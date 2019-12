Cuarenta años del recinto universitario “Rubén Darío”

El 19 de enero de 1967, en ocasión del Primer Centenario del nacimiento de Rubén Darío, se colocó la primera piedra del Recinto Universitario de la UNAN en Managua, consagrado a honrar la memoria de nuestra máxima gloria nacional.



En esa época, quien estas líneas escribe, tenía el honor de desempeñar el cargo de Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y dijo, en la ceremonia que tuvo lugar en los predios del futuro Recinto, lo siguiente: “La Universidad, al consagrar su Recinto de Managua a la memoria de Darío, lo hace convencida de que el mayor homenaje que un pueblo puede tributar a su héroe más genuino es dedicarle un establecimiento de educación universitaria”.



El traslado de las Facultades y Escuelas de Managua al nuevo Recinto fue gradual y se inició en el segundo semestre de 1968, de tal manera que para abril de 1969 ya todas las Facultades se encontraban en el Recinto, procediéndose a inaugurar el año académico en las nuevas instalaciones. Dije en esa ocasión, al inaugurar los cursos: “Con el traslado cristaliza un viejo anhelo de las Escuelas de Managua, que finalmente encuentran albergue propio. No obstante, lo modesto de las construcciones, el hecho es de suma trascendencia para la historia de nuestra Universidad, por cuanto implica dotarla, en la ciudad de Managua, de un Recinto capaz de satisfacer una necesidad que se hacía cada vez más apremiante. Invito a todos los miembros de la comunidad del Núcleo de Managua a tomar posesión de su Recinto y a participar en la maravillosa empresa de hacer de él algo que nos haga a todos sentirnos orgullosos de ser universitarios”.



Se trataba de un Recinto modesto en cuanto a sus instalaciones físicas, pues sus pabellones fueron diseñados para una etapa considerada como provisional, tomando como modelo los edificios de las escuelas primarias rurales. La idea era que la etapa provisional no excediera de diez años, mientras se diseñaban y construían los edificios de la etapa definitiva.



Cuarenta años después, los pabellones provisionales siguen siendo el principal albergue del Recinto. La dictadura somocista no dio nunca el aval para el préstamo del BID, que la UNAN gestionó para construir la planta definitiva del Recinto, pese a que ya estaban elaborados los diseños arquitectónicos y los planos constructivos de los hermosos edificios, trabajo de los arquitectos Eduardo Chamorro Coronel y Roberto Sansón Argüello.



Posteriormente, se han construido algunos nuevos edificios más modernos y de varias plantas, pero tampoco se acometió la empresa de iniciar la construcción del Recinto como una totalidad moderna y funcional. De esta suerte, la más poblada Universidad estatal del país, la UNAN-Managua, sigue careciendo de una planta adecuada, a diferencia de lo que sucede en el resto de Centroamérica con las Universidades Nacionales. Para el caso, cabe señalar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cuenta en Tegucigalpa con una Ciudad Universitaria, lo mismo que las Universidades estatales de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá.



Las tierras donde se construyó el Recinto se obtuvieron mediante la permuta que el suscrito, en su calidad entonces de Rector de la UNAN, negoció con los hermanos Luis y Noel Pallais Debayle, quienes eran los propietarios de los terrenos y aceptaron entregar a la UNAN 104 manzanas a cambio de media manzana que el Presidente René Schick había donado a la Universidad en el Centro del viejo Managua, y donde existía el Gimnasio Nacional de Basquétbol, más los garajes del Ministerio de Agricultura. Los hermanos Pallais Debayle recibieron, además, la totalidad de los fondos recaudados mediante la campaña “Un millón para la Educación”, que dirigió el Profesor Nassere Habed López. Los edificios del Recinto, de esta primera etapa, fueron construidos gracias al financiamiento que la UNAN obtuvo mediante la emisión de los “Bonos de Desarrollo Universitario”, hasta por la suma de tres millones de córdobas, garantizados por la Corporación Nicaragüense de Inversiones (CNI), cuyo Presidente era el Dr. Eduardo Montealegre Callejas y el Gerente Ejecutivo, el Dr. Jorge I. Montealegre C. Esos bonos los compraron los bancos privados del país y la UNAN los redimió en un plazo de diez años.



¿Tendremos que esperar hasta el Sesquicentenario del nacimiento de Rubén, en el año 2.017, para que el sueño de dedicarle una moderna y funcional Ciudad Universitaria, y no un simple Recinto, se haga realidad? No ignoramos las limitaciones presupuestarias del Estado y de la propia UNAN. Sin embargo, creemos que si queremos participar, con niveles de competitividad aceptables, tenemos que impulsar nuestro desarrollo científico y tecnológico, que entre nosotros está estrechamente ligado al mejoramiento de nuestra educación superior.