De dinosaurios, hormigas y moscas, la miel sabe mejor

El dinosaurio proviene del género de saurios fósiles, que se caracterizaban por su gran tamaño, su cabeza pequeña y cuello largo. Mientras, la hormiga es un insecto de metamorfosis complicada, como las abejas y las avispas. No hace mucho, en la campaña electoral, el MRS promovió ciertos anuncios publicitarios que se analizaron en diversos programas de televisión, y que --según los expertos, en aquel análisis-- fueron los mejor elaborados, en técnica y codificación de mensaje.



La famosa “Mosca” que rodeaba el “excremento”; y ahí se sintetizaba la historia política del país. A mi parecer es lo más vulgar y grotesco que he visto como comunicólogo. Luego lo del “Feo”, para atraer. Porque así la gente ve sinceridad, “ve hombre, ese señor, que no lo recuerdo mucho, pero como era amigo de Herty, y no viene en plan prepotente, y se dice feo a sí mismo; pues ya me hizo reír, y se ganó mi simpatía”. No dudo de las intenciones de todos los líderes políticos de oposición al gobierno, pero en técnica comunicacional la propuesta --y no es la primera vez que lo digo-- fue y ha sido pobre, por no decir nula.



“Unidad Reconciliación” y la canción de Los Beatles fue un mensaje superior, que recopilaba una necesidad, y cuya elaboración comunicacional logró calar los sentimientos de muchos jóvenes y ancianos en su mayoría; desde mi perspectiva. Hace escasos días estaba viendo el canal de Sony, y me quedé viendo la presentación de un musical de Sargent Peppers, y medio me asombró, porque ¿qué hacían los norteamericanos con Los Beatles? Teniendo tantos artistas propios, ya ni se diga su nacionalismo; y más cuando me percaté de que se trataba de la entrega de los Grammy. Estados Unidos está en una etapa crucial electoral, de donde pude percibir una oposición generalizada de la sociedad norteamericana hacia la guerra en sí. Ahora parece que a través de esas canciones --Beatles-- estamos trayendo a colación mensajes y necesidades de paz y amor, como valores para propiciar un replanteamiento en la construcción de una sociedad humanitaria global, y es como positivo; ah no, “pero una mosca es más pro positiva y sofisticada que una canción de Lennon”. Casi me quedé confundido, porque creí que el canal Sony era el 11 nica, porque como hace poco sacaron en el programa “En concierto”, a unos mexicanos que performaron el Sargent Peppers (En el Teatro Rubén Darío), pues me pregunté, ¿y aquí quién es el copión más original?

Estados Unidos levantó su sistema con hormigas, así hizo sus riquezas; pero es tan relativo como lo presenta una compositora norteamericana (Linda Perry), uno trabaja duro para sostener una “Rich society”. Esa sociedad, que es a la que responde Bush, son aquellos de carácter conservador, que son como unos enormes dinosaurios evolucionados, cuyo estilo de vida tiene que mantener la definición y descripción que se hizo al inicio de este escrito. Decía Eduardo Enríquez que la gente no se levanta porque no ha tocado fondo, y que la juventud todavía puede salir a los lugares de esparcimiento, que la faja no ha apretado tanto, gracias al crecimiento que nos dejaron los gobiernos neoliberales. Bueno, esa es mi interpretación de su discurso expuesto en el programa de Arellano. Por otra parte, y segundos más tarde, Francisco Chamorro --que estaba a su lado--, de pocas palabras, recordó que lo que preocupa --a la juventud y a la población en general-- es la falta de empleo, los altos índices de desempleo; que a mi interpretación contradice a Enríquez, quien mientras --según su idea-- ve a gente en los cuatro o cinco restaurantes y bares de la capital, interpretada que todo marcha bien. Pero igual sólo es una opinión y una percepción, y nada más; porque tanto él como don Francisco y todo mundo tiene derecho a ello.



Otro experimento interesante, ocurrente y de los que sobran, como los documentales que suelen hacer en Estados Unidos, sería bueno, que algún aventado periodista de investigación, de los que se autollaman “democráticos e institucionalistas”, se internen en un barrio o comarca pobre, laborando unos tres meses como obrero y sosteniéndose como obrero, conviviendo, para luego poder exponer un trabajito; y a ver qué se puede sacar. La hormiga sobrevivió al declive de aquellos animales enormes; no obstante, como figura aplicada a los humanos, siguen sin razonamiento --estos dinosaurios--, pasando por encima de los menos escuchados, a nivel político y cultural generacional; y si es la mosca, no por favor, que es la hora de cena y la novela en los barrios. Y si es la abeja, eso será en otro artículo, por lo pronto, a quien no le gusta la miel.





