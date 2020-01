En la montaña de los secretos

¿Lo postergamos? ¿Será el momento indicado? En esta montaña tan sola, tan alta, tan fría, caben tantas preguntas, tantas dudas, porque la verdad aquí pareciera que es tan simple como lo que se ve. Pero no lo es, porque lo que se ve tiene forma y ésta de un autor responsable de sus matices, y al

final el círculo se cierra en lo alto de la reflexión.



Muere en el mundo real quien vive la fantasía de almas cansadas, vestidas, enamoradas, ansiosas, intrigadas. La creación de un blanco mundo se plasmó en la minúscula y oscura circunferencia que da vueltas sin parar con velocidad invisible proyectando la luz de las ovejas, lo desnudo del agua y lo ingrato del tiempo, así la intensidad del momento y la felicidad de los seres juntos y solos.



Se puede oler el cielo cuando se está en la montaña. Y ese olor a nube es la clara evidencia de que el paraíso está en este mundo, aunque convertido en rincones dispersos, pero está aquí en las montañas. Se puede amar en un suelo cubierto de bordados de colores, de donde emanan motivos por la que estallan hacia adentro tus brazos, el tiempo no importa. De ese mal visto tejido brotan testigos alegres, justo cuando acabamos allí y nos mudamos pendiente abajo.



Y es que el éxtasis que solo la montaña provoca en nuestros cuerpos no se compara con la embriaguez de tus labios humeados, cansados y amanecidos, encerrados en un vaivén de luces y el silencio del corazón.



La memoria de los sueños, de los muertos y de los asesinos, todo se junta, porque al llegar a la montaña se respira la sinceridad de lo inexplicable, tanto que la honestidad desborda mis pulmones y comienza la mejor conversación de mi vida con vos, conmigo y con él. Con todos. Y cuando siento la necesidad de renovar mis cuerdas y la montaña no está de mí cerca, la llamo y ella viene, viene en la madrugada donde el mercurio no vale nada, solo la oscuridad, el silencio de los árboles y la soledad de los senderos agujerados.



Cuando se sube a la montaña se asciende también a lo sublime de la existencia, al origen de los sentimientos, donde todo se aclara porque ahí empezó todo. Y ese todo se renueva con los frescos aires que huelen a hielo, a monte, a pinos colosos que mientras más altos son más seguros están de quien pudiera provocar su éxodo, de quien mata al meditabundo que yace entre paredes sin posibilidades de verlos otra vez.



Subí a la montaña y al estar tan cerca de lo negro, de lo azul, de la noche, me di cuenta de que una estrella murió. Murió aquella que me guió a mi Belén en una de mis tantas excursiones al desierto, desorientado estaba porque no pude llegar –y no pude hacerla llegar- a la montaña, esa vez que la necesité.



Me es inexplicable, pero una estrella que muere me recuerda lo terrenal de las cosas, del ser humano y de los mismos sueños, especialmente aquellos que atizan la lujuria de las máquinas que un día de tantos destruirán mi montaña y las montañas de otros, sin contar las que yacen ya desnudas y cansadas.



El cielo que cubre la montaña se agujeró, se tornó más oscuro y sin embargo el alma comienza a alcanzar un inexplicable brillo, tanto, que del infinito terrenal pasó a brillar en la inmensidad de los recuerdos, encontró un nuevo cielo. Y cuando subo a la montaña cobra vida una sensación indescriptible, y es cuando el cielo de la montaña se reúne con el de los recuerdos, para contar así las vivencias de una estrella que no murió entonces, solo cambió de cielo.



Ahora, cada vez que subo a la montaña, en esta montaña de los secretos, se conectan los universos que forman una existencia y las cosas hermosas de la vida transcurrida, de esta vida compartida, fluyen como una desbordante fuente de recuerdos, que alberga las luces que han dejado huella en mi camino hacia las alturas.





