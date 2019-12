Dos descubrimientos

Recientemente, el descubrimiento de un pez “nuevo” en Nicaragua fue reportado en los medios. El pez, capturado en la cuenca del río San Juan y depositado en el CIRA, pertenece a un grupo de especies muy particular, por su forma de boca, cuerpo blindado por escamas en forma de armadura, y su boca adaptada para adherir a superficies planas como piedras, por la cual se llaman estos peces “chupapiedras” en el comercio de peces de acuario. De verdad, en el acuario, es un pez vistoso y útil, porque mantiene limpios de algas a los vidrios y no molesta a los demás peces.



Sin embargo, los científicos no estamos celebrando este descubrimiento con fanfarrón; de hecho, es otra señal de alerta de que las cosas no van bien en los ríos y lagos de agua dulce en Nicaragua. Hace un par de décadas, esta especie (Hypostomus panamensis) ocupaba mucho del territorio de Panamá, y una sola cuenca en Costa Rica. Según el distinguido ictiólogo de Costa Rica, William Bussing, durante varios años esta especie ha marchado de cuenca en cuenca en la vertiente del Caribe, atravesando el territorio costarricense hacia el norte. Ahora, los mismos pescadores de San Carlos que reportan capturas del chupapiedras, recuerdan que hace no mucho tiempo era desconocido en Nicaragua.



Aunque varias especies de chupapiedras se encuentran en el tráfico de peces de acuario, la especie que ahora habita el Lago de Nicaragua no es de costumbre como mascota, así que parece no haber llegado a Nicaragua por el comercio, sino por una expansión de su hábitat, aunque no estaría completamente correcto llamar “natural” al hábitat nuevamente adquirido en Nicaragua por esta especie. Aunque no sabemos qué es el impulso, sí estamos bastante seguros que es producto de una migración de sur a norte por la costa del Caribe. ¿Cambios climáticos? ¿O algún impacto más inmediato, local? No sabemos.



Sin embargo, sí sabemos cómo han llegado otros peces recientemente, y sabemos más que nunca sobre los impactos que tienen en los hábitat nuevos. Durante los últimos meses se publicaron los resultados de dos estudios bajo mi dirección, ambos sobre los impactos que tienen otros peces invasores a Nicaragua: las tilapias (Oreochromis spp.). En un estudio demostramos que las tilapias, un grupo de especies traídas a Nicaragua para fomentar la acuicultura, ocupan más de cincuenta por ciento de la superficie de Nicaragua actualmente. La noticia alentadora es que también encontramos varias cuencas grandes y pequeñas sin evidencia de su presencia. El otro artículo demuestra un impacto grande en la ecología en la laguna de Apoyo, causado por la introducción de tilapias en los 90. La eliminación de vegetación subacuática por las tilapias ha desatado una serie de eventos que resultó en un brote de enfermedades oculares entre las mojarras de la laguna. Ahora tenemos más información que nunca sobre los impactos que hacen las tilapias a los lugares donde han sido introducidas, y es precisamente por esta información que tilapias cultivadas en Centro América han perdido su ubicación en la lista de mejores opciones en pescado publicada por un grupo ambientalista en Estados Unidos.



A diferencia de la de los chupapiedras, la introducción de tilapias en las aguas naturales en Nicaragua se está haciendo a propósito, con la utilización de tecnologías de cultivo que garantizan impactos negativos en la pesca y en la fauna nativa, mientras existen normas internacionales de cultivo que no acatan algunos productores en este país. A pesar de las declaraciones a favor de la acuicultura de tilapias en jaulas en aguas naturales, ya existen abundantes pruebas de que esta actividad resulta en repetidas introducciones de tilapias al ecosistema, además de otros problemas ambientales que inciden.



Por cierto, los gaspares no parecen cantar en el Cocibolca hoy, como dice la Misa Campesina. La gran riqueza biológica de nuestras aguas se está perdiendo y nosotros ni lo notamos.



