El periodismo es constructor de nuevas realidades

El estudio, conocimiento, análisis e interpretación objetiva de nuestra historia y específicamente dentro del contexto del materialismo dialéctico e histórico, es decir, utilizando el método de la teoría científica del proletariado, el marxismo-leninismo (muchos dicen que ya no existe) conlleva al enfoque de los fenómenos socioeconómicos y políticos con base en la realidad, tal como es: de dónde provienen, cuáles son sus causas, cómo se presentan y hacia dónde se dirigen. Conociendo las regularidades (leyes) de la sociedad, la naturaleza y el pensamiento, el científico social determina la situación.



Estos planteamientos teóricos pueden parecer trasnochados, fuera de contexto y no aptos para la realidad de Nicaragua. Todo lo contrario. El empirismo, la improvisación, el idealismo, los mitos la imaginación, el yo pienso, yo creo, es que así tienen que ser, son elementos y parámetros que reflejan el subdesarrollo científico e intelectual de nuestra sociedad.



De ahí que la necesidad obliga a elevar los niveles de educación política, cultural, académica y espiritual de nuestro pueblo empobrecido y atrasado, para que no sea manipulado y utilizado en función de determinados intereses a veces insensatos y mezquinos.



Una sociedad con conocimiento de su propia historia (no la falseada por las paralelas históricas) con conocimiento científico-técnico, con una cultura humanista, con una mentalidad y visión crítica de los fenómenos económicos-sociales, políticos, culturales y espirituales, con una concepción del mundo que coadyuve a su transformación de manera dialéctica y dinámica, son elementos fundamentales para forjar una Nicaragua moderna acorde con los retos del siglo XXI.



Los medios de comunicación en general (escritos, radiales y televisivos), así como el gremio periodístico en particular, tienen (tenemos) una tarea importante que desempeñar. Sin embargo, este esfuerzo realizado por algunos pocos no encuentra eco en la clase política y económica–financiera propietaria de los medios de comunicación. Además de este aspecto existen cúpulas políticas-administrativas a nivel intermedio, que frenan el debate de las ideas, de la crítica y de la autocrítica, de la búsqueda de consensos, haciendo caso omiso a las opiniones, puntos de vista y concepciones diferentes a la de ellos. Su concepción política-ideológica parodiando a Hitler, Reagan y Bush es: “Si no estás conmigo, estás contra mí” (fascismo).



En Río San Juan, específicamente en San Carlos, cabecera departamental, esta cúpula política- administrativa cuyos tentáculos están en el Ejecutivo, la municipalidad y otras instancias; aliados, además, con los sectores más atrasados política e ideológicamente, desde el año 2007 se han trazado como objetivos fomentar el miedo, frenar el debate de las ideas e intercambio de opiniones, amordazar la crítica, manipular, comprar conciencia y medios de comunicación; reprimir a quienes piensen y opinen diferente a ellos, sobre todo al gremio de periodistas, el cual está dividido, disperso y casi sumiso.



Quien escribe este artículo ha sufrido en carne propia las embestidas de esta cúpula que tiene una mentalidad atrasada y oscura. Un periodista de “Radio San Carlos”, propiedad de Silvio Pilarte Torres, militante del PLC y amigo íntimo de Alemán, fue despedido de su trabajo por presiones, chantajes y prebendas de esta cúpula para con el propietario del medio radial.



Dicha cúpula fomenta “el periodismo callejero” dotando de equipos técnicos al canal local 19, del propietario privado de la empresa de TV por cable.



Los periodistas en Río San Juan debemos deponer actitudes políticas, personales o de otra índole en función de unirnos, fortalecer el gremio y enfrentar las embestidas de esta cúpula político-administrativa, cuyo pensamiento y acción reflejan todo un desfase y falta de adaptación a las realidades democráticas del nuevo milenio, de las cuales los periodistas somos constructores.



*Licenciado en Ciencias Sociales en la ex RDA, docente de la universidad Paulo Freire y periodista.