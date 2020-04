De cara al pueblo

Los medios de comunicación, en general, registran y difunden algunos usos indebidos de locuciones prepositivas, que son frecuentes en la lengua oral. Este empleo inadecuado debe evitarse, particularmente en el nivel culto.



¿Y qué son locuciones prepositivas? Son combinaciones de adverbio (o sustantivo adverbializado) con preposición. Expliquemos esto con unos ejemplos:



a) Puso el lápiz sobre el escritorio.



b) Puso el lápiz encima del escritorio.



Fijémonos que el contenido del enunciado a) se puede expresar mediante un adverbio de localización especificándolo con una preposición y el sustantivo correspondiente (ejemplo b), con lo que se ha construido una locución prepositiva.





Entonces locuciones prepositivas son agrupaciones formadas por una o dos preposiciones y una palabra, y funcionan como una preposición; por ejemplo: a base de, a causa de, a fin de, en relación con, de acuerdo con, debajo de, en lugar de, en vez de, a favor de, frente a, a fuerza de, junto a, etcétera. Veamos el uso de algunas locuciones prepositivas.





a. A nivel de

El significado básico del sustantivo nivel –nos informa la Academia- es ‘altura’, y en sentido figurado, ‘categoría o rango’. La locución prepositiva puede emplearse, indistintamente, con artículo o sin artículo Veamos unos ejemplos:

T El terreno está a nivel del mar.



T El terreno está al nivel del mar.



T La cuneta está a nivel de la calle.



T La cuneta está al nivel de la calle.



En sentido figurado, está muy extendido el uso de construcciones del tipo: a nivel de + sustantivo, así como a nivel + adjetivo. Por ejemplo:

T Se restablecieron las relaciones diplomáticas a nivel de embajadas.



T Elaboraron el programa a nivel nacional.



Estas construcciones son admisibles, como explica la Academia, porque la palabra nivel conserva la noción de ‘altura’ o de ‘categoría u orden jerárquico’.





Tomemos un ejemplo de un diario local:

- El ministro también se refirió a la conformación de los Consejos Escolares a nivel nacional, departamental y municipal para coordinar la Campaña de Alfabetización “José Martí”. (END/11/05/07)

En cambio, la locución prepositiva a nivel de se emplea incorrectamente cuando se usa con el sentido de ‘con respecto a’, ‘en el ámbito de’, ‘entre’ o ‘en’. Es el caso de este ejemplo publicado el 24 de abril de 2007 por La Asociación Católica de Enfermeros y Médicos de Francia:



* « …ante millares de peregrinos que participaban de la misa celebrada por los niños mártires del aborto, la imagen de Nuestra Señora de repente se iluminó al nivel del abdomen. ()



Veamos otros ejemplos:

a) El paciente tiene irritación a nivel de las paredes gastrointestinales. (Incorrecto)

b) El paciente tiene irritación en las paredes gastrointestinales. (Correcto)

a) Hablaron a nivel del aborto. (Incorrecto)

b) Hablaron con respecto al aborto. (Correcto)

a) Abordaron el tema a nivel de la historia de Nicaragua. (Incorrecto)

b) Abordaron el tema en el ámbito de (o desde la perspectiva de) la historia de Nicaragua. (Correcto)

a) Conversaron a nivel de amigos. (Incorrecto)

b) Conversaron entre amigos. (Correcto)

a) Resolvieron el asunto a nivel de las familias. (Incorrecto)

b) Resolvieron el asunto entre las familias. (Correcto)



b. Conforme a

Esta locución prepositiva significa ‘con arreglo a’ o ‘según’; por ejemplo:

T Conforme a la Constitución de Nicaragua, la educación pública es gratuita.



T Conforme a lo establecido, hoy entra en vigor la ley ‘seca’.



T La decisión del juez fue conforme a derecho.



T Conforme a lo que ayer acordamos, no habrá represalia para los huelguistas.





c. Conforme con

Es importante recordar que el adjetivo conforme (con el sentido de ‘correspondiente o acorde’) se emplea con la preposición con (y muy raramente a) y admite lógicamente género plural; por ejemplo:

T Es un partido político más conforme con la realidad del país.



T Aprobaron leyes que no son conformes a sus ideas partidarias.



T No están conformes con la decisión del juez.



T Todos están conformes con lo que ganan.





d. De cara a

Esta locución preposicional se utiliza, según la Academia, con diversos sentidos. Veamos.





1) ‘Frente a’, ‘mirando en dirección a’:

T Estuvo siempre atento de cara a la pantalla televisiva.



T Se colocó de cara a la pared.



2) ‘Con vistas a’:

T El PLC y el PRN han dicho que mantendrán su alianza de cara a las elecciones municipales del año 2004. (BdeN/26/05/03).





No obstante, lo anterior, hay dos usos que no son recomendables. Veamos.



T Con el sentido de ‘en relación con’:



*De cara al Vaticano, su actitud es comprensible.



T Con el sentido de ‘ante’:

*Suárez acaba de ser nombrado jefe regional del periódico de cara al trabajo arduo del Cafta que le espera a ese semanario. (BdeN/11/03)

*… intenta institucionalizar los llamados “De Cara al Pueblo”. (LP/24/07/03)



El criterio de corrección –nos recuerda Ángel Rosenblat- es “el uso de la lengua culta, la consagración social”, pero siguiendo al día “el movimiento lingüístico y cultural de su tiempo”.





