La generación de los sesenta llegó a los sesenta VIII

La Hacienda San Jacinto no es sólo el símbolo de la independencia y soberanía nacional, es el lugar en que combatieron, cara a cara, nicaragüenses y yankis. Ganamos los nicas sin otras tropas de Centroamérica.



La Hacienda San Jacinto está situada a cincuenta y tantos kilómetros de Managua. La generación de los años cincuenta también se llamó, en determinado momento, la generación del “Centenario de San Jacinto”.



Hubo un movimiento, en el cual participó Carlos Fonseca Amador, que buscaba rescatar la Hacienda San Jacinto, porque estaba abandonada. En los años siguientes, la hacienda se convirtió en un símbolo, y con muchísimas frecuencia se hicieron marchas de protestas que en un momento fueron obstruidas por la Guardia Nacional, pero poco a poco se fueron convirtiendo en una tradición.



Hacia San Jacinto se marchó con fervor patriótico para protestar y se marchó para pedir las reivindicaciones del dos por ciento para las universidades. En aquellos años no había presupuesto constitucionalmente asignado. Acababa de pasar la autonomía universitaria y la lucha era que se consignara constitucionalmente el dos por ciento.



En la entrada a la hacienda San Jacinto está un monumento: Andrés Castro con una piedra. Oscar Turcios decía: “Ahí está mi papá, yo soy el hijo de Andrés Castro”. El modelo fue Bill Turcios, el padre de Oscar, quien le sirvió a Edith Gron para moldear la estatua de Andrés Castro.



En San Jacinto y las marchas a pie, puntualmente estábamos el grupo de estudiantes del Ramírez Goyena, incluso, se organizó una maratón, desde Managua hasta San Jacinto, en el que participó de manera muy destacada un corredor que después sería muy conocido: Julio Buitrago Arroz.



En aquellos años de lucha por la reafirmación patriótica también comenzaron los llamados empréstitos, ahora ya los leemos de otra manera; deuda externa. Había disponibilidad financiera de los organismos para que empezara a crearse la infraestructura para el desarrollo industrial que venía con el mercado común centroamericano. Por su puesto, todo mundo decía que la gloria era de los Somoza, que hubo obras de progreso. De ahí empezó la cadena del endeudamiento eterno.



El mercado común Centroamericano, lo veas desde cualquier punto de vista, era la apertura del libre comercio para competir entre ellos, y Nicaragua no salió favorecida en esa apertura de fronteras.



Con el desarrollo de la infraestructura y la liberalización de los mercados y la industrialización se nos prometió un enorme desarrollo para Nicaragua. Requirieron para ello de la formación de cuadros. En esos años las Universidades se diversificaron, surgieron carreras nuevas. En Nicaragua se estudiaban pocas carreras profesionales, de ahí surgieron después escuelas de economía, las carreras de administración de empresas, periodismo, servicio social, ciencias de la educación, biología, veterinaria, etcétera. Empezaron a surgir un montón de carreras para el impetuoso desarrollo que nos prometieron en aquellos años…estamos esperando todavía.



En estos años creció la clase media en un ambiente internacional favorable a las fuerzas progresistas; la conciencia por un mundo mejor se fortaleció por la corriente antibelicista generada por la agresión a Vietnam. La masacre de Tlatelolco, en México en mil novecientos sesenta y ocho, la caída del Che en Bolivia, en mil novecientos sesenta y siete, la insurrección de Mayo del sesenta y ocho en Francia, son, entre otros, los impactos postreros de este decenio 60-70 fructífero en Nicaragua y en el mundo. El nuevo decenio 70-80 arrancaba con la victoria de Unidad Popular, de Chile, con Salvador Allende.



¡Ah, tiempones estos! Cuántos profesionales hay consolidados. ¡Abuelos y abuelas! Recordarán estos años. ¿Cuántos caminaron a San Jacinto bajo el sol y la lluvia? Bailaron con Los Beatles y escucharon los comienzos de Rafael y Julio Iglesias. Generación fructífera de un mundo que buscaba el cambio



