El Poder Judicial en el Estado Democrático de Derecho

La evolución de la sociedad y las aportaciones de la doctrina (especialmente de Carré De Malberg, Bachof o Santi Romano) trajeron consigo una notable transformación del Poder Judicial hasta configurarle como un auténtico Poder del Estado, y no sólo nominalmente, como sucedía con anterioridad.



Los jueces y tribunales que integran el Poder Judicial no se van a limitar a aplicar la Ley sino que van a interpretarla, creando jurisprudencia, extendiendo su actuación de los otros tres Poderes.



La transformación del Poder Judicial en el Estado democrático de Derecho se debe a una pluralidad de factores, entre los que se destacan los siguientes:

1º. La variación del significado y del concepto mismo de la Ley, ya que, por un lado, ha perdido parte del valor que tenía al haberse desarrollado en gran medida una pluralidad de instrumentos normativos emanados del Poder Ejecutivo, viendo los ciudadanos al Poder Judicial como la última garantía frente a ellos. Por otro lado, las leyes actuales son más imperfectas y, por tanto, exigen mayor labor de interpretación por parte del Juez.



2º. La ampliación del ámbito jurisdiccional que, reducido tradicionalmente a resolver los problemas entre particulares, se ha ido extendiendo hasta controlar la actuación de los demás Poderes del Estado y, especialmente del Poder Ejecutivo. El Juez aparece como el garante de los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones de la Administración —a través del contencioso-administrativo— o del propio legislador —mediante el control de la constitucionalidad de las leyes—.



3º. La realización del concepto de soberanía nacional en el marco del creciente proceso de cooperación e independencia entre los Estados, que, entre otras cosas, facilitan actuaciones judiciales de un Estado en otro u otros o propician la aparición de los Tribunales internacionales.



4º. El reforzamiento de la publicidad de las resoluciones judiciales que, por una parte, supone un aumento de la responsabilidad judicial y, por otra, permite una mayor crítica a través de los medios de comunicación, no necesariamente especializados.



Se configura así un Poder independiente, en cuanto que sólo está sometido a la Ley.





