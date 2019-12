Concertación: ajustes, acuerdos o pacto ya

No quisiera comenzar como en otros artículos, definiendo la palabra concertación. Por donde la veamos es de vital importancia para ordenar el espectro político actual y componer, arreglar o concordar entre sí diversas cosas que nos mantienen permanentemente en luchas internas de desgaste.



Tratar de unificar criterios para continuar con la enorme responsabilidad que significa sacar a Nicaragua del “Hoyo” en que precisamente estas luchas internas la han llevado, es una labor que requiere de una “concertación ya”. Nuestro país debe enrumbarse de inmediato hacia una política de desarrollo económico, social e integral, en beneficio de todos.



Que el nuevo gobierno quiera llamarle “Pueblo Presidente” a su forma de gobernar, ¿qué importa si gobierna para los más necesitados y busca la felicidad y bienestar de las mayorías? Si esto no se logra --como en efecto parece-- es con una política de concertación que podríamos intentarlo, tanto el gobierno como las fuerzas de la nación.



¿Cuál es la necedad de La Prensa en querer restar mérito a la propuesta o llamamiento público que el general Humberto Ortega hace a la concertación ya?

La publicación de ésta el Miércoles de Ceniza (6-02-08, tiempo de reflexión para nosotros los católicos) recién pasado, parece a mi humilde saber y entender de las cosas, un llamado nacional a la concordia y un consejo para su hermano, que aprovechando la fecha del 30 aniversario de la muerte del mártir de las libertades públicas, (recientemente) también evoca la caída de Camilo Ortega Saavedra (q.e.p.d), a quien la Guardia Nacional capturó, torturó y enterró sin permitir que su madre adolorida --inocente de los actos de sus hijos-- pudiera verle por última vez al sellar el ataúd. Tiene derecho, de igual manera que todos los que perdimos algún pariente como el suscrito a mi hermano Martín Castellón Ayón (Comandante Paco), caído en Jinotepe y fallecido en Costa Rica.



Pero lo interesante no es la evocación en sí. Lo importante para mí es que reconoce, pide públicamente al hermano Presidente que gobierne más como un estadista que como un líder.



Que deja abierto a la aprobación y participación del Ejecutivo la posibilidad de que puedan sentarse juntos en una mesa de negociaciones, las fuerzas vivas de la nación buscando acuerdos. Que no es simplemente Juan o Pedro quien te hace ese llamado. Es tu hermano, tu estirpe, tu propia sangre quien está pidiéndote un alto, un momento de recapacitación y reconciliación para que haya un verdadero gobierno de Unidad Nacional. No creo que este llamado tenga distintos ribetes que personas allegadas (unos) y adversarios (otros) le han querido agregar en sus propias y muy sui géneris interpretaciones.



Es tiempo que la Iglesia, los funcionarios de los poderes del Estado, los partidos políticos, los empresarios, organizaciones gremiales, medios de comunicación y la familia nicaragüense dejemos de estar descalificándonos mutuamente. En el pasado no lejano, en mi carácter de abogado de confiscados, he sido un fuerte y acérrimo crítico del frentismo. He obtenido como respuesta toda clase de insultos algunas veces, pero otras se me ha percibido como alguien con claridad de criterio, total independencia y realista.



Si no hemos podido componer las cosas en nuestros casi diecisiete años de gobierno de derecha, intentemos con este gobierno concordar entre sí diversos criterios y enfocarnos en la Unidad Nacional para implementación del bien común como verdadero plan y política de gobierno.



¿Nos molestan los CPC, la Alianza Petronic-Alba y el destino de las ganancias, los viajes públicos y familiares del presidente, las arengas en foros internacionales al estilo de Chávez, que nos puedan comprometer y tantas otras cosas que nuestro presidente suele hacer y que quisiéramos fueran mejoradas o corregidas con moderación? Bien, sentémonos civilizadamente en una mesa grande de concertación y después de intercambiar opiniones que salga lo mejor a manera de acuerdos. Con desprendimiento de posturas radicales y buena voluntad tratemos de arreglar Nicaragua, al fin y al cabo, es de todos este “pedazo de cielo.”



Jamás he esperado, ni espero recompensa alguna por lo que escribo, mi mayor satisfacción es poder expresarme, conforme a mi formación académica. Expongo sin ambages Mi Verdad.



