En lo que se refiere a los sectores influyentes en la política de nuestro país, que toman decisiones que de una u otra forma afectan a la población, debo decir que no cabe la menor duda de que falta trabajo en equipo. Es obvio que se manejan por intereses personales y utilizan las necesidades de las mayorías como bandera de lucha para lograr cierto eco en algunos sectores sociales. Se habla de gobierno y “oposición”, estos últimos no son más que pequeños grupos de políticos que carecen de capacidad para conformar un equipo realmente cohesionado para el planteamiento de propuestas con el objetivo de capitalizar a su favor las acciones del gobierno e incidir de manera positiva en beneficio de nosotros, mediante una oportuna crítica que debe ser posible si es presentada junto a una verdadera propuesta.



Me gustaría saber qué pretende la “oposición”, ¿a qué se opone?, es fácil observar de qué manera critican un doble discurso, pero qué autoridad moral tienen para pronunciarse públicamente ante estos graves errores del gobierno sin dar el ejemplo, si ellos tampoco mantienen un discurso sólido. Se supone que se quiere dar a Nicaragua un mejor futuro, y que los “opositores” están trabajando para ello; sin embargo, me llama la atención que las leyes de carácter económico aprobadas en la Asamblea Nacional han sido iniciativas del ejecutivo, entonces, si fueron aprobadas significa que debemos dar por un hecho que en materia económica el gobierno está haciendo las cosas correctamente. Aunque esto me cause muchas dudad, es lo único que puedo pensar gracias al comportamiento de quienes

dicen oponerse a las políticas actuales.



¿Cuántas leyes de carácter económico han sido iniciativas del Poder Legislativo?, resulta curioso también cómo los diputados gozosos utilizan espacios en medios de comunicación para criticar y atacarse entre ellos, y no para dar a conocer logros obtenidos en beneficio de la población, siendo ellos los representantes de un poder “independiente”; esto pasó con la prefabricada crisis a raíz del presupuesto, el cual fue aprobado sin mayores cambios. Se dijo que no había en él una buena distribución de los recursos, pero nadie explicó a profundidad en qué consistía este problema. También se terminó la excusa de no cumplir con los condicionamientos de la cooperación, incluso nadie se opuso a que el FMI estuviera de acuerdo con el proyecto inicial de presupuesto.



La oposición sigue discutiendo el tema de la amnistía que se le podría dar a todos aquellos que se han embolsado dinero que nos pertenece, pero ¿qué pasa con la aprobación de la Ley de reforma a la Ley de protección a los Consumidores?, es increíble el ordenamiento de sus prioridades y cómo dejan a un lado las necesidades de quienes los ubicamos en esos bonitos curules de cuero importados de Italia. Se sintieron muy orgullosos de la iniciativa de Ley que permitiría la automática renovación de los permisos de uso de frecuencias para medios de comunicación, lo cual no pasó de ser un mini escándalo por temor a que el ejecutivo utilizara Telcor y leyes vigentes para censurar uno que otro medio, pero no fueron capaces de lograr ese objetivo aun siendo mayoría, entonces, como decimos en buen nica, “¿en qué quedamos?”.



Si los distintos sectores de incidencia --quienes se encuentran en cargos públicos-- no logran un cambio de actitud, si no logran hacer críticas acompañadas de propuestas, y si olvidan que se debe establecer un objetivo en común para trabajar juntos y darnos la mano, entonces no vamos a llegar muy largo. Necesitamos armonía para obtener efectividad en todos los poderes del Estado, al final quien gana es Nicaragua.





*Coordinador de Juventud de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC).