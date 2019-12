Castro, Cuba y la expectativa del cambio

¿Qué va a pasar en Cuba a lo inmediato, luego de la renuncia de Castro al

control del poder total? Pienso que nada más de lo políticamente calculado, dentro del entorno en que otros hombres y gobiernos esperaron asomara una debacle. Pero sólo concluyó el final de una etapa para dar paso a otra.



Pienso que desde el punto de vista político-estratégico, la potencia del vecindario no tiene el menor interés en agitar las aguas de un cambio violento, del que sólo obtendría conflictos que amentarían los problemas geopolíticos de política exterior. Después del retiro de Castro --que es sumamente claro-- y viene a ser como el retiro a su cuartel del infinito, es asunto de esperar. El reloj del tiempo que jamás detiene la marcha, es mucho más sabio que los exiliados de ese país, en cualquier rincón del mundo.



Por supuesto, no cabe la menor duda de que en la Cuba de Fidel, el cambio comenzó hace algún tiempo. En política, los asfixiantes vientos otoñales que arrecian las ráfagas a la altura de los sesenta, no perdonan jamás. Fidel, que pasó la etapa con increíble vigor, tanto en los músculos como en la cabeza, dio asomos del retiro al trastabillar frente a una concentración masiva a la hora del discurso. Fue la primera halada de barbas que le hizo el tiempo de que nos habla el Eclesiastés.



Pienso que es positivo para Cuba y el mundo, especialmente el de los países que estamos en el vecindario, que las cosas vayan caminando como conviene que lo hagan. El mundo está repleto de miserias humanas empeñadas en el juego de la guerra, que a fin de cuentas jamás ha sirvió para nada.



Si los cubanos son listos y no quieren continuar desbaratando su país, quedan las mejores opciones. Si la estupidez de los

políticos sin futuro --los que no tienen nada que perder ni nada que ganar, porque tienen el cerebro en el estómago-- se empecinan en violentar el cambio a punto de balas y fusiles, esa actitud sólo serviría para complicar la búsqueda de una solución, pues quedaría

Cuba convertida en una especie de

Hiroshima.



Después de la angustiosa espera en que juegan inteligentes factores predispuestos a dar paso por el cambio, conviene ver a la Isla con el ojo bueno de la solución.



En menos tiempo de lo que muchos imaginan, veo a Cuba convertida en un país próspero, bajo una lluvia de proyectos de inversión llegando de todo el mundo. Ahora no es asunto de tiempo, sino de días.