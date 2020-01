La estafa de la UCA

Desde que la Universidad Centroamericana dolarizó sus aranceles en el año 2000, el Consejo Estudiantil de la Universidad Centroamericana (Ceuca) hizo el último intento en ese mismo año, organizando una huelga y tomándose las instalaciones del recinto de la UCA por más de una semana que terminó con un enfrentamiento.



Estudiantes huelguistas, reclamistas e inclusive profesores y trabajadores cada uno defendía sus derechos, unos por la no dolarización de los aranceles, otros por el pago retrasado de su salario, otros por la suspensión de las clases. Al final las autoridades Jesuitas salieron ganando, y el Ceuca quedó con una mala imagen, pues su Presidente que en ese tiempo era Yasser Martínez terminó retirándose, algunos dicen que ese era el último año de su carrera de Derecho.



Han pasado siete años desde que se cerró el Ceuca, y las “planchas” que se formaron en el 2004 (si mal no recuerdo) no lograron representar las necesidades de esta comunidad universitaria mixta (becados y no becados).



Estas últimas elecciones terminaron mal, varias “planchas” impugnaron Juntas Receptoras de Votos por encontrar ciertas anomalías, las más principales según me pude dar cuenta, en el Padrón Electoral algunos estudiantes no votaron por no aparecer en ellos teniendo su carné, y otros votaron no teniendo su carné, pero si registrados en el Padrón Electoral.



De manera que estos años han sido degradantes en cuanto a los costos, en el año 2003 el carné costaba 30 córdobas, en la parte de abajo aparecía su fecha de vencimiento, es decir si duraba la carrera 4 ó 5 años ése era su límite de expiración, pero ahora cuesta 50 córdobas y se vence al finalizar el año.



Lo mismo ocurrió con la matrícula en 2003 costaba 2000 córdobas, en 2004 le subieron 50 córdobas, y en 2007 nos dieron la mayor sorpresa nos remangaron con 50 córdobas más para pagar el Seguro de Accidentes Personal Universitario. Algunos no se matricularon ese día, iban completos con el pago de la matrícula y el arancel.



Todos pagamos el carné del Seguro, y otros sólo pagaron con costo la matrícula, pues el pago de este carné era aparte de la matrícula, pero ahora las reglas del juego cambiaron drásticamente, pues la matrícula cuesta 300 córdobas, obligándonos a pagar el carné del Seguro, ya que lo incluyeron dentro de la matrícula.



Cualquiera diría que estamos protegidos, sin embargo, utilizar este carné implica el costo de tu vida, pues lo que cubre es Muerte Accidental (5,000 dólares), Incapacidad Permanente por Accidente (5,000 dólares) y Reembolso de Gastos Médicos Por Accidente (500 dólares). Todos lo hemos andado de adorno, pues un carné de qué nos sirve si no nos protege de los más común que son las enfermedades.



Ésta es la mayor estafa, esta basura emplasticada nos la dieron sin habernos consultado a todos los estudiantes. Éste es el resultado de la carencia de un Consejo Estudiantil Universitario que no ha podido interceder ante una Universidad que recibe más de 50 millones de córdobas como parte del 6%.



Tal vez algunos dirían que a los becados esto no los afecta, es todo lo contrario ya que existen diferentes tipos de becas (50%, 75% y 100% arancel). Y aunque algunos optan a la beca 100% de arancel, esto no los exonera de pagar el carné, el Seguro y la matrícula, pero hay una última duda en la UCA, uno se matricula por cuatrimestre se pagará los mismos 300 córdobas en el segundo cuatrimestre, si esto es así, ¿el carné del Seguro se va a estar actualizando cada cuatro meses?



