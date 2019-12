Nicaragua y Fidel

Nuestro País siempre ha estado vinculado al pueblo hermano de Cuba, pues sus características son comprobadas en la arena de la lucha por reivindicar valores tales como la libertad, el honor y el conocimiento. Martí caía en su desesperación por libertar a su patria y nacía en ese mismo año de 1895 el que sería el General de Hombres Libres, Augusto César Sandino. Ambos enfrentados en contra del mismo enemigo, el que ahora cuestiona los avances a pesar del embargo injusto, ilegal y criminal; Nicaragua sufrió y tuvo lo suyo en los años de su histórica Revolución.



Las Revoluciones más connotadas del siglo pasado fueron las que vanguardizaron Fidel, Raúl y El Che Guevara, aquél victorioso año que se iniciaba en 1959, luego de sopesar las duras y terribles batallas ganadas en jornadas extraordinarias desde El Asalto al Cuartel Moncada y el famoso escrito que absolvió a Fidel; pues la historia no condena, la historia ubica y desplaza para siempre a los caudillos, en ese sentido Martí, seis décadas después, era el mismísimo autor intelectual de Cuba, por su pertinencia y fe en los hechos y actos de la revolución cubana. Es por eso que no causa sorpresa el especular hacia dónde se dirige Cuba sin Fidel en el Gobierno; es obvio, la lucha sigue y es inclaudicable el valor del Comandante: ¿Qué se puede hacer con semejante enemigo a escasos kilómetros de las costas? ¿Qué cambios se pueden esperar, si el que tiene el látigo del embargo no lo suelta?

Nicaragua entera se fusionó para despertar después de más de cuatro décadas y derrotar a una de las más criminales dictaduras de América Latina y el Mundo, como fue La Dictadura Somocista, llegó entonces la Revolución, y la solidaridad del pueblo cubano no se hizo espera,r fortaleciendo la salud y la educación de los nicaragüenses, y a pesar de que pasaron 17 años de gobiernos que marginaban las relaciones, Fidel siguió insistiendo, terco como siempre, creyendo fielmente en la historia, en el resurgir de las masas, de los ciudadanos convertidos en verdaderos hombres por rescatar la historia.



La verdad es que las ideas no mueren, son el eslabón que sirven para unificar e identificar qué tanto existe en el sueño de los hombres y llegar a concretarlas es la parte esencial de la sabiduría humana para vencer al tiempo y a la muerte misma, pues Martí y Sandino jamás se conocieron, pero siempre lucharon por el ideal de la libertad, esa misma con que sueñan los americanos para obtener un espacio vital que le represente verdaderamente, así como lo decía el doctor Martin Luther King. I HAVE A DREAM, YO TENGO UN SUEÑO, que no era más que las razas negras y blancas coexistieran armoniosamente en igualdad de condiciones, algo muy difícil de concretar para Obama y la señora Clinton.





*Docente UNI