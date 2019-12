Hablemos de abuso sexual

Es hora de actuar a favor de las niñas, niños y adolescentes que viven abuso sexual.



Tiene 11 años y a su corta edad, cada día antes de ir a la escuela tiene que pagar por el alimento que le da, por gozar de beneficios como la oportunidad de estudiar o un techo para dormir, “es mía porque yo la estoy criando”, dice él cada vez que la obliga a tener contactos sexuales, él es el padrastro. Llegó a su casa cuando ella tenía cuatro años y se adueñó de su vida y de sus sueños desde que la niña tenía ocho.



“Es mía porque yo la estoy criando...” En la sociedad nicaragüense tenemos un grave problema, se olvidó por completo de los derechos de las personas; y aún peor, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes que viven a diario el abuso sexual.



Y el padrastro, el padre, el adulto tutor; que tiene la obligación de proteger, sustentar y amar muchas veces, deja de un lado su responsabilidad porque considera que la niña, el niño, la/el adolescente es sólo un objeto de su propiedad con el que puede hacer lo que sea, hasta abusar sexualmente.



Tan sólo al inicio de este año, en enero, de los veintidós casos de abuso sexual que se publicaron en los diarios nacionales ustedes pudieron ver cómo el abuso sexual ahora es también acompañado por los actos más crueles de violencia: machetazos, asesinato, dolor. Y me pregunto viendo estas evidencias, dónde está la sociedad que protege a los niños y las niñas, dónde están aquellos que fácilmente reclamamos reivindicaciones porque es un derecho, por qué no expresamos con más fuerza el apoyo a las víctimas de abuso sexual y por qué no exigimos en voz alta que se proteja a las niñas y a los niños. ¿ESO NO ES UN DERECHO?

Echemos un vistazo por lo que pasa en otros países; según las estadísticas del Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), en Chile “se producen 20.000 delitos por abuso sexual al año, esto significa que cada 26 minutos ocurre una agresión de este tipo. Las principales víctimas son niñas y niños menores de 11 años. Sólo el 10% de estos casos es denunciado oportunamente a través de los tribunales y el 3% recibe sentencia judicial (...)”. Y según Unicef, en América Latina y el Caribe unos 50.000 menores, entre niños y niñas, mueren al año por causas “derivadas” de abusos sexuales. Y ahí también se ubica Nicaragua.



Invitamos a la sociedad nicaragüense a no seguir sumando a nuestras niñas, niños y adolescentes a esa lista de violencia y muerte, cambiemos nuestra actitud ante el abuso sexual, eduquémonos y permitamos que nuestros hijos se eduquen sobre su sexualidad, el respeto y el autocuido, para que aprendan a prevenir el abuso sexual y seamos más beligerantes cuando se trate de apoyar a la niñez, alcemos las voces fuertes cada vez que un niño o niña sea abusada sexualmente, agredida o asesinada.



Que ya no nos limiten los mitos de las enseñanzas religiosas, o el mal entendido amor a la familia, ni otros conceptos de vida que sólo pueden estar sacrificando a esas personas a quienes les hemos dado la vida de la misma manera que se la estamos quitando.



*Miembras del Movimiento contra el Abuso Sexual

Hablemosde.abusosexual@gmail.com