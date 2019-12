Tarea titánica digna de apoyo

El socialdemócrata Álvaro Colom tomó recientemente posesión del gobierno de Guatemala. En su discurso inaugural hizo varias aseveraciones dignas de comentar. Es hombre de izquierda moderada que se suma a la cadena de éxitos de las fuerzas progresistas en el subcontinente. Pero tiene sus particularidades. Su tono no es nada estridente y contra lo acostumbrado es muy realista. Se mostró de acuerdo con las luchas populares pero guardó distancia de actitudes de confrontación airada.



Sabe el difícil terreno que pisa y conoce la naturaleza de sus adversarios. Se declaró a favor de una estrecha relación con nuestro país en el marco de buscar solución a problemas comunes. Sin decirlo expresamente da continuidad a las políticas unionistas como las de los gobiernos del doctor Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, gran amigo de los patriotas nicaragüenses antisomocistas. Pero eso nos recuerda que las fuerzas oscuras están allí vivitas y coleando para oponerse a su gestión.



Colom, sin embargo, se planteó como tarea de su mandato sacar de la pobreza a las enormes masas. Tarea de por sí difícil en cualquier país que se vuelve mayor en una nación de 13 millones de habitantes, de los cuales el 42% es indígena. Proclama su identidad con las etnias mayas. Todo lo cual llama a la simpatía y al buen deseo de apoyarlo en su patriótica campaña.



Debemos considerar que el 52% de los guatemaltecos viven en la mayor pobreza, que según los datos del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Guatemala ocupa el lugar 118 incluso detrás de otros países del istmo. Tiene un 31% de analfabetas con dificultades mayores de alfabetizar por la multitud de dialectos mayas de la población que obligaran a crear cartillas diferentes y preparar diferentes instructores. Por otra parte la expectativa de vida de la gente es muy baja y las tareas en salud serán colosales. Imagínense la cantidad de médicos, enfermeras y demás especialistas que se requieren.



El volumen de dinero para mejorar en esos aspectos es tan grande que escapa de las posibilidades guatemaltecas. Pero hay otro dato que pone los pelos de punta hasta a los más calvos. La desigual distribución de la riqueza. Existe un 10% de ricos que acaparan el 47% de los ingresos y un 20% de paupérrimos que sólo toma el 2.4% de ellos. Abismal desproporción muy difícil de ir nivelando.



Aunque el nuevo presidente no alentó esperanzas desproporcionadas y más bien enfatizó en la responsabilidad económica y social de generar riquezas que ayuden a mejorar esa alarmante situación, puede verse que se propone una colosal cruzada.



Con parecidos problemas los otros países centroamericanos no pueden hacer mucho por ayudar sus mejores propósitos. Ojalá que las naciones desarrolladas aporten recursos reales y no tanta verborrea como acostumbran. Las metas del milenio están allí más que pintadas. Los gobiernos de los países ricos conocen las necesidades, pero no se ve que den pasos efectivos en las

soluciones.



No queda más que desearle éxitos al presidente Colom en su descomunal tarea. Debe ser punto de la agenda permanente de los revolucionarios nicaragüenses el generar la mayor solidaridad hacia su proyecto.