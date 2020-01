Una tragedia nacional y latinoamaericana

En una visita que hice a Nueva York hace ya algunos años me reuní con unos amigos colombianos y en medio de la plática amena que sosteníamos les pregunté qué pensaban del conflicto en Colombia. Uno de ellos medio enojado y medio asustado me devolvió la pregunta: “¿Qué conflicto?” . La guerra entre la guerrilla y el gobierno. La respuesta fue: En Colombia no hay conflicto, lo que existen son grupos terroristas en la selva, pero tan aislados, que no vale la pena hablar de eso. Para no poner en peligro la convivencia y la cena de la noche, cambié de tema. Oyendo unas declaraciones de la senadora colombiana Piedad Córdoba, decía: “Para resolver el conflicto, los colombianos debemos empezar por aceptar que tenemos un conflicto”. Es por eso que retomo la idea y el diálogo que deseé sostener hace ya algunos años.



Los que le han dedicado un poco de tiempo a estudiar la crisis y la historia de guerras en Colombia va a topar rápido con la conclusión de que todos son víctimas, aún los que en su momento fueron victimarios y lo siguen siendo. A estas alturas todos son víctimas de una historia reciente, que inició tres años después de finalizada la segunda guerra mundial. Mientras la paz ya había llegado a Europa, se iniciaba en Colombia una tragedia nacional y latinoamericana que perdura hasta nuestros días, con una larga estela de muertos, torturados, desaparecidos, mutilados, lisiados, atentados, persecuciones, asesinatos a diestra y siniestra con métodos horrorosos. Asesinados por las tropas del gobierno, asesinados por la guerrilla, asesinados por los paramilitares o por los narcotraficantes. Un callejón aparentemente sin salida. Un fuego cruzado que empezó en 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.



Un dirigente liberal carismático que prometía cambios profundos en la sociedad, sobre todo una reforma agraria que les garantizaría a los campesinos, tierras y seguridad sobre la propiedad. Fue asesinado en plena calle céntrica de Bogotá, a la 1:05 minutos de la tarde, por un loco que se hizo sicario o por un sicario que se hizo el loco, pagado por la oligarquía conservadora, empecinada en mantenerse en el poder, originando lo que en la historia se conoce como el Bogotazo. El reloj se detuvo esa tarde y empezó el péndulo de La Violencia, que se mueve hasta nuestros días de manera inexorable. Este asesinato produjo una reacción en cadena, terminando con levantamientos armados campesinos, que a la vez fundaron las llamadas “repúblicas independientes”. Zonas dominadas por grupos armados a las que las tropas del ejército no tenían acceso, so peligro de ser asesinados o verse envueltos en un combate.



En 1952 la guerrilla operaba en 12 frentes regionales (entre 35 mil y 40 mil guerrilleros). Tras la amnistía de Rojas Pinilla, en septiembre de 1953 los liberales abandonan la lucha y pactan con el gobierno. Un grupo reducido permanece ofreciendo resistencia a la Contrarreforma Agraria impulsada por los latifundistas, en ese contexto histórico surge la figura de Pedro Antonio Marín, “Manuel Marulanda”, alias Tirofijo, que había combatido en la guerrilla liberal y había establecido su centro de operaciones en la región de Marquetalia. En 1964, bajo la presidencia del conservador León Valencia, el ejército lanzó una ofensiva masiva con 16 mil soldados con apoyo aéreo contra Marquetalia. 5 000 campesinos alzados opusieron una resistencia tenaz y posteriormente fueron obligados a replegarse. Se calcula que producto de los ataques aéreos perecieron cerca de 15 mil campesinos. En ese mismo año surgen las FARC, un año después, en 1965, se funda el ELN, inspirados por Camilo Torres, y en 1968 se funda el EPL, y los tres forman posteriormente la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.



En 1984, bajo el gobierno de Belisario Betancourt, se inician diálogos serios entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, para desarrollar un plan estratégico y darle fin a la guerra. Se firman los acuerdos de la “Uribe”. En ese proceso surge la UP (Unión Patriótica). Este movimiento aglutinó a todo un conjunto de organizaciones sedientas de paz y que apostaban por la paz , incluyendo a algunos dirigentes guerrilleros que habían depuesto las armas y abrazado la vida política. Sólo en el período comprendido entre 1985 y 1990 son asesinados miles de militantes de la UP, a cualquier hora y en cualquier lugar, familias enteras fueron arrasadas. Entre ellos tres candidatos presidenciales son asesinados en menos de ocho meses, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal. Estos hombres eran hombres del pensamiento y la palabra. Todos asesinados. No hay cosa más primitiva, más vulgar, más baja, más infame que asesinar a un ser humano por sus ideas, por defender su verdad. Muchos de ellos fueron asesinados mientras leían un libro. Un nuevo intento de paz agonizaba. El resultado: Miles de exiliados y un grupo no menos importante retomó las armas y regresó a las FARC, entre ellos Ricardo Palmera, “Simón Trinidad” , un ex-banquero, hoy preso en los Estados Unidos. Diferentes planes fueron ideados para eliminar físicamente a la Unión Patriótica. La operación “Cóndor”, el plan “Baile Rojo”, el plan “Esmeralda”, el plan “Retorno” y el último “El Plan Golpe de Gracia”. En 2002 la UP ya agonizante pierde su personería jurídica.



A pesar de todo esto, el Movimiento 19 de Abril, mejor conocido como M-19, impulsó después de la debacle tras la toma del Palacio Nacional, un franco diálogo interno para renunciar a las armas e integrarse a la vida política. Según declaraciones del propio Carlos Pizarro Leongómez, ellos habían comprendido que optaban o por una solución política o por el camino que los iba a conducir inevitablemente a la Narcoguerrilla, ya que sobre todo el M-19 estaba penetrado por Pablo Escobar, que soñaba con un Narco-Estado, apoyado por la guerrilla y que terminaran desplazando a la oligarquía del poder, no importando los medios, no escatimando recursos. Después de la firma de los tratados de paz, fueron asesinados paulatinamente la mayoría de los altos dirigentes del M-19, incluyendo al mismo Carlos Pizarro, que era candidato presidencial. Asesinado por los tentáculos de Carlos Castaño, un cabecilla paramilitar (cuyo padre fue asesinado por la guerrilla), que desde las ventanas del aeropuerto observaba a su enemigo y le rezaba el último “Padre Nuestro” y que hoy bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos cuenta sus memorias.



La propuesta del presidente Chávez tiene sentido histórico y un marco pragmático. El problema de Chávez es el tono agresivo y descalificativo que a veces emplea. Para iniciar un diálogo serio y profundo, hay que empezar por reconocer la beligerancia de las FARC, que la tiene y el mismo gobierno colombiano lo sabe y los europeos lo saben y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos lo saben. Son una realidad militar y política, a como lo fue la Contrarrevolución en Nicaragua. Las FARC tiene dominio de amplios territorios, tiene presencia militar en 1000 de los 1050 municipios y mantiene entre 70 y 160 frentes de combate, con tropas bien armadas y entrenadas. Ninguna guerrilla ha alcanzado el poder de fuego y de destrucción que tienen las FARC. Con dos fuentes de alimentación que le garantizan larga vida: Las bases campesinas y el narcotráfico. Los secuestros también empleados como medio de presión política y extorsión económica les han causado más daño que beneficio. El mismo Fidel Castro y el Sub-comandante Marcos evitan hacer comentarios cuando son consultados al respecto. Si las FARC no tuviesen la beligerancia que realmente tienen, por qué entonces delegaciones de la comunidad europea buscan y mantienen el diálogo con ellos. Lo que sucede es que hay fuerzas oscuras de uno y otro bando interesados en mantener vivo ese conflicto. Álvaro Uribe (cuyo padre también fue asesinado por la guerrilla), apuesta con el “Plan Patriota” y el “Plan Colombia” destruir a las FARC, algo que vienen intentando diferentes gobiernos desde hace 43 años.



Ya para despedirme, quiero recordar las palabras proféticas de Carlos Pizarro Leongómez: “Los colombianos, sin excepción, debemos lograr que el dios de la guerra y la diosa de la paz hagan el amor, para parir un nuevo país”.