejército del ALBA, por ejemplo, terminaría siendo más un problema que un eje apuntalador de poder, puesto que no sería nunca equiparable con otras organizaciones similares en diversas zonas del mundo. Esas regiones, o potencias, cuentan con estructuras militares avanzadas y extremadamente costosas. Éste es un lujo que los países de la región, como Bolivia, Nicaragua y Ecuador, difícilmente se podrían financiar. Ni siquiera Venezuela con todo su petróleo lograría concretar ese bloque de poder militar.



Cabe preguntarnos, para concluir, si los presidentes, como Daniel Ortega, Rafael Correa y Evo Morales, comprenderán en profundidad este concepto que en sus discursos ha acuñado su protector, el presidente Hugo Chávez. ¿Estarán realmente convencidos de que quieren el socialismo del siglo XXI, sabiendo que en la práctica, eminentes líderes ex-guerrilleros revolucionarios han sido hasta hace unos años miembros de las Mesas Directivas de bancos privados, de aseguradoras y de negocios financieros capitalistas multimillonarios en Nicaragua, por ejemplo? ¿Será, acaso, que sólo le están dando cuerda a Chávez mientras obtienen de éste petrodólares y petróleo en buenas condiciones económicas? Si éste es el caso, el socialismo del siglo XXI va a llegar hasta donde llegue la cuerda del petróleo de Chávez.





*Especialista en Economía Gubernamental y Administración

Financiera Pública.